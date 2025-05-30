“黑洞”路由（亦称“空路由”）：指网络中将传入流量未经处理或存储即行删除的部分。当怀疑发生 DDoS 攻击时，黑洞路由的作用是将传入流量重定向至黑洞。

其弊端在于良莠不分。合法且有价值的流量亦遭抛弃，故此法虽简单却如钝器御敌。