9 月 26 日至 28 日，在葡萄牙里斯本与旅行和运输行业领导者一起讨论乘客体验、收入增长、运营效率和创新。
使用 AI 和机器学习解决方案（如 IBM 个性化定价和报价）来刺激需求并推动短期收入恢复。
借助 AI 技术，在运营资源部署方面做出更好的决策，更快地解决 ITOps，并使员工有能力推动运营 KPI 并降低成本。
云转型和现代化改变了思维、工作和合作，使组织能够快速创新和规模化，加快上市速度，并利用新技术来推动长期增长。
基于 AI 的预测性维护解决方案不再是按时间排期维护，而是转变为根据状况操作。此类解决方案可以预测未来发生故障的可能性，提高资产可靠性并降低成本。
基于云和 AI 的供应链管理解决方案使物流公司能够保持供应链平稳运行。
航空公司如何在 IBM 和 Apple 的帮助下提高航班运营效率并降低延误相关成本
快速推出新的网上值机解决方案，提供顺畅体验
基于 AI 的电子邮件竞销活动提供个性化航班推荐，让预订量增加了 34%
向混合云架构的转变推动数字化存在并优化客户和员工体验
通过更新的可持续资产管理，为乘客带来安全、可靠和舒适的列车搭乘体验
通过努力解决跨组织的数字化转型问题，航空公司可以更自信地提高运营效率、盈利率和客户满意度。
通过云现代化，航空公司将迎来效率的新时代，打造动态客户体验，并获得有价值且可操作的数据洞察。
在不久的将来，综合数字战略将是创造独家机遇的关键。
简化供应链可以改善客户体验并提供竞争优势。
旅游公司已经意识到，他们未来的成功取决于他们作为数字旅游生态系统成员高效工作的能力。
Amadeus、Alaska Airlines 和 IBM 共同讨论航空业的零售转型。
了解航空公司如何在充满机遇的新时代从容自信地向前发展。