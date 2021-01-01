Nordcloud 是欧洲云技术实施、应用程序开发、托管服务和培训领域的领导者，于 2021 年 3 月被 IBM 收购。
Nordcloud 擅长利用公共云促成数字化成功，并以更快的速度、更低的成本和更高的自动化水平开展 IT 运营。我们将带领客户完成从战略规划到应用程序管理的整个云旅程。
客户表示，与 Nordcloud 合作就如同拥有了指南针，云原生专家可以指导您采用最佳实践、预先采取行动，并提供必要的技术支持，同时引领团队完成文化变革。无论您是开启迁移旅程，还是跨团队和服务扩展云，我们都可以帮助您最大限度发掘持续价值，同时尽可能降低风险和成本。
公共云实施
经过认证的云专家
企业客户
去年新员工增幅
不同国籍
开设 Nordcloud 办事处的国家或地区
我们是拥有纯正云传统的云技术先驱者。这意味着我们不只是随波逐流，或在原有工作方式上盲目追赶新趋势。有了云原生方法来指导您的旅程，您将获得更好、更快的结果。
我们与您的团队合作，为您提供发展技能、建立运营模式及实施各项技术所需的专业知识。从战略到培训，从工具到 DevOps，您将获得所需支持来提高敏捷性，最大程度发掘价值。
我们是全部 3 大公共云平台 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Amazon Web Services 的领先合作伙伴。我们将帮助您充分利用所选平台，还有至关重要的一点，我们将帮助您管理并优化多云现实。
我们将运用云基础架构、技能、治理和应用程序方面的深入知识，为您提供从咨询服务到技术支持再到培训的战略方针，助力您成功转型。
确保为实现短期、中期和长期目标奠定坚实的基础。利用云提供的完全自动化、可扩展性和敏捷性，并准备好充分发挥云节省潜力。
众所周知，我们的工具和方法可以在不拖慢速度的情况下提高安全性。从帮助实施最佳实践治理到保护应用程序，我们将帮助您降低风险，加快价值交付。
转型应用程序，以从公共云带来的可扩展性、自动化和成本节约中获益。无论是重建代码还是重新搭建数据库平台，我们都能为您的成功助力。
提供工具、流程和平台，以支持全新业务服务。从数据基础和 DevOps 到应用程序转型和数字化设计，我们将支持团队和决策者在云中开展各个领域的创新。
在我们的支持下，您的团队能够以更高的敏捷性创造更多价值。我们消除了风险和运营负担，同时让您的技术团队能够专注于交付和创新。
引领云迁移之旅：只需 7 个月即可完成云迁移。
构建前沿的云原生区块链解决方案并实现产品交付转型。
助力全球制造商从头开始构建规模化的云基础架构。
与 IBM/Nordcloud 的合作为在整个 NHS 中扩展云计算奠定了战略基础。
创建公共云平台，实现规模化的多云治理和运营。
利用强大的数据分析解决方案让商业智能化水平更上一层楼。
了解与传统 SI 合作以及与云原生提供商合作所带来的成本和价值影响，以及此类合作对于推动云成功的三大要素（即自动化、运营模式和治理以及云托管服务）有何影响。
90% 的欧洲组织受到 IT 技能差距的影响，相当于每年损失 910 亿美元的收入。《Upskilling: A Toolkit to Enable Cloud Success》是一份包含建议、成功案例、模板等内容的运行手册，可帮助克服这类云技能提升相关问题。
《Cloud vs On-Premise Data Center: The Data Center Exit Wall of Doubts》是一本分析数据中心迁移过程中不必要的成本、延迟和风险的指南，有助于减少持续的技术负债，节省人力、许可、管理等方面的资本。
Fernando 是 Nordcloud 的首席执行官，也是一名早期公共云原生先驱者和传统技术颠覆者。Fernando 是 Nordcloud 的创始人，一路推动我们从北欧挑战者发展为欧洲云原生领导者。
Ilja 是 Nordcloud 首席技术官，也是科技行业的传奇人物。他在科技巨头诺基亚公司工作了 12 年，随后于 2012 年加入 Nordcloud，担任首席技术官，带领我们踏上成为全堆栈、云原生系统集成商的旅程。
Indra 主导着 Nordcloud 的平台工程服务，专注于弥补业务与 IT 之间的差距，他是新技术和新趋势的传播者，推进了成功的数字、服务和 IT 转型。
Mark 负责 Nordcloud 的云转型咨询服务，指导组织完成了从战略到实施的成功数字化转型，并将云视为完成整个数字化之旅的唯一途径。