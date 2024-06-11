在隐秘地介入双方通信后，MITM 攻击者拦截了敏感数据，例如信用卡号、帐户信息和登录凭据。黑客随后利用这些信息实施其他网络犯罪，例如未经授权的购买、劫持金融帐户和身份盗窃。

除了用户和应用程序之间的交换之外，MITM 攻击者还可能窃听两个人之间的私密通信。在这种情况下，攻击者会在两个人之间转移和中继消息，有时会更改或替换消息以控制对话。

一些组织和网络安全专家正在放弃“中间人”一词，因为有些人认为该称呼可能存在偏见。该术语可能也无法表明中间的实体是机器人、设备或恶意软件而非人的情形。

此类网络攻击的其他术语包括中间机器、路径攻击、中间对手 (AITM) 和中间操纵者。