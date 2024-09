90% 的欧洲组织受到 IT 技能差距的影响,相当于每年损失 910 亿美元的收入。《Upskilling: A Toolkit to Enable Cloud Success》是一份包含建议、成功案例、模板等内容的运行手册,可帮助克服这类云技能提升相关问题。

云与本地部署数据

《Cloud vs On-Premise Data Center: The Data Center Exit Wall of Doubts》是一本分析数据中心迁移过程中不必要的成本、延迟和风险的指南,有助于减少持续的技术负债,节省人力、许可、管理等方面的资本。