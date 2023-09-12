IBM 技术旨在帮助制造商加快和扩展数字化转型。我们的数据光纤网方法延伸至工业边缘，我们的技术可让企业通过一系列领先的解决方案充分利用未开发的数据。
其中包括：IBM watsonx 平台，该平台部署先进的 AI 来创建预测性洞察；我们的零信任方法，确保业务安全，具备风险意识和灾备能力；IBM 混合云架构，利用响应迅速、易于使用的基础架构实现敏捷性。
IBM + X-POWER + 源卓微纳：以AI会友，共创制造业智能化故事2.0
洲邦科技携手IBM，为制造业提供AI赋能的解决方案
通过智能工作流程，提高工作人员的效率，让团队成员更快实现更高价值的成果
使用智能自动化检验，提高产品质量并节省成本，同时提高资产寿命、正常运行时间和安全性
开发端到端安全方法，保护产品、云端和边缘环境
脱碳之路始于跟踪绩效——收集 ESG 数据，并在整个价值链中加以改进
利用嵌入式 AI 和自动化功能预测和快速应对供应链中断
Isdemir 按关键程度管理和监控资产，在生产中最有需要的环节应用预测性维护
Kyocera 通过开发智能工厂，提高了整个制造流程的生产力并节省了成本
German Edge Cloud 使用托管边缘设备释放工厂数据潜能，用于工业分析
Andritz 保护工业厂房、设备、软件和人员免受网络威胁
Celestica 为一家工业企业提供 ESG 数据收集和报告服务