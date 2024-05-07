然而，直到最近，这种主导地位还没有延伸到三星销售结构的关键渠道—其韩国电子商务平台。

多年来，三星建立并运营了一系列网站，直接向消费者、企业和员工推销其各种产品。每个网站都由不同的供应商组织进行管理。但随着网站的发展，产品种类和项目的增多，管理这些平台的成本和复杂性也随之增加。

此外，企业对员工（B2E）网站的表现也未达到预期。“三星员工电子商城的导航速度非常慢且笨拙，”三星电子商店规划成员 Minjung Kim 说道。“事实上，很难说该网站实际上是一个电子商务商城。更换横幅和登记产品等基本操作需要太多的准备时间。就我们的 B2B 网站而言，由于网站由第三方托管，我们在支付佣金方面也遇到了问题。”

三星平台团队成员 Daeho Na 说：“我们的目标是通过改善客户体验来增加电子商务网站的收入。”“传统系统无法满足韩国用户的期望，因此我们的团队决定建立一个全新的统一数字电子商务平台。”