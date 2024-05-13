什么是 Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric 是一种开放式、经过验证的企业级分布式分类帐平台。 它提供了一些高级隐私控件，因此只会在“要求许可权” （已知）的网络参与者之间共享您希望共享的数据。
智能合同会记录您要根据写入代码行的各方之间的自执行条款来自动执行的业务流程。 其中包含的代码和协议存在于分布式（分散式）区块链网络中。 交易可跟踪且不可逆，并会在组织之间建立信任。 这可让企业更快地做出更明智的决策，从而节省时间、降低成本并降低风险。
IBM 建议企业不要仅使用免费的开放式源代码来构建生产区块链解决方案。 IBM（和其他供应商）提供了包含工具和支持的商业分发版。
IBM Blockchain Platform 是 IBM 推出的 Hyperledger Fabric 商用发行版，它为具有服务级别协议 (SLA) 的开源解决方案提供了完整的全天候 (24x7x365) 支持。 它附带了一组最先进的生产力工具，这些工具可用于构建、管理和运行 区块链解决方案。
为什么要在 Hyperledger 使用 Platform
金融、银行、医疗保健、物联网、供应链、制造和技术等行业的创新者正在使用 Hyperledger Fabric 创建开放的标准化企业级区块链框架和代码库，以便产生切实的业务成果。
了解区块链和 we.trade 如何简化贸易过程。
了解 Farmer Connect 和 IBM Food Trust 如何通过区块链将咖啡种植者与咖啡饮用者联系在一起。
了解区块链如何在从发货到收货的整个过程中提供实时、共享且可信赖的商品信息。
了解该流程如何使各方都能获得和管理具有法律约束力的担保，并将签发时间减少到一天。
探索 Vertrax 和 Chateaux 软件的多云成功案例。
迈阿密的 Adrienne Arsht 表演艺术中心找到了举办小型户外活动和现场表演的新方式，那就是使用区块链技术提供安全的非接触式数字售票服务。
利用基于区块链的网络和解决方案，解决信任、透明度和数据完整性方面的问题。
利用 IBM Blockchain，可以更快地解决问题，建立信任并改善供应链网络。
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加强所有人的信任度，并提高所有金融交易的透明度、简便性和效率。
使用新的自动化功能节省预算，更安全地共享数据，并
区块链正改变着在线广告购买、网上售票、权限管理等领域。