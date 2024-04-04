IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 隶属 IBM Engineering 产品服务组合，为系统工程师提供协作式设计开发和测试环境，支持 UML、SysML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能。该解决方案帮加快 DO-178、DO-178B/C、ISO 26262 等行业标准的推出。
查看 Rhapsody 10.0 中的新增功能，了解如何更快地交付更高质量的系统和软件。
通过快速模拟、原型设计和执行，在修复成本尚低时及早清除错误，实现持续验证。
使用自动一致性检查功能，可增强敏捷性，并通过协作提高重复使用率，从而降低经常性和非经常性成本。
与扩充的工程团队共享、协作和审核使用 Engineering Systems Design Rhapsody 或设计工具（如 Mathworks Simulink）创建的工程生命周期构件。
通过现代用户体验简化设计体验，使您能够根据特定需求和偏好定制工具界面，从而更轻松地实现模型可视化。
使用 SysML、UML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能，自动创建系统规格、接口设计文档和系统测试用例。
此产品提供低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
Rhapsody - Model Manager 使用基于 Web 访问的核心数据库，帮助跨学科团队协作、共享、审核、管理设计和建模。供应商和客户可以通过 Web 客户端访问信息。此软件实现了项目干系人进行设计审核的流程自动化，促进需求沟通、加快决策并提高质量。企业可以创建全面的规格、沟通、合规和报告文档。
Rhapsody - Designer for Systems Engineers 包括 Rhapsody Architect for Systems Engineers 的所有功能，企业可以对设计进行原型开发、模拟和执行，以便尽早验证需求、体系结构和行为。这是一个基于模型的系统工程 (MBSE) 环境，使用行业标准的 SysML 和 UML。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。
Rhapsody - Developer 提供实时敏捷的嵌入式软件工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。除了 IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) - Architect for Software 的功能外，它还为设计级调试提供快速原型设计和模拟，自动生成版本标记以进行持续集成，并为安全关键型软件生命周期提供支持。
IBM Rhapsody Model-Driven Development (MDD) 包括 AUTOSAR 扩展。这种强大的组合加速并简化汽车软件开发流程，使开发人员能够专注于创建强大而高效的应用程序，以满足当今严苛的行业要求。
面向系统工程团队并基于 Web 的云原生解决方案，基于 SysML V2 构建。
低成本的系统工程环境，赋能企业分析和详细说明需求，进行体系结构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 图形化设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
面向系统工程团队并基于 Web 的云原生解决方案。