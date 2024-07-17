威胁检测和响应解决方案

81% 的 SOC 专业人员表示，人工调查拖慢了他们的速度*
借助 IBM 创新技术，警报调查和分类方面的改进多达 55%。1
IBM® Security QRadar Suite 是一种现代化的安全技术选择，采用 AI 和自动化技术，提供统一的分析人员体验，可在整个警报调查和响应工作流程中辅助安全分析人员。
划分具有最大潜在影响的风险的优先级，并使用可在整个安全团队、IT、最终用户和其他利益相关者之间协调响应的自动化响应运行手册来进行补救。
IBM 每天为全球最大的企业和政府实体管理 1,500 亿次网络安全事件，结合其近乎实时的威胁情报，IBM 技术通过在企业规模中对威胁应用机器学习和行为分析，快速生成有意义的洞察分析。
通过使用开放标准和预构建集成，IBM 安全工具开始发挥作用。您可以看到威胁检测的改进几乎无需任何微调，并展示威胁检测和响应的直接影响和价值。
连接工具。实现 SOC 自动化。确保企业获得更多时间，用以处理最重要的事务。立即深入了解 QRadar Suite，或安排时间与专家讨论组织的独特 IT 安全需求，并防范未知威胁。
* 2023 年 3 月，由 Morning Consult 实施，IBM 赞助的对 1,000 名安全运营中心专业人员的全局调查
1 根据 IBM 对在 2018-2019 年与 400 多家客户进行的 Managed Security Service 合作中观察到的汇总性能数据的内部分析，其结果表明，在使用的第一年，警报调查和分类速度平均提高了 55%。