由于新的漏洞可能随时出现，因此安全团队应将漏洞管理作为一个持续生命周期，而不是一个离散事件。该生命周期包括五个持续且重叠的工作流：发现、分类和确定优先级、解决、重新评估和报告。

1. 发现

发现工作流以漏洞评估为中心，漏洞评估是指检查组织所有 IT 资产是否存在已知和潜在漏洞的过程。通常，安全团队使用漏洞扫描程序软件自动执行此过程。一些漏洞扫描程序会定期执行全面的网络扫描，而另一些漏洞扫描程序则使用笔记本电脑、路由器和其他端点上安装的代理来收集每个设备上数据。安全团队还可以利用渗透测试等偶发性漏洞评估，找出扫描程序无法发现的漏洞。

2. 分类和确定优先级

一旦发现漏洞，就会按类型进行分类（例如，设备配置错误、加密问题、敏感数据暴露），并按严重程度确定优先级。此过程对每个漏洞的严重性、可利用性以及遭受攻击的可能性进行评估。

漏洞管理解决方案通常利用威胁情报来源，例如通用漏洞评分系统 (CVSS)，这是一种开放式网络安全行业标准，按照 0 到 10 的等级对已知漏洞的严重性进行评分。另外两个流行的情报来源是 MITRE 的常见漏洞和暴露 (CVE) 列表和 NIST 的国家漏洞数据库 (NVD)。

3. 解决

确定漏洞优先级后，安全团队可以通过以下三种方式之一予以解决：

补救 – 彻底解决漏洞，使其无法再被利用，例如安装补丁修复软件漏洞或淘汰易受攻击的资产。许多漏洞管理平台都提供修复工具，例如用于自动下载和测试补丁的补丁管理，以及用于从中央仪表板或门户处理网络和设备配置错误的配置管理。

彻底解决漏洞，使其无法再被利用，例如安装补丁修复软件漏洞或淘汰易受攻击的资产。许多漏洞管理平台都提供修复工具，例如用于自动下载和测试补丁的补丁管理，以及用于从中央仪表板或门户处理网络和设备配置错误的配置管理。 缓解 – 在不完全消除漏洞的情况下，增加利用漏洞的难度，减轻利用漏洞的影响。让易受攻击的设备保持联机状态，但将其与网络的其余部分隔离开来，这就是一种缓解措施。当还没有补丁或其他修复手段时，通常会采用缓解措施。

在不完全消除漏洞的情况下，增加利用漏洞的难度，减轻利用漏洞的影响。让易受攻击的设备保持联机状态，但将其与网络的其余部分隔离开来，这就是一种缓解措施。当还没有补丁或其他修复手段时，通常会采用缓解措施。 接受 – 选择不处理漏洞。严重程度评分较低的漏洞，即不太可能被利用或不太可能造成重大损失的漏洞，通常会被接受。

4. 重新评估

当漏洞得到解决后，安全团队会进行新的漏洞评估，以确保他们的缓解或修复措施有效并且不会引入任何新的漏洞。

5. 报告

漏洞管理平台通常提供仪表板，用于报告平均检测时间 (MTTD) 和平均响应时间 (MTTR) 等指标。许多解决方案还维护已识别漏洞的数据库，使安全团队能够跟踪已识别漏洞的解决情况，并审核过去的漏洞管理工作。

这些报告功能使安全团队能够为正在进行的漏洞管理活动建立基线，并随着时间的推移监控计划性能。报告还可用于在安全团队和其他 IT 团队之间共享信息，这些 IT 团队可能负责管理资产，但不直接参与漏洞管理过程。