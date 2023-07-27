在充满挑战的环境中，公司继续将云现代化和生成式 AI 视为提升敏捷力并获得竞争优势的一种手段。作为 AWS Premier Partner，IBM Consulting 为各行各业的业务和 IT 转型提供专业知识、方法和工具，旨在加速 AWS Cloud 上的混合云和 AI 之旅。IBM 在安全性、企业可扩展性方面的专业知识和借助 Red Hat OpenShift 实现的开放式创新，可帮助企业利用 AWS Cloud 实现快速发展。
IBM Consulting 拥有 23,000 多项 AWS 认证、17 个经验证的服务交付计划，并掌握 18 种 AWS 能力，可在 AWS 云环境中开发云原生应用程序。IBM 通过收购以及与 AWS 共同开发解决方案，继续增强 AWS 能力。IBM 在 AI 领域的丰富经验、市场领先的 AI 功能以及与 AWS 共同致力于加速生成式 AI 的采用，使 IBM Consulting 成为理想的 AWS 合作伙伴选择。
IBM 将拓宽与 AWS 的合作关系，为客户提供生成式 AI 解决方案和专业知识
Water Corp 在 AWS 上实现 SAP 架构的现代化改造，并通过 genAI 驱动的自动化技术实现超过 40% 的云成本节省
IBM 是超大规模云转型、数据分析和 AI 咨询以及安全服务的领导者，可帮助利用 AWS Cloud 发掘下一代应用程序。
AWS 是全球最大的 SAP 合作伙伴之一，而我们是 AWS 发展最快的 GSI 之一，且被评定为超大规模云转型领域的领导者。IBM 是 AI 领域的先驱，并建立了拥有 1,000 多名顾问的生成式 AI 卓越中心 (CoE)。
ROSA 可提供最全面的基础架构，以降低维护旧版应用程序的成本和风险，提高弹性和可扩展性，并构建新的云原生应用程序。采用 ROSA 的混合云可以加速您的迁移。¹
IBM 的 AWS 咨询服务引入了端到端工具和加速器，如拥有 AIOps 和自我修复功能的 DevSecOps 实践，帮助您实现 AWS 上的云原生。
利用生成式 AI 有效运行业务，实现业务价值。部署和扩展企业级 AI 模型，重塑客户体验和应用程序现代化。
借助 AWS Cloud 实现数据和分析资产的现代化，并扩大生成式 AI 的采用，以彻底改变工作方式。
在 AWS 上对 SAP 工作负载进行现代化改造和管理。IBM 的行业专业知识、加速器和生成式 AI 技术有助于在 AWS 上安全、大规模地解锁下一代 SAP 应用程序，从而实现更好的业务成果。
在 AWS Cloud 上实现应用程序和数据工作负载的现代化。开发云原生应用程序，并快速、大规模地优化现有 AWS 环境。
整合并扩展大型机功能，以推动敏捷性和业务创新。借助 IBM® zSystems 和 AWS 加速大型机应用程序的现代化改造、开发云原生应用程序并推动 IT 自动化。
使用 IBM 和 AWS 的关键安全功能，保护 AWS 上运行的复杂工作负载并加速混合云战略。
作为 AWS 托管服务提供商 (MSP)，IBM 可帮助迁移、构建、自动化、管理和优化云转型，同时提高运营效率、控制能力和安全性。
利用基于 AWS Cloud 搭建的 IoT 解决方案，加快数字创新，实现快速、大规模的业务运营转型，从而推动发展，赢得竞争优势和业务成果。
使用自动化优先方法构建、管理和保护复杂的混合多云环境。实现云运营的全面可视性，从而提高应用程序可靠性、实时安全性与合规性，并优化成本。
IBM Consulting 拥有 23,000 多项 AWS 认证、17 个经验证的服务交付计划，并精通 17 种 AWS 能力。
通过适用于 AWS、本机和混合云环境并由 AI 驱动的应用程序管理进行扩展，以提高应用程序的弹性和性能。
集成 Amazon Connect，通过在生成式 AI 和实时数据支持下制定的决策，打造个性化、全渠道客户体验。
缩短 AWS Cloud 上数据解决方案实现价值的时间。借助已在 AWS 上实例化的通用数据配置，利用现代数据加速器构建多用例数据平台。
利用实时数据的力量攻克供应链挑战。该解决方案可提供优选的下一步最佳行动方案、缓解风险的协作能力以及供应链弹性的端到端可见性。
使用基于 AI 的视觉和音频捕获技术自动化并优化焊接检查。该解决方案可帮助制造商识别实时焊接缺陷，以便加速诊断和修复问题。
该解决方案专为 SAP 设计，支持制造商在流程的各个阶段均能获取全面的可持续发展数据。
利用由自动化工作流程支持的低代码/无代码平台即服务 (PaaS) 来满足“了解客户”(KYC) 的监管义务。该解决方案使用 AI 从文档中提取数据，并使用生成式 AI 来持续评估风险。
IBM 已掌握了以下 17 项能力，并通过收购以及与 AWS 共同开发解决方案来继续增强 AWS 的能力：
IBM Consulting 拥有 17 个经验证的服务交付计划，用于在 AWS Cloud 环境中开发云原生应用程序：
IBM 针对应用现代化、SAP 转型、流程自动化和网络安全的专业服务和解决方案有助于提升政府的医疗服务、改进教育计划、促进公民参与并推进气候措施。
IBM 的服务（包括云和数据现代化、AWS 上的 SAP 转型和联络中心现代化）可实现复杂系统的转型，并加速过渡到未来的可持续能源利用。
IBM 与工业和制造公司合作，帮助加速混合云采用、AWS 上的 SAP 转型以及数据和应用程序现代化，从而提升运营弹性和效率，促进可持续发展。
IBM 的数据和应用现代化、分析和 AI 解决方案以及客户服务转型可改善患者的治疗效果，并提升监管合规性和整体效率。
在生命科学领域，IBM 可帮助实现 AWS 上的 SAP 现代化、AWS 上的数字供应链转型以及数据和分析解决方案，以实现 e2e 制药价值链的现代化。
IBM 提供应用程序现代化、数据和 AI 服务、客户服务转型和网络安全，帮助电信公司实现运营现代化，树立差异化优势并发掘潜在收入。
通过 AWS Cloud 完成内部部署工作负载的迁移和现代化，并在云环境中管理这些工作负载，以降低风险并提高安全性和可用性。
借助 AWS Cloud 集成功能和流程，以提高敏捷性、智能化和竞争优势，更好地应对市场变化。
借助 AWS Cloud 推动应用程序迁移和现代化，实现您的可持续性发展需求和净零碳排放目标。
Japan Airlines 借助 IBM 和 AWS 构建高性能云架构。AWS 上的 SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) 可帮助航空公司客户实现卓越的服务持续性
英国领先的能源公司之一 E.ON 与 IBM 合作部署了一个由 Amazon Connect 提供支持的全新联络中心平台。
Delta Airlines 与 IBM 合作，在基于 Red Hat OpenShift 构建的混合云环境中对应用程序进行现代化改造，以加快数字化转型功能，实现集成安全性，并提高运营可视性。
Galp Energia 在 AWS Cloud 上使用 SAP S/4 HANA 构建起集成平台，以统一运营，实现可持续性、能源创新和近乎实时的客户偏好洞察。
Merck 在 AWS Cloud 上构建了一条端到端数字化供应链，可以帮助改善库存优化、成本管理和疫苗可追溯性，以满足不断变化的患者需求。
美国全国药学委员会联合会 (NABP) 与 IBM 合作推出一个基于 AWS Cloud 的数字平台，提高药品供应链的可见性并促进监管合规性。
IBM 在 AWS 上部署了任务关键型 IoT 解决方案，以创建 DB Group 运营生态系统的数字表示，并启用数据驱动的互联运营，从而改善客户体验。
Kotak 与 IBM 合作推出了 Cherry，这是一个基于 AWS Cloud 构建的可扩展客户体验平台，旨在为印度零售投资市场提供服务。
IBM 帮助 Genomics England 加速采用 AWS Cloud，以满足对数据和解读服务不断增长的需求，从而帮助其构建科学探索的基本技术能力。
即使是在现代化进程中走得最远的公司也需要专家的帮助。在评估转型合作伙伴时深入了解公司的关键属性。
IDC 将展示和共同开发 AI 解决方案的相关用例，以及使用客户首选的 AI 技术提供商提供解决方案的能力，视为 IBM 的关键优势。了解 IDC 为什么将 IBM 定位为 AI 服务的领导者。
HFS 将 IBM 评为针对多云功能拥有不断演进的合作伙伴和产品生态系统的超大规模云服务提供商。
¹ 根据 IBM 客户数据，实际结果可能会有所不同。