面对当今日新月异的数字环境，企业纷纷采用云技术来推动创新和增长。然而，这一过程也伴随着一系列挑战，如确保云的安全性和合规性、可视性差、资源密集型流程、有限的专业知识以及复杂的法规，所有这些都会导致配置错误和策略偏移。这些挑战都会阻碍了云技术的应用，会让组织面临安全漏洞和违规处罚的风险。

因此，IBM 和 AWS 开发了 Autonomous Security for Cloud (ASC)，这是一个彻底改变企业采用云技术方式的 IBM 解决方案。通过集成 AWS Bedrock 的尖端 AI 技术，它可自动执行并简化安全与合规任务，以解决配置错误和策略偏移问题。我们的解决方案改变了行业格局，让企业能够满怀信心地加快云计算的采用进程。有了 Autonomous Security for Cloud，您从一开始就能确保更高的安全标准，大大减少传统上实现合规性所需的人工和时间。您将获得大量益处，包括自动部署、持续监控、人工智能驱动的合规性监控以及自主修复的漂移检测。这将有助于降低违规风险，降低运营成本，并加快和简化云资源部署。

走在技术前沿使用 Autonomous Security for Cloud，从容自信地加速推进您的云计算应用之旅。