用户和实体行为分析 (UEBA) 于 2015 年由分析公司 Gartner 首次定义，是从 UBA 演变而来的一类安全工具。

与用户行为分析 (UBA) 一样，UEBA 工具也监控网络活动，为正常行为建立基线并检测与这些规范的偏差。主要区别在于，用户行为分析 (UBA) 仅跟踪人类用户，而 UEBA 系统还跟踪来自非人类实体（例如应用程序和设备）的活动和指标。

关于这两个术语是否可以互换存在一些争论。IDC 等一些公司认为，它们是不同类别的技术。1 另一方面，前 Gartner 分析师 Anton Chuvakin 表示，他认为用户行为分析 (UBA) 和 UEBA 大致相同。

无论如何，对用户的专注是用户行为分析 (UBA) 和 UEBA 与安全信息和事件管理 (SIEM) 以及端点检测和响应 (EDR) 等类似安全工具的不同之处。这些工具使安全团队能够在个人用户层面了解和分析系统活动。跟踪非人类实体可以添加上下文，但这不一定是这些工具的核心目的。

或者，用 Chuvakin 的话来说：“‘U’是必须的”，但“超越‘U’达到其他‘E’则不然。”