我们正置身于一场工业革命之中。第四次工业革命（即工业 4.0）是制造业的下一阶段。这将是传统制造业的数字化转型，涉及在制造设备中添加自动化、智能技术和物联网 (IoT)，从而产生能够协作、自我诊断问题和自我修复的智能机器。

ASTRI 成立于 2000 年，旨在通过应用研究提升香港科技产业的竞争力。ASTRI 的信息物理系统部门致力于使用 MBSE 为工业 4.0 时代的智能工厂设计、综合和验证关键任务系统。该部门创建的解决方案可帮助其制造客户优化整个工程生命周期，以缩短上市时间、降低开发成本并提高质量标准。



ASTRI 信息物理系统总监 T. John Koo 博士表示：“我认为数字化是实现工业 4.0 的关键词。数字世界为信息技术领域带来了许多伟大的创造，但制造业的数字化意味着是时候将物理世界与数字世界真正连接起来了。”



然而，在制造设备中引入数字技术，带来许多好处的同时也带来了新的挑战。为了修复设备软件中的错误或排除网络故障而关闭装配线，这种代价是制造商所无法承受的。ASTRI 希望找到一种方法，更有效地迭代开发其制造业客户所需的智能设备，从而优化运营、改善质量、提高生产力并应对不断上涨的制造成本。

