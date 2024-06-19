MIKOPTIK 是一家领先的先进微纳加工系统解决方案供应商，需要简化其研发流程。该公司生产多种复杂的电子产品，包括高端电子电路、微机电系统、太阳能和微纳器件等。这些产品线所需的研发同样非常复杂且涉及多个方面。
在当时，该公司的研发流程中有一个领域占用的资源尤其多，导致该公司在生产力方面面临挑战，这个领域就是产品相关信息情报、技术设计和工程蓝图绘制。产品设计、工程优化和路线图规划固有的复杂性加剧了这些问题，而彼此孤立的研发应用程序也导致工程团队和生产团队难以进行协作。
此外，工程设计和产品设计中的知识管理严重依赖少数关键工程师，因此在持续获取核心技术专业知识方面存在重大风险。克服这些挑战对于该公司提高运营效率与可持续性的能力至关重要。
生成式 AI 的出现给源卓微纳科技带来了希望。该公司坚持不懈地寻找拥有深厚技术积淀、成熟企业管理经验和国际视野的公司来帮助其建立跨国组织架构。在此关键时刻，该公司通过中国领先的智能数字集成系统解决方案供应商 XPower 找到了 IBM。
XPower 邀请 IBM 帮助开发自动化知识库管理系统和应用程序。该解决方案着眼于整个研发生命周期，旨在实现知识管理构建与实施流程的自动化。
该解决方案包括作为虚拟助理界面的 IBM watsonx Assistant、用于数据发现、分类和管理的 IBM watsonx Discovery、用于实现工作流和数据检索自动化的 IBM Cloud Pak for Business Automation，以及让各个研发系统彼此互连的 IBM Cloud Pak for Integration 系统。
通过集成 watsonx Assistant、watsonx Discovery 和大型语言模型 (LLM)，该解决方案可以简化知识库访问方式并优化交互式问答流程。该解决方案能够实现对重要信息的无缝访问并促进跨团队协作，从而显著提高研发运营的效率和生产力。
此次实施解决了该公司在访问关键研发信息方面遇到的许多问题，并产出了实质性的积极业务成果，包括：
总体而言，该解决方案帮助该公司大大提高了运营效率和客户满意度。总之，MIKOPTIK 和 IBM 实现了双赢。
源卓微纳科技（苏州）股份有限公司 (MIKOPTIK)（ibm.com 外部链接）是一家不断创新进取，在业界处于领先地位的高科技公司，专注为高端电子电路、IC 载板、先进封装、微机电系统 (MEMS)、泛半导体、太阳能和微纳器件制造提供生产设备和工艺解决方案。
MIKOPTIK 成立于 2016 年，注册资本人民币 1.5 亿元，坚持自主技术创新，完成了技术、操作程序、数据分析、CAM、准直系统、数字驱动引擎、光学镜头的独立集成，以及光学激光器和平台系统的自主创新，为相关领域的发展持续提供有力支持。
MIKOPTIK 在苏州拥有先进的研发应用实验室和洁净室，以及由数百名经验丰富的专业人员组成的技术和售后服务团队，实现了全球化业务发展，已进军欧洲、日本、韩国和东南亚等地。
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2024 年 3 月制作于美国。
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