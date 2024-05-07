全球汽车行业的转型正在加速，中国已经击败世界其他地区。
中国汽车工业的电动汽车 (EV) 总库存量至少占全球 44%，是迄今为止所占比例最高的国家。中国还铺设了超过 80 万个公共充电站，远远多于其他任何地方。中国的电动汽车生产商包括中国企业和大型国际汽车制造商。随着汽车变得越来越数字化、互联程度越来越高，多家初创公司甚至电子制造商都加入了这场游戏。这是车联网 (IoV) 的曙光。
对于 Volkswagen 与中国最大的汽车公司之一 FAW 的合资企业 FAW-Volkswagen 来说，其目标是通过自身转型，走在转型行业的前面。除了生产出色的车辆之外，该公司还希望提供优质的整体客户体验，将首次购买的客户转变为终身客户。
为了实现这一目标，FAW-Volkswagen 聘请 IBM Consulting™，遵循 IBM Garage™ Methodology 并实施 IBM Cloud Pak for Integration，以转变其开发能力，将当今驾驶体验所涉及的服务生态系统整合为无缝、便捷的体验。
IBM 帮助 FAW-Volkswagen 建立和培训超过 150 人的数字化创新团队，推动以客户为中心的转型
随着客户体验的提升，该公司已“为其 VW 和 Jetta 品牌应用程序 注册 超过 300 万 名新用户”
“汽车行业的数字化转型是中国国民经济的重要支柱。”FAW-Volkswagen 管理服务部互联网应用开发经理、成都研发中心负责人金维鹏解释道，“在 FAW-Volkswagen，我们正在为成为中国电动汽车生产和数字汽车业务领域的领先创新者奠定坚实的基础。在制造优质汽车的同时，我们还致力于为国家数字经济战略做出巨大贡献。”
FAW-Volkswagen 汽车是中国第一家为满足中国市场规模而制造的汽车制造商。该公司在五个城市设有八个制造工厂，生产 Volkswagen 和 Audi 车型，以及以 VW 的 Jetta 品牌命名的独立汽车系列。
因此，随着电动汽车需求的猛增，FAW-Volkswagen 面临的挑战不再是制造规模。
这与软件开发有关。
当今的高端汽车包含超过 1 亿行代码。（作为比较，Boeing 787 Dreamliner 包含大约 1,400 万行代码。大型强子对撞机是世界上最大的粒子加速器，包含 5,000 万行代码。）随着车辆技术的不断发展 — 提供更多的控制选项和媒体、通过移动设备实现的更多功能，甚至自动驾驶功能和 IoV 连接 — 软件的数量将继续呈指数级增长。
FAW-Volkswagen 希望在软件与驾驶员使用的外部服务生态系统（例如流媒体、停车、充电和导航服务）之间建立无缝集成，并在每个元素的软件不断快速演变的情况下保持这种集成程度。
不过，为了实现这一目标，该公司需要扩展其开发能力。“软件和传统电子产品在研发方法方面存在巨大差异。软件开发注重敏捷迭代和实践，这对传统车厂的研发组织提出了巨大的挑战。”金维鹏解释道。FAW-Volkswagen 旨在转变研发模式，专注于云原生开发和集成。
为了培养实现其目标所需的内部技能，FAW-Volkswagen 向与其合作了 20 多年的值得信赖的合作伙伴求助：IBM Consulting。IBM 团队不仅帮助 FAW-Volkswagen 转型客户开发团队的技能，还帮助改变了公司内部团队的性质。
这不是一次单纯的培训研讨会。IBM Consulting 采用 IBM Garage Methodology — 一种久经考验的做法，指导公司设计、构建和扩展端到端转型的解决方案 — 来帮助中国成都的 FAW-Volkswagen 研发中心创建和培训一支由 150 多名员工在设计思维和敏捷运营（包括 DevOps 实践）方面组成的数字创新团队，以支持该组织向更加以客户为中心的企业方向转型。这一过程产生了创新想法，并为 FAW-Volkswagen 提供了实践、技术和专业知识，以将这些想法快速转化为商业价值。
例如，团队发现了与 FAW-Volkswagen 三大汽车品牌的三个不同网络平台相关的缺陷。跨平台缺乏可扩展性和稳定性阻碍了新项目的创新和交付。“基于这一发现，”金维鹏表示，“我们启动了三个品牌的集成，建立了一个先进、稳定、可进化的车联网平台，以解决当前的困境，并促进可更轻松应用于各品牌的持续创新。 ”
在技术方面，FAW-Volkswagen 实施了 IBM Cloud Pak for Integration，获得了符合公司需求的集成模式。FAW-Volkswagen 使用 IBM Cloud Pak for Integration 组件以及 IBM Cloud Pak 的 Red Hat OpenShift 容器平台，在两个用例中开发基于 API 的容器化集成：生态系统集成和后端集成。
生态系统集成将多样化的数字服务生态系统带入车辆以及客户的移动设备中。这包括与流媒体、停车服务，特别是电动汽车充电服务领域的合作伙伴进行集成。中国有多家充电网络运营商，一些支持交流电 (AC)，另一些支持直流电 (DC)，并且提供不同的充电速度。FAW-Volkswagen 使用 IBM Cloud Pak 的 API 网关来协调集成并加速充电运营商的加入。驾驶员可以获得简化的体验：他们可以在一个 FAW-Volkswagen 应用程序中看到所有可用的充电选项，并根据车辆的要求进行筛选。
后端集成将公司的记录系统与所有 FAW-Volkswagen 车辆型号的不断演变的软件实现连接。这包括将产品开发和制造流程与前端软件的敏捷开发同步。对于客户来说，这意味着更方便和无缝的体验。例如，车主可以从汽车主机单元或移动应用程序中向经销商下达维护订单，或跟踪最近订购的汽车的生产进度。在每种情况下，IBM Cloud Pak 的 API 管理组件都会通过 API 在客户界面和后端系统（如经销商管理系统和制造执行系统）之间交换信息。
“我们使用 Cloud Pak for Integration 中的 API 管理功能，将生态系统合作伙伴的加入时间从几个月缩短到几周。”金维鹏表示，“对于后端集成，我们使用 API 来简化对复杂应用程序的访问，将开发使用这些系统的解决方案的时间减少 50%。”
“我们在数字技术和数据的支持下，在所有接触点上都创造出极富吸引力的客户体验。”金维鹏表示。
客户已经注意到了。自公司发展和集成转型以来，已有超过 300 万新用户注册使用 FAW-Volkswagen 旗下的 Volkswagen 和 Jetta 品牌的移动应用程序。
FAW-Volkswagen 提升了从订购汽车到驾驶汽车的体验。
该公司成为首家实现在线定制汽车订单的主流合资汽车企业。“从订单到交付”项目不仅是一个便捷的新功能，还对我们的生产规划发起了深刻的变革。”金维鹏解释道，“我们已经从以库存为导向的模式转变为以客户为导向的模式。我们可以掌握用户的喜好和需求，快速将其转化为产品，并灵活调整生产以满足客户期望。”
作为驾驶体验创新的一个示例，FAW-Volkswagen 凭借其智能驾驶舱人机界面 (HMI) 设计荣获 2021 年红点品牌及传播设计奖（链接位于 ibm.com 外部）。
由于开发团队的性质从以工厂为中心的软件部门转变为敏捷的创新型团队，该公司因此获得更多殊荣。成都研发团队成为 FAW-Volkswagen 企业内部首个获得自主研发能力的团队，并凭借智能网络数字化能力建设项目获得 IDC“最佳数字创新未来奖”，该项目包括建立智能生态系统中间件平台。金维鹏还被评为 2021 年 IDC 中国未来企业大奖的“年度新星”。
FAW-Volkswagen 改变了公司对客户的意义。它不再只是汽车的生产商，更是现代驾驶体验的创新者。“展望未来。”金维鹏表示，“客户体验将继续成为我们的指导原则。我们将通过敏捷开发和集成，持续打造卓越的商旅服务，优化客户的驾乘体验。”
FAW-Volkswagen 成立于 1991 年，由 First Automotive Group Corporation、Volkswagen AG、Audi AG 和 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. 共同管理，FAW-Volkswagen 在中国开展业务，生产 Volkswagen 和 Audi 汽车以及以 Volkswagen 的 Jetta 品牌命名的独立系列汽车。该公司拥有超过 40,000 名员工，2020 年生产超过 200 万辆汽车。
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美国出品，2022 年 3 月。
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