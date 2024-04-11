当您在创建新的高级企业区块链解决方案时，将 Hyperledger Fabric 开放式源代码作为您的首选工具，您将获得最“安心”的支持。这正是 IBM 的用武之地。作为 Hyperledger 开放式源代码社区的创始人和主要成员，我们将 Hyperledger Fabric 应用到我们自己的解决方案中，并代表您与社区展开更改或修复方面的合作。IBM 拥有独一无二的专业知识。

为何选择 IBM Support for Hyperledger Fabric²：