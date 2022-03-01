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为了分享患者数据并保障其安全，需要以全新的方式思考医疗保健系统。
在全行业范围内部署启用 AI 的医疗保健工具并非毫无挑战。但对于患者和提供商而言，AI 非常值得。
量子计算可以为提供商和保健方案提供一系列颠覆性的用例。
日益强大的计算机和 AI 相结合，可提供通过前所未有的方式检测、诊断和治愈疾病的可能性。
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