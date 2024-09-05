勒索软件即服务模式在网络罪犯中颇受欢迎。根据 IBM® X-Force Threat Intelligence Index，勒索软件仍然是一种常见的网络威胁，占所有网络犯罪事件的 20%。LockBit 和 BlackBasta 等许多最臭名昭著、最具破坏性的勒索软件都是通过 RaaS 销售进行传播的。

RaaS 模式的激增不难理解。通过将部分工作外包给 RaaS 提供商，潜在黑客可以更快、更轻松地实施网络犯罪。即使技术专长有限的威胁行为者现在也可以发起网络攻击。

RaaS 是互惠互利的。黑客无需开发自己的恶意软件即可从勒索中获利。同时，勒索软件开发人员无需攻击网络即可增加利润，并且可以从他们原本无法找到的受害者那里获利。