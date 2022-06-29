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通过尖端科技提升客户体验、增加收入并提高运营效率
IBM 荣获最佳 AI 提供商奖
商用喷气式飞机的鸟瞰图
如何推动利润和长期增长

当今的旅行和运输组织面临着艰巨的任务。在致力于提供顺畅客户体验的同时，他们还必须推动短期收入恢复，提高运营效率并实现业务灵活性。所有这些还同时面临着人员短缺、燃料价格上涨和商务旅行的未来不确定性等挑战。
 
为了取得成功，组织需要一个能够将领先的科技与深厚的旅行和运输行业专业知识结合起来的合作伙伴。为了推动盈利率和长期增长，这一合作关系应该能够整合科技的复杂性和人们不断变化的习惯。IBM 行业解决方案与 AppleAWSAmadeus（ibm.com 外部链接）等公司合作，帮助旅行和运输组织实现业务转型。
世界航空节见

9 月 26 日至 28 日，在葡萄牙里斯本与旅行和运输行业领导者一起讨论乘客体验、收入增长、运营效率和创新。

解决方案

通过 AI、自动化、云和移动设备解决方案提供顺畅的客户体验。 查看客户体验解决方案
收入增长

使用 AI 和机器学习解决方案（如 IBM 个性化定价和报价）来刺激需求并推动短期收入恢复。

运营效率

借助 AI 技术，在运营资源部署方面做出更好的决策，更快地解决 ITOps，并使员工有能力推动运营 KPI 并降低成本。

 现代化

云转型和现代化改变了思维、工作和合作，使组织能够快速创新和规模化，加快上市速度，并利用新技术来推动长期增长。

资产维护

基于 AI 的预测性维护解决方案不再是按时间排期维护，而是转变为根据状况操作。此类解决方案可以预测未来发生故障的可能性，提高资产可靠性并降低成本。

 供应链优化

基于云和 AI 的供应链管理解决方案使物流公司能够保持供应链平稳运行。
成功案例 汉莎航空

航空公司如何在 IBM 和 Apple 的帮助下提高航班运营效率并降低延误相关成本

 Etihad Airways

快速推出新的网上值机解决方案，提供顺畅体验

 Malaysia Airlines

基于 AI 的电子邮件竞销活动提供个性化航班推荐，让预订量增加了 34%

 Delta Air Lines

向混合云架构的转变推动数字化存在并优化客户和员工体验

 Downer

通过更新的可持续资产管理，为乘客带来安全、可靠和舒适的列车搭乘体验
洞察 改善航空旅行的 5 项数字化转型策略

通过努力解决跨组织的数字化转型问题，航空公司可以更自信地提高运营效率、盈利率和客户满意度。

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简化供应链可以改善客户体验并提供竞争优势。

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旅游公司已经意识到，他们未来的成功取决于他们作为数字旅游生态系统成员高效工作的能力。

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Amadeus、Alaska Airlines 和 IBM 共同讨论航空业的零售转型。

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了解航空公司如何在充满机遇的新时代从容自信地向前发展。

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