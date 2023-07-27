在充满挑战的环境中，公司继续将云现代化和生成式 AI 视为提升敏捷力并获得竞争优势的一种手段。作为 AWS Premier Partner，IBM Consulting 为各行各业的业务和 IT 转型提供专业知识、方法和工具，旨在加速 AWS Cloud 上的混合云和 AI 之旅。IBM 在安全性、企业可扩展性方面的专业知识和借助 Red Hat OpenShift 实现的开放式创新，可帮助企业利用 AWS Cloud 实现快速发展。

IBM Consulting 拥有 23,000 多项 AWS 认证、17 个经验证的服务交付计划，并掌握 18 种 AWS 能力，可在 AWS 云环境中开发云原生应用程序。IBM 通过收购以及与 AWS 共同开发解决方案，继续增强 AWS 能力。IBM 在 AI 领域的丰富经验、市场领先的 AI 功能以及与 AWS 共同致力于加速生成式 AI 的采用，使 IBM Consulting 成为理想的 AWS 合作伙伴选择。