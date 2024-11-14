AWS 云自主安全：运用 AI 力量，构筑未来安全防线

随着数字世界的不断发展，企业日益依赖云解决方案来存储数据、运行业务和管理应用。然而这种增长也带来了新挑战：如何确保云环境在持续变化的标准中始终保持安全合规。这正是云自主安全（ASC）应运而生的背景。
安全与合规不仅仅是技术流行语；它们对于各种规模的企业都至关重要。随着数据泄露和网络威胁的日益增多，拥有能够确保您的数据安全并符合监管标准的系统已不再是可选项。然而，传统的安全与合规管理方式通常需要大量的人工投入，这可能导致延迟、错误或漏洞被忽视。
这项突破性解决方案能自动完成保护云环境所需的各种复杂任务，确保其符合监管要求与组织标准。依托生成式人工智能技术，云自主安全既能满足当前安全需求，亦可从容应对未来挑战。目前该方案专为在亚马逊云服务平台（AWS）运行的工作负载设计。
ASC 本质上是一个智能系统，它会持续监控您的 AWS 环境，以发现任何变更或风险。这意味着，随着您的业务发展——无论您是添加新的云服务、更改配置还是进行扩展——您的安全与合规框架都会实时自动调整。
对许多组织而言，跟上最新的法规（例如数据隐私法、行业标准或网络安全框架）一直是一个持续的难题。未能遵守这些法规可能会导致巨额罚款、信任丧失甚至业务中断。
ASC 扮演着 7x24 小时守护者的角色，确保您的云设置始终符合美国国家标准技术研究院 (NIST) 、支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 、数字运营弹性法案 (DORA) 以及其他法规和标准。ASC 能够发现问题并主动解决它们，帮助您在威胁和合规要求演变成问题之前就领先一步。
ASC 的功能可以定义如下：
持续监控： ASC 时刻关注您的云环境，扫描潜在风险、安全漏洞或合规违规行为。
自动调整： 如果 ASC 检测到任何问题，例如配置错误或新的安全威胁，它会自动进行必要的更改来修复这些问题。
主动防护：借助 AI 预测能力，系统可评估业务需求，推荐既安全又合规的 AWS 资源配置方案。它还能生成基础设施即代码模板，在 AWS 云中部署符合监管标准与内部政策的安全配置。无论面临法规更新还是新型网络威胁，云自主安全都能随时调整安全设置。
需要时提供人类专业知识： 虽然 ASC 在很大程度上是自主的，但它并未消除对人工监督的需求。当需要做出关键决策时，专家可以介入，确保人类判断与 AI 效率相辅相成。
生成式 AI 是 ASC 的核心，它驱动着系统思考、学习和预测的能力。通过集成生成式 AI 功能，ASC 不断演进和改进。这意味着随着时间的推移，系统会变得更加智能，从而适应安全态势中的新挑战。
例如，如果出现新型网络攻击，ASC 可以从外部数据源中学习，并自动在您的 AWS 环境中应用相应的保护措施。这种实时的自我修复和调整的能力，正是 ASC 与传统安全解决方案的不同之处。
