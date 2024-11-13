保护企业数据的道路可能会充满险阻，特别是当数据分布在不同的云平台、应用程序和位置时。随着云基础设施中数据量的增长，确定敏感信息的位置以及与之相关的安全风险变得越来越困难。与此同时，数据仍然是企业最宝贵的资产，并遭到威胁行为者的觊觎。

为了有效应对这些挑战，组织必须制定全面战略，包括早期风险检测、确定威胁优先级以及动态和静态数据保护。