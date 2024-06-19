中国领先的智能数字化集成系统解决方案提供商艾科斯幂开启了内部知识管理能力的提升之旅。面对内部知识库局限性的挑战，该公司试图利用生成式 AI 技术彻底改变其方法。艾科斯幂现有的知识库依赖于微信端口和传统的服务器文件管理，存在很大的局限性。零散的信息和手工整理阻碍了知识的快速获取。对会话式交互功能的需求和非结构化文本的复杂性凸显了创新的必要性。
IBM® Client Engineering 和技术销售团队与客户共同创建，从深入了解业务场景开始，研究最佳实施路径。他们利用 IBM 的生成式 AI 解决方案，结合应用程序集成解决方案 IBM® Cloud Pak for Integration，从 AI 实施的基础开始，逐步从简单到复杂地解决问题。在短短两个多月的时间里，IBM 帮助艾科斯幂建立了理想的企业级智能问答知识库。该知识库利用 IBM® watsonx Assistant 构建了一个“智能问答界面”作为智能助手，以提供前端访问和语义理解功能。同时，IBM® Watson Discovery 被选为文档理解和检索工具，能够根据用户查询进行深入的语义分析和关键字检索。此外还集成了 IBM® watsonx.ai，以提高答案的准确性，并提供个性化的交互体验。
IBM 成功地将智能问答数据库部署到客户的售后服务端，使艾科斯幂的售后工程师能够高效地解决客户的具体问题。该解决方案的知识库构建了一个坚实的基础框架，使所有开发工程师受益，尤其是新聘用的工程师，他们不再需要依赖资深员工的介绍和指导。相反，他们现在可以通过智能知识库进行学习和改进，实现快速适应和自我成长。
艾科斯幂（苏州）信息科技有限公司（ibm.com 外部链接）是由苏州环球科技有限公司投资建立的，环球科技拥有 50 多年的生产经验。其继承和发展了母公司的数字技术和经验，依托国际化的技术团队和领先的技术实力，开发具有自主知识产权的制造应用软件等行业领先的集成应用服务，为客户提供定制化的智能数字化集成系统解决方案。艾科斯幂致力于改变中小型制造企业的产品研发模式、企业数据管理模式、生产制造模式和质量控制模式，降低劳动力管理成本，缩短产品研发周期，提高产品质量，灵活生产，快速适应市场需求，提高企业效率，增加企业利润，增强企业竞争力，降本增效，为企业长远发展保驾护航。
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