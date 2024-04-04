Rhapsody - Designer for Systems Engineers 包括 Rhapsody Architect for Systems Engineers 的所有功能，企业可以对设计进行原型开发、模拟和执行，以便尽早验证需求、体系结构和行为。这是一个基于模型的系统工程 (MBSE) 环境，使用行业标准的 SysML 和 UML。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。