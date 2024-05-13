什么是 Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric 是一种开放式、经过验证的企业级分布式分类帐平台。 它提供了一些高级隐私控件，因此只会在“要求许可权” （已知）的网络参与者之间共享您希望共享的数据。



智能合同会记录您要根据写入代码行的各方之间的自执行条款来自动执行的业务流程。 其中包含的代码和协议存在于分布式（分散式）区块链网络中。 交易可跟踪且不可逆，并会在组织之间建立信任。 这可让企业更快地做出更明智的决策，从而节省时间、降低成本并降低风险。