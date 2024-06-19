改造效率低下的知识管理基础架构 中国领先的智能数字化集成系统解决方案提供商艾科斯幂开启了内部知识管理能力的提升之旅。面对内部知识库局限性的挑战，该公司试图利用生成式 AI 技术彻底改变其方法。艾科斯幂现有的知识库依赖于微信端口和传统的服务器文件管理，存在很大的局限性。零散的信息和手工整理阻碍了知识的快速获取。对会话式交互功能的需求和非结构化文本的复杂性凸显了创新的必要性。

85% 减少查询企业知识所需的时间 80% 提高售后流程的效率 90% 减少复杂内容造成的误解 70% 消除对生成式 AI 安全性和可解释性的担忧

IBM 的全力支持和尖端技术对这一 AI 项目的成功起到了重要作用。我们珍视与 IBM 的长期合作伙伴关系，这种合作关系建立在信任和对创新的共同承诺之上。watsonx 套件独特的本地部署安全性、无缝混合云迁移、用户友好平台和企业级支持的组合完全符合我们的需求。我们很高兴能与 IBM 进一步合作，将我们深厚的行业专业知识与他们的先进技术相结合，推动制造业的未来发展。 黄雅丹 总经理 艾科斯幂

革新售后支持：简化问题解决和知识可访问性 IBM 成功地将智能问答数据库部署到客户的售后服务端，使艾科斯幂的售后工程师能够高效地解决客户的具体问题。该解决方案的知识库构建了一个坚实的基础框架，使所有开发工程师受益，尤其是新聘用的工程师，他们不再需要依赖资深员工的介绍和指导。相反，他们现在可以通过智能知识库进行学习和改进，实现快速适应和自我成长。