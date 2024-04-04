主页 业务自动化 ELM Rhapsody IBM Engineering Systems Design Rhapsody
通过可信的建模、无缝模拟、生产代码生成和跨域的数字线程，更快地交付更高质量的系统和软件。
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System Design Rhapsody 仪表板
Rhapsody 的功能

IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 隶属 IBM Engineering 产品服务组合，为系统工程师提供协作式设计开发和测试环境，支持 UML、SysML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能。该解决方案帮加快 DO-178、DO-178B/C、ISO 26262 等行业标准的推出。
在产品开发中释放系统设计的力量

查看 Rhapsody 10.0 中的新增功能，了解如何更快地交付更高质量的系统和软件。
优势 提供持续验证

通过快速模拟、原型设计和执行，在修复成本尚低时及早清除错误，实现持续验证。

 提供自动一致性检查

使用自动一致性检查功能，可增强敏捷性，并通过协作提高重复使用率，从而降低经常性和非经常性成本。

 与工程团队协作

与扩充的工程团队共享、协作和审核使用 Engineering Systems Design Rhapsody 或设计工具（如 Mathworks Simulink）创建的工程生命周期构件。

 使用便捷

通过现代用户体验简化设计体验，使您能够根据特定需求和偏好定制工具界面，从而更轻松地实现模型可视化。
IBM Rhapsody 产品的关键功能 分析和详细说明项目需求

使用 SysML、UML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能，自动创建系统规格、接口设计文档和系统测试用例。

 快速推进从设计到实施

此产品提供低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。

 自动执行设计复审并生成文档

Rhapsody - Model Manager 使用基于 Web 访问的核心数据库，帮助跨学科团队协作、共享、审核、管理设计和建模。供应商和客户可以通过 Web 客户端访问信息。此软件实现了项目干系人进行设计审核的流程自动化，促进需求沟通、加快决策并提高质量。企业可以创建全面的规格、沟通、合规和报告文档。

 对设计进行原型开发、模拟和执行，实施早期验证

Rhapsody - Designer for Systems Engineers 包括 Rhapsody Architect for Systems Engineers 的所有功能，企业可以对设计进行原型开发、模拟和执行，以便尽早验证需求、体系结构和行为。这是一个基于模型的系统工程 (MBSE) 环境，使用行业标准的 SysML 和 UML。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。

 在实时敏捷的嵌入式工程环境中工作

Rhapsody - Developer 提供实时敏捷的嵌入式软件工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。除了 IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) - Architect for Software 的功能外，它还为设计级调试提供快速原型设计和模拟，自动生成版本标记以进行持续集成，并为安全关键型软件生命周期提供支持。

 实现 AUTOSAR 标准的无缝集成

IBM Rhapsody Model-Driven Development (MDD) 包括 AUTOSAR 扩展。这种强大的组合加速并简化汽车软件开发流程，使开发人员能够专注于创建强大而高效的应用程序，以满足当今严苛的行业要求。
选项
系统设计 Rhapsody 系统工程

面向系统工程团队并基于 Web 的云原生解决方案，基于 SysML V2 构建。

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软件设计                系统工程师架构师

低成本的系统工程环境，赋能企业分析和详细说明需求，进行体系结构权衡和文档设计。

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软件设计 系统工程师设计师

除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。

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软件设计 软件架构师

低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 图形化设计 C++、C 或 Java 应用程序。

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软件设计 开发者

实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。

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软件设计 开发者

面向系统工程团队并基于 Web 的云原生解决方案。

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成功案例

ASTRI 将开发成本降低 30％
资源 IBM Engineering MBSE 产品演示视频

IBM Systems Design 为工程团队提供采用 MBSE 并消除需求与产品测试之间差距所需的工具。

 产品文档

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 硬件要求

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