主页 Industries 医疗保健 进行医疗保健转型以取得更好的结果
借助 IBM 先进的医疗保健解决方案、安全平台和由 AI 提供支持的强大自动化，改善患者护理并提高运营效率。
下载此白皮书 了解 AI 在医疗保健领域的优势
女护士在医院走廊使用数字平板电脑
开启数字革命之旅

近年来，医疗保健技术和数字革命的采用速度已然加快。

IBM 利用更智能的架构、现代化的核心系统、采用开放标准且可扩展的数据价值，来帮助推动医疗保健行业的转型。我们可为整个企业的数据和人工智能需求设计安全的平台体验。

我们还可为您提供先进的医疗保健技术解决方案，以产生影响力，并提供数字化转型服务，以及与值得信赖的合作伙伴一起大规模实施的能力。

 
重新考量医疗保健

了解公民参与医疗保健如何能帮助解决医疗保健供需不匹配的问题。

医疗保健技术解决方案

利用医疗保健和生命科学云解决方案制定更好的即时医疗决策
打造更加智能的客户体验

利用数据、工具和技术，实现卓有成效的客户体验。

 让智能 IT 充分发挥作用

通过确保应用程序和基础架构的性能，来推动动态业务成果。

 跨业务有效运行 AI

运用 IBM watsonx 的 AI 功能或自行构建机器学习模型。

 医疗保健存储解决方案

更快、更智能、更实惠地轻松访问医疗保健数据。

 安全与身份

保护企业资源并简化监管合规性。

 数据保护

保护网络连接设备中的医疗保健数据。

成功案例 Humana

Humana 利用对话式 AI，削减了昂贵的服务前电话成本，并改善了提供商体验。

普罗维登斯

Providence 保护了其云和混合环境的运行状况，并维护其关键型应用程序的恢复能力。

 NHS Digital

NHS Digital 为提供更好的患者护理，提升了应对能力和网恢复能力，确保网络安全。

 皇家墨尔本医院

Royal Melbourne Hospital 实施了数字化设施管理解决方案，以简化流程，从而实现更好的客户、员工和患者体验。

 Mayden

Mayden 利用可观察性为交付心理健康服务提供支持，并改善患者预后。
洞察 阅读 IBM 医疗保健博客 医疗互操作性的紧迫性

为了分享患者数据并保障其安全，需要以全新的方式思考医疗保健系统。

阅读 IBV 报告 通过 AI 驱动的虚拟助理取得更好的健康结果

在全行业范围内部署启用 AI 的医疗保健工具并非毫无挑战。但对于患者和提供商而言，AI 非常值得。

 阅读 IBV 报告 深入了解面向医疗保健的量子计算

量子计算可以为提供商和保健方案提供一系列颠覆性的用例。

 

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日益强大的计算机和 AI 相结合，可提供通过前所未有的方式检测、诊断和治愈疾病的可能性。

 访问研究中心 IBM 研究院关于医疗保健和生命科学的研究

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