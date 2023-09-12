IBM 技术旨在帮助制造商加快和扩展数字化转型。我们的数据光纤网方法延伸至工业边缘，我们的技术可让企业通过一系列领先的解决方案充分利用未开发的数据。

其中包括：IBM watsonx 平台，该平台部署先进的 AI 来创建预测性洞察；我们的零信任方法，确保业务安全，具备风险意识和灾备能力；IBM 混合云架构，利用响应迅速、易于使用的基础架构实现敏捷性。