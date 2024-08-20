事件响应的目标是在网络攻击发生之前进行防御，并尽可能地减少因任何网络攻击造成的成本和业务中断。事件响应是事件管理的技术部分，其中还包括严重事件的行政、人力资源和法律管理。

理想情况下，组织在正式的事件响应计划 (IRP) 中定义事件响应流程和技术，该计划指定应如何识别、遏制和解决不同类型的网络攻击。

有效的事件响应计划可以帮助网络事件响应团队检测和遏制网络威胁，恢复受影响的系统并减少收入损失、监管罚款和其他成本。

IBM 的数据泄露成本报告发现，拥有事件响应团队和正式的事件响应计划使组织能够将泄露成本平均降低近五十万美元（473,706 美元）。