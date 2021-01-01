Nordcloud 是欧洲云技术实施、应用程序开发、托管服务和培训领域的领导者，于 2021 年 3 月被 IBM 收购。

Nordcloud 擅长利用公共云促成数字化成功，并以更快的速度、更低的成本和更高的自动化水平开展 IT 运营。我们将带领客户完成从战略规划到应用程序管理的整个云旅程。



客户表示，与 Nordcloud 合作就如同拥有了指南针，云原生专家可以指导您采用最佳实践、预先采取行动，并提供必要的技术支持，同时引领团队完成文化变革。无论您是开启迁移旅程，还是跨团队和服务扩展云，我们都可以帮助您最大限度发掘持续价值，同时尽可能降低风险和成本。