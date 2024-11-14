AWS 云自主安全：运用 AI 力量，构筑未来安全防线

这项突破性解决方案能自动完成保护云环境所需的各种复杂任务，确保其符合监管要求与组织标准。依托生成式人工智能技术，云自主安全既能满足当前安全需求，亦可从容应对未来挑战。目前该方案专为在亚马逊云服务平台（AWS）运行的工作负载设计。

ASC 本质上是一个智能系统，它会持续监控您的 AWS 环境，以发现任何变更或风险。这意味着，随着您的业务发展——无论您是添加新的云服务、更改配置还是进行扩展——您的安全与合规框架都会实时自动调整。