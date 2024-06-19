MIKOPTIK 是一家领先的先进微纳加工系统解决方案供应商，需要简化其研发流程。该公司生产多种复杂的电子产品，包括高端电子电路、微机电系统、太阳能和微纳器件等。这些产品线所需的研发同样非常复杂且涉及多个方面。

在当时，该公司的研发流程中有一个领域占用的资源尤其多，导致该公司在生产力方面面临挑战，这个领域就是产品相关信息情报、技术设计和工程蓝图绘制。产品设计、工程优化和路线图规划固有的复杂性加剧了这些问题，而彼此孤立的研发应用程序也导致工程团队和生产团队难以进行协作。

此外，工程设计和产品设计中的知识管理严重依赖少数关键工程师，因此在持续获取核心技术专业知识方面存在重大风险。克服这些挑战对于该公司提高运营效率与可持续性的能力至关重要。

生成式 AI 的出现给源卓微纳科技带来了希望。该公司坚持不懈地寻找拥有深厚技术积淀、成熟企业管理经验和国际视野的公司来帮助其建立跨国组织架构。在此关键时刻，该公司通过中国领先的智能数字集成系统解决方案供应商 XPower 找到了 IBM。