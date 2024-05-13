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IBM Blockchain Platform 背后使用的灵活区块链框架将帮助创新者加速实现全球业务转型
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什么是 Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric 是来自 Linux Foundation 的开源项目，这是一个模块化区块链框架，也是企业区块链平台实际采用的标准。 作为开发企业级应用程序和行业解决方案的基础，开放式模块化架构使用即插即用组件来满足各种用例的要求。

在 120000 多个参与组织和 15000 多名参与工程师的共同努力下，Hyperledger Fabric 提供了一种独特的共识方法，既可以大规模提升性能，又可以保护企业要求的数据隐私。

 Hyperledger 简介 (PDF，109 KB)
Hyperledger Fabric 如何工作

Hyperledger Fabric 是一种开放式、经过验证的企业级分布式分类帐平台。 它提供了一些高级隐私控件，因此只会在“要求许可权” （已知）的网络参与者之间共享您希望共享的数据。

智能合同会记录您要根据写入代码行的各方之间的自执行条款来自动执行的业务流程。 其中包含的代码和协议存在于分布式（分散式）区块链网络中。 交易可跟踪且不可逆，并会在组织之间建立信任。 这可让企业更快地做出更明智的决策，从而节省时间、降低成本并降低风险。
Hyperledger Fabric 的优势
要求许可权的网络

在已知参与者的网络中建立分散式信任，而不是在匿名参与者的开放网络中建立。
保密交易

仅向您要与之共享数据的相关方共享您希望共享的数据。
可插拔架构

利用可插拔架构（而不是采用“一刀切”方法），根据行业需求量身定制区块链。
易于入门

用您团队今天使用的语言编写智能合同，而不是使用学习定制语言和架构。
为什么使用 Hyperledger Fabric 作为区块链平台下的框架

IBM 建议企业不要仅使用免费的开放式源代码来构建生产区块链解决方案。 IBM（和其他供应商）提供了包含工具和支持的商业分发版。

IBM Blockchain Platform 是 IBM 推出的 Hyperledger Fabric 商用发行版，它为具有服务级别协议 (SLA) 的开源解决方案提供了完整的全天候 (24x7x365) 支持。 它附带了一组最先进的生产力工具，这些工具可用于构建、管理和运行 区块链解决方案。
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为什么要在 Hyperledger 使用 Platform
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Hyperledger Fabric 是一种企业级开源区块链

金融、银行、医疗保健、物联网、供应链、制造和技术等行业的创新者正在使用 Hyperledger Fabric 创建开放的标准化企业级区块链框架和代码库，以便产生切实的业务成果。

  • 148  个 Hyperledger 公司部分
  • 1840 万 行代码 
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