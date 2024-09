FAW-Volkswagen 成立于 1991 年,由 First Automotive Group Corporation、Volkswagen AG、Audi AG 和 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. 共同管理,FAW-Volkswagen 在中国开展业务,生产 Volkswagen 和 Audi 汽车以及以 Volkswagen 的 Jetta 品牌命名的独立系列汽车。该公司拥有超过 40,000 名员工,2020 年生产超过 200 万辆汽车。