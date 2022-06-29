当今的旅行和运输组织面临着艰巨的任务。在致力于提供顺畅客户体验的同时，他们还必须推动短期收入恢复，提高运营效率并实现业务灵活性。所有这些还同时面临着人员短缺、燃料价格上涨和商务旅行的未来不确定性等挑战。



为了取得成功，组织需要一个能够将领先的科技与深厚的旅行和运输行业专业知识结合起来的合作伙伴。为了推动盈利率和长期增长，这一合作关系应该能够整合科技的复杂性和人们不断变化的习惯。IBM 行业解决方案与 Apple、AWS 和 Amadeus（ibm.com 外部链接）等公司合作，帮助旅行和运输组织实现业务转型。