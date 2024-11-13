IBM Guardium DDR (Data Detection and Response) 通过统一的可见性、威胁优先级划分和自动响应机制，帮助保护混合云中的敏感数据 - 一切均通过生成式 AI 实现。
保护企业数据的道路可能会充满险阻，特别是当数据分布在不同的云平台、应用程序和位置时。随着云基础设施中数据量的增长，确定敏感信息的位置以及与之相关的安全风险变得越来越困难。与此同时，数据仍然是企业最宝贵的资产，并遭到威胁行为者的觊觎。
为了有效应对这些挑战，组织必须制定全面战略，包括早期风险检测、确定威胁优先级以及动态和静态数据保护。
数据泄露成本再创新高。通过 604 家组织和 3,556 个网络安全与业务领导者的经历，深入了解如何降低这些成本。
使用高级分析来识别异常或可疑的用户行为 - 并提供完整的背景信息。将风险事件中的所有数据点关联起来，以提供数据安全环境的全面视图。
获得能够提供威胁的主体、地点、时间、原因和方式的完整视图，并配备丰富的背景信息和分类。
使用您的安全团队可用的所有背景数据创建自动工单。
利用 Guardium DDR 的集成式 AI 驱动的引擎加速威胁检测和事件响应。通过使用先进的 AI 引擎和生成式 AI，您可以自动执行日常任务、提供智能分析以及有价值的洞察分析，从而让管理员和分析师能够专注于高影响力的活动。
Guardium DDR 通过长期保留数据活动来解决传统数据安全解决方案中固有的挑战。这让数据安全专家能够利用数月前而不仅仅是数天前的数据来揭示洞察分析和异常。已收集数据的长期范围为更强大的数据威胁检测基础提供了保障。
Guardium DDR 可轻松与数十种云端数据库集成。通过在一个中心位置关联来自数据存储的威胁，为混合云提供了真正的数据安全解决方案。这可以消除从一个工具切换到另一个工具的需求，并有助于弥补安全漏洞。