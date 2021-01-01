主页 Consulting Nordcloud IBM 旗下公司 Nordcloud
了解我们如何利用云帮助企业实现更强大、更稳健、更敏捷的运营
一个人坐在会议室桌子旁使用笔记本电脑工作
概述

Nordcloud 是欧洲云技术实施、应用程序开发、托管服务和培训领域的领导者，于 2021 年 3 月被 IBM 收购。

Nordcloud 擅长利用公共云促成数字化成功，并以更快的速度、更低的成本和更高的自动化水平开展 IT 运营。我们将带领客户完成从战略规划到应用程序管理的整个云旅程。

客户表示，与 Nordcloud 合作就如同拥有了指南针，云原生专家可以指导您采用最佳实践、预先采取行动，并提供必要的技术支持，同时引领团队完成文化变革。无论您是开启迁移旅程，还是跨团队和服务扩展云，我们都可以帮助您最大限度发掘持续价值，同时尽可能降低风险和成本。

 了解云原生意味着什么 (1:56)
优势 1,000 多次

公共云实施

 1,800 多名

经过认证的云专家

 200 多个

企业客户

 100%  

去年新员工增幅

 70 个

不同国籍

 10

开设 Nordcloud 办事处的国家或地区

 云原生方法

我们是拥有纯正云传统的云技术先驱者。这意味着我们不只是随波逐流，或在原有工作方式上盲目追赶新趋势。有了云原生方法来指导您的旅程，您将获得更好、更快的结果。

 工具和方法

我们与您的团队合作，为您提供发展技能、建立运营模式及实施各项技术所需的专业知识。从战略到培训，从工具到 DevOps，您将获得所需支持来提高敏捷性，最大程度发掘价值。

 全球云领导地位

我们是全部 3 大公共云平台 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Amazon Web Services 的领先合作伙伴。我们将帮助您充分利用所选平台，还有至关重要的一点，我们将帮助您管理并优化多云现实。
功能 转型咨询

我们将运用云基础架构、技能、治理和应用程序方面的深入知识，为您提供从咨询服务到技术支持再到培训的战略方针，助力您成功转型。

 云基础

确保为实现短期、中期和长期目标奠定坚实的基础。利用云提供的完全自动化、可扩展性和敏捷性，并准备好充分发挥云节省潜力。

 云安全

众所周知，我们的工具和方法可以在不拖慢速度的情况下提高安全性。从帮助实施最佳实践治理到保护应用程序，我们将帮助您降低风险，加快价值交付。

 IT 运营转型

转型应用程序，以从公共云带来的可扩展性、自动化和成本节约中获益。无论是重建代码还是重新搭建数据库平台，我们都能为您的成功助力。

 创新平台

提供工具、流程和平台，以支持全新业务服务。从数据基础和 DevOps 到应用程序转型和数字化设计，我们将支持团队和决策者在云中开展各个领域的创新。

 平台服务

在我们的支持下，您的团队能够以更高的敏捷性创造更多价值。我们消除了风险和运营负担，同时让您的技术团队能够专注于交付和创新。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
  利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
Nordcloud 的云原生工具、方法和人才都在向您表明，IBM 致力于帮助客户开展成功的云旅程。 John Granger 云应用创新高级副总裁兼首席运营官 IBM Global Business Services
成功案例 Finnair

引领云迁移之旅：只需 7 个月即可完成云迁移。

 Ericsson

构建前沿的云原生区块链解决方案并实现产品交付转型。

 Vitesco Technologies

助力全球制造商从头开始构建规模化的云基础架构。

 NHS England

与 IBM/Nordcloud 的合作为在整个 NHS 中扩展云计算奠定了战略基础。

 BMW

创建公共云平台，实现规模化的多云治理和运营。

 Carrefour Poland

利用强大的数据分析解决方案让商业智能化水平更上一层楼。
资源 比较迁移战略

了解与传统 SI 合作以及与云原生提供商合作所带来的成本和价值影响，以及此类合作对于推动云成功的三大要素（即自动化、运营模式和治理以及云托管服务）有何影响。

 提升技能，助力云成功

90% 的欧洲组织受到 IT 技能差距的影响，相当于每年损失 910 亿美元的收入。《Upskilling: A Toolkit to Enable Cloud Success》是一份包含建议、成功案例、模板等内容的运行手册，可帮助克服这类云技能提升相关问题。

 云与本地部署数据

《Cloud vs On-Premise Data Center: The Data Center Exit Wall of Doubts》是一本分析数据中心迁移过程中不必要的成本、延迟和风险的指南，有助于减少持续的技术负债，节省人力、许可、管理等方面的资本。
专家团队 Fernando Herrera

Fernando 是 Nordcloud 的首席执行官，也是一名早期公共云原生先驱者和传统技术颠覆者。Fernando 是 Nordcloud 的创始人，一路推动我们从北欧挑战者发展为欧洲云原生领导者。

Ilja Summala

Ilja 是 Nordcloud 首席技术官，也是科技行业的传奇人物。他在科技巨头诺基亚公司工作了 12 年，随后于 2012 年加入 Nordcloud，担任首席技术官，带领我们踏上成为全堆栈、云原生系统集成商的旅程。

 Indrayudh Ghosh

Indra 主导着 Nordcloud 的平台工程服务，专注于弥补业务与 IT 之间的差距，他是新技术和新趋势的传播者，推进了成功的数字、服务和 IT 转型。

 Mark de Groot

Mark 负责 Nordcloud 的云转型咨询服务，指导组织完成了从战略到实施的成功数字化转型，并将云视为完成整个数字化之旅的唯一途径。
订阅 Nordcloud 时事通讯

聆听来自 Nordcloud 云原生专家关于云计算最新发展的独家专业见解。

立即订阅 了解详情 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名 与顾问交谈

我们一起讨论如何帮助您开展云之旅。我们的专家随时准备好与您讨论您在迁移、现代化、发展和技能方面遇到的挑战。

 联系我们