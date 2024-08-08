人们在电脑、手机以及越来越多的物联网 (IoT) 设备上所做的几乎所有事情都依赖加密来保护数据并确保安全通信。

加密是将可读明文转换为不可读密文的过程，用于向未经授权的用户屏蔽敏感信息。根据 IBM 数据泄露成本报告，使用加密技术的组织可以将数据泄露的财务影响减少达 24 万美元以上。

非对称加密，也称为公钥加密或非对称加密，是与对称加密并列的两种主要加密方法之一。

非对称加密的工作原理是创建一对密钥：一个公钥和一个私钥。任何人都可以使用公钥来加密数据，但只有相应私钥的持有者才能解密该数据。

非对称加密的主要优点在于不需要安全密钥交换，大多数专家认为密钥交换是导致对称加密不安全的主要因素。

不过，与对称加密相比，非对称加密明显更慢，而且耗费的资源更多。因此，组织和消息应用程序越来越依赖混合加密方法，即使用非对称加密进行安全密钥分发，使用对称加密进行后续数据交换。

