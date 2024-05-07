为了培养实现其目标所需的内部技能，FAW-Volkswagen 向与其合作了 20 多年的值得信赖的合作伙伴求助：IBM Consulting。IBM 团队不仅帮助 FAW-Volkswagen 转型客户开发团队的技能，还帮助改变了公司内部团队的性质。

这不是一次单纯的培训研讨会。IBM Consulting 采用 IBM Garage Methodology — 一种久经考验的做法，指导公司设计、构建和扩展端到端转型的解决方案 — 来帮助中国成都的 FAW-Volkswagen 研发中心创建和培训一支由 150 多名员工在设计思维和敏捷运营（包括 DevOps 实践）方面组成的数字创新团队，以支持该组织向更加以客户为中心的企业方向转型。这一过程产生了创新想法，并为 FAW-Volkswagen 提供了实践、技术和专业知识，以将这些想法快速转化为商业价值。

例如，团队发现了与 FAW-Volkswagen 三大汽车品牌的三个不同网络平台相关的缺陷。跨平台缺乏可扩展性和稳定性阻碍了新项目的创新和交付。“基于这一发现，”金维鹏表示，“我们启动了三个品牌的集成，建立了一个先进、稳定、可进化的车联网平台，以解决当前的困境，并促进可更轻松应用于各品牌的持续创新。 ”

在技术方面，FAW-Volkswagen 实施了 IBM Cloud Pak for Integration，获得了符合公司需求的集成模式。FAW-Volkswagen 使用 IBM Cloud Pak for Integration 组件以及 IBM Cloud Pak 的 Red Hat OpenShift 容器平台，在两个用例中开发基于 API 的容器化集成：生态系统集成和后端集成。

生态系统集成将多样化的数字服务生态系统带入车辆以及客户的移动设备中。这包括与流媒体、停车服务，特别是电动汽车充电服务领域的合作伙伴进行集成。中国有多家充电网络运营商，一些支持交流电 (AC)，另一些支持直流电 (DC)，并且提供不同的充电速度。FAW-Volkswagen 使用 IBM Cloud Pak 的 API 网关来协调集成并加速充电运营商的加入。驾驶员可以获得简化的体验：他们可以在一个 FAW-Volkswagen 应用程序中看到所有可用的充电选项，并根据车辆的要求进行筛选。

后端集成将公司的记录系统与所有 FAW-Volkswagen 车辆型号的不断演变的软件实现连接。这包括将产品开发和制造流程与前端软件的敏捷开发同步。对于客户来说，这意味着更方便和无缝的体验。例如，车主可以从汽车主机单元或移动应用程序中向经销商下达维护订单，或跟踪最近订购的汽车的生产进度。在每种情况下，IBM Cloud Pak 的 API 管理组件都会通过 API 在客户界面和后端系统（如经销商管理系统和制造执行系统）之间交换信息。

“我们使用 Cloud Pak for Integration 中的 API 管理功能，将生态系统合作伙伴的加入时间从几个月缩短到几周。”金维鹏表示，“对于后端集成，我们使用 API 来简化对复杂应用程序的访问，将开发使用这些系统的解决方案的时间减少 50%。”