主页 Industries 制造业 制造业的颠覆性技术解决方案
AI 和混合云技术帮助制造商将业务敏捷性提升至全新水平
IBM 在 2021 IDC EAM MarketScape 被评为制造业领导者 了解边缘数据成功案例
一名男子在工厂车间的机器前拿着平板电脑
数据是新的原材料，但其大部分价值仍有待开发

IBM 技术旨在帮助制造商加快和扩展数字化转型。我们的数据光纤网方法延伸至工业边缘，我们的技术可让企业通过一系列领先的解决方案充分利用未开发的数据。

其中包括：IBM watsonx 平台，该平台部署先进的 AI 来创建预测性洞察；我们的零信任方法，确保业务安全，具备风险意识和灾备能力；IBM 混合云架构，利用响应迅速、易于使用的基础架构实现敏捷性。

IBM + X-POWER + 源卓微纳：以AI会友，共创制造业智能化故事2.0

洲邦科技携手IBM，为制造业提供AI赋能的解决方案

解决方案

应用可信任的 AI，实现更快的决策，提高生产和流程效率。
IBM Cloud Pak for Business Automation

通过智能工作流程，提高工作人员的效率，让团队成员更快实现更高价值的成果

 IBM Maximo

使用智能自动化检验，提高产品质量并节省成本，同时提高资产寿命、正常运行时间和安全性

 IBM QRadar SIEM

开发端到端安全方法，保护产品、云端和边缘环境

 IBM Envizi

脱碳之路始于跟踪绩效——收集 ESG 数据，并在整个价值链中加以改进

 Supply Chain Intelligence Suite

利用嵌入式 AI 和自动化功能预测和快速应对供应链中断
成功案例 利用 AI 优化钢铁生产

Isdemir 按关键程度管理和监控资产，在生产中最有需要的环节应用预测性维护

 开发更智能的工厂

Kyocera 通过开发智能工厂，提高了整个制造流程的生产力并节省了成本

 利用数据推动工业 4.0 技术的应用

German Edge Cloud 使用托管边缘设备释放工厂数据潜能，用于工业分析

 保护工业运营

Andritz 保护工业厂房、设备、软件和人员免受网络威胁

 将可持续发展目标转化为行动

Celestica 为一家工业企业提供 ESG 数据收集和报告服务
洞察 服务化模型

工业制造商重新思考产品设计，为互联领域添加服务和软件定义组件。

阅读报告 制造业 4.0

领先的制造商正纷纷利用 AI、IoT、自动化等工业 4.0 技术，发掘新的数据洞察。

 阅读报告 2024 年 IBM X-Force Threat Intelligence 指数

网络攻击和勒索问题日益严重，因此了解攻击者的策略和目标对于提前预防威胁至关重要。

 阅读 2024 威胁情报指数报告 工业 4.0 技术如何改变制造业

探索通过工业 4.0 实现卓越制造的全新可能性。

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