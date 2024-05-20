区块链是一种不可篡改的共享分类账，有助于推动业务网络中记录交易和跟踪资产的过程。
资产可以是有形的（房屋、汽车、现金、土地），也可以是无形的（知识产权、专利、版权、品牌）。几乎任何有价值的事物都可以在区块链网络上进行跟踪和交易，从而降低风险以及所有相关人员的成本。
业务依靠信息运行。接收信息越快、信息越准确越好。区块链是传递此类信息的理想之选，因为它可以提供即时、共享且可观察的信息，将其存储在不可篡改的分类账上，只有获得许可的网络成员方可访问。区块链网络可以跟踪订单、付款、账户、生产等等。由于成员共享同一个事实视图，您可以看到端到端交易的所有细节，从而增强您的信心，提高效率，并创造新的机会。
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区块链定义：区块链是一个共享的、不可篡改的账本，旨在促进业务网络中的交易记录和资产跟踪流程。 资产可以是有形的（如房屋、汽车、现金、土地），也可以是无形的（如知识产权、专利、版权、品牌）。几乎任何有价值的东西都可以在区块链网络上跟踪和交易，从而降低各方面的风险和成本。
为什么区块链很重要：业务运营依靠信息。信息接收速度越快，内容越准确，越有利于业务运营。区块链是用于传递这些信息的理想之选，因为它可提供即时、共享和完全透明的信息，这些信息存储在不可篡改的账本上，只能由获得许可的网络成员访问。区块链网络可跟踪订单、付款、帐户、生产等信息。由于成员之间共享单一可信视图，因此，您可采取端到端方式查看交易的所有细节，从而增强信心，提高效率并获得更多的新机会。
所有网络参与者都可以访问分布式分类账及其不可篡改的交易记录。借助这种共享分类账，交易只记录一次，可消除传统业务网络典型的重复工作。
交易记录至共享分类账后，任何参与者都不能更改或篡改交易。如果交易记录中包含错误，则必须添加新交易来撤销错误，然后两笔交易均可见。
为了加快交易速度，区块链上存储并自动运行了一组称为智能合约的规则。智能合约可定义企业债券转让的条件，包括支付旅行保险的条款等等。
这些交易表明资产的流动，资产可以是有形的（产品），也可以是无形的（知识）。数据区块可以记录您选择的信息：人物、事件、时间、地点、价格。它甚至可以记录条件，例如食品运输温度。
随着资产从一地转移至另一地，或所有权易手，这些区块会形成数据链。区块可确认交易的准确时间和顺序，并且区块之间安全地链接在一起，以防止任何区块遭到篡改，或在两个现有区块之间插入一个其他区块。
每添加一个区块都会加强对前一个区块的验证，从而加强整条区块链的验证。区块链篡改会变得容易发现，这就是不可篡改性的关键优势。这可以消除恶意行为者进行篡改的可能性，并建立您预其他网络成员可以信任的交易分类账。
区块链需要改变的方面：运营团队经常在保留重复记录和第三方验证方面浪费精力。记录保存系统容易遭受欺诈和网络攻击。透明度有限可能会减慢数据验证速度。随着物联网的到来，交易量也呈爆炸式增长。这一切都会拖慢业务发展、消耗利润，所以我们需要更好的方法。区块链因此应运而生。
通过使用区块链技术，作为会员制网络中的一员，您可以确信自己收到准确、及时的数据，并且您的机密区块链记录只能与您特别授予访问权限的网络成员共享。
所有区块链网络成员都需要对数据准确性达成共识，并且所有经过验证的交易均不可篡改，因为会被永久记录。任何人，包括系统管理员，均无法删除交易。
通过在网络成员之间共享分布式分类账，无需再浪费时间核对记录。为了加快交易速度，可将一组称为智能合约的规则存储在区块链上并自动运行。
深入了解区块链技术的基础知识：数据块中如何包含代表任何有价值事物的数据，它们如何在不可篡改的数据链中按时间顺序连接在一起，以及区块链与比特币等加密货币之间有何差异。
了解区块链的去中心化本质如何使其在传统的记录保存方法中脱颖而出，探索许可区块链对商业交易的价值，以及区块链如何能促进信任和并提高透明度。
食品行业只是通过区块链技术实现转型的众多行业之一。了解该行业如何追溯食品的种植、采摘、运输和加工的时间、地点和方式，同时保护网络参与者的数据。
区块链之所以能建立信任，是因为它代表了真实的共享记录。每个人都能相信的数据将有助于推动其他新技术的发展，从而能大幅提高效率、透明度和置信度。
公有区块链是任何人都可以加入和参与的区块链，例如比特币。缺点可能包括需要大量的计算能力、交易隐私性不足或极低甚至没有安全性。这些都是企业区块链用例的重要考虑因素。
私有区块链网络，类似于公有区块链网络，是一种去中心化的点对点网络。不过，私有区块链网络由组织管理，控制谁可以参与网络、执行共识协议并维护共享分类账。根据用例情况，这可以显著增强参与者之间的信任和信心。私有区块链可以在企业防火墙后运行，甚至可以在本地托管。
建立私有区块链的企业通常会建立许可式区块链网络。值得注意的是，公有区块链网络也可以成为许可式网络。这对谁可以参与网络以及可以参与哪些交易施加了限制。参与者需要获得邀请或许可才能加入。
多个组织可以分担维护区块链的责任。这些预选组织可决定谁能够提交交易或访问数据。如果所有参与者都需要获得许可，并对区块链负有共同责任，那么联盟区块链会是企业的理想选择。
构建企业区块链应用程序时，制定全面的安全策略尤为重要，此类策略可借助网络安全框架、保障服务和最佳实践来降低攻击和欺诈风险。
IBM Food Trust 正通过追踪从海洋到超市和餐厅的每一次捕捞活动，来帮助 Raw Seafoods 提高整个食品供应链的信任度。
INBLOCK 发行了基于 Hyperledger Fabric 的 Metacoin 加密货币，有助于更快、更方便、更安全地进行数字资产交易。
IBM Blockchain Platform 可以改变生态系统确保信任、数据来源和效率的方式，从而改善患者护理和盈利能力。 阅读：实现医疗成果转型
Vertrax 和 Chateau Software 推出了首个基于 IBM Blockchain Platform 构建的多云区块链解决方案，以帮助防止大宗石油和天然气配送中的供应链中断。
Home Depot 正采用 IBM 区块链来获取有关发货和收货的共享可信信息，以便减少供应商纠纷并加快纠纷解决速度。
比特币是一种不受监管的数字货币。比特币使用区块链技术作为其交易分类账。
本视频说明了两者之间的差异。
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详细信息请访问 Hyperledger 网站。
IBM Blockchain Platform 软件经过优化，可部署在 Red Hat 最先进的企业级 Kubernetes 平台 Red Hat OpenShift 上。
这意味着您可以灵活选择区块链网络组件的部署位置，无论是本地、公有云还是在混合云架构。
如需深入了解区块链网络的运行方式以及使用方法，请阅读《分布式分类账简介》。
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