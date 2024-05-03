她坐在桌子前监视几块屏幕，屏幕上显示有机器遥测数据，她感到自己的工作有点单调，但令她高兴的是，比起以前必须亲自检查每台机器，现在的工作更有预见性，也更轻松。

这时，警报响起。设备传感器指示压力突然下降，这意味着 Lauren 需要亲自目视检查机器是否存在泄漏。为此，她必须戴上安全帽和护目镜，然后深入工厂车间。这不是她想象中的周五夜班，她不知道自己是否应该另找一份更有趣、更有技术含量的工作。

Lauren 并不是个例。制造商面临着吸引和留住像她这样的优秀员工的问题。

事实上，当今的工业生产线技术含量很高，具有自动化和机器遥测功能，必须全天候监控。所有这些数据都必须由使用剪贴板或平板电脑的人员手动收集，或者由设备本身安装的数百或数千个传感器收集。然后必须手动或通过资产监视系统对数据进行分析。然而，尽管实现了所有这些自动化，但在识别和解决泄漏等问题时，像 Lauren 这样的员工仍然面临着可能的危险。