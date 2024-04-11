当您在创建新的高级企业区块链解决方案时，将 Hyperledger Fabric 开放式源代码作为您的首选工具，您将获得最“安心”的支持。这正是 IBM 的用武之地。作为 Hyperledger 开放式源代码社区的创始人和主要成员，我们将 Hyperledger Fabric 应用到我们自己的解决方案中，并代表您与社区展开更改或修复方面的合作。IBM 拥有独一无二的专业知识。
为何选择 IBM Support for Hyperledger Fabric²：
针对严重级别为 1 的问题提供 24x7 全天候 Hyperledger Fabric 支持，让生产环境保持正常运行。
IBM Support for Hyperledger Fabric 通过定期漏洞扫描提供主动式安全性和合规性，有助于防止恶意软件和勒索软件攻击。
IBM Support for Hyperledger Fabric 社区更新中包含最新修复程序，用于查找问题并自动执行功能回归测试。
IBM Blockchain Platform 最新版本以大型企业客户参与的反馈为基础。
我们的开放式源代码协议可以在任何计算基础架构中运行，还可以在本地和云中跨环境运行。
IBM 是 Hyperledger 的创始人和主要成员，Hyperledger 是用于许可区块链解决方案的领先区块链开放式源代码框架。
了解如何以 IBM Blockchain Platform on IBM Cloud (SaaS) 客户的身份迁移到 IBM Support for Hyperledger Fabric。
了解如何以 IBM Blockchain Platform 版客户的身份迁移到 IBM Support for Hyperledger Fabric。
提供收费的迁移帮助。向 IBM 销售人员索取信息。
从发货到收货，家得宝在整个流程中都能快速访问共享的可信信息，从而实时了解库存情况。
澳新银行与财团合作利用 IBM Blockchain 进行金融担保转型。
Vertrax Blockchain 首次将 IBM Blockchain Platform 部署在多云环境中，以此重塑油气供应链
IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric 支持版本允许 IBM Blockchain Platform 现有版本的用户使用相同的核心区块链功能，但成本要低得多。出于此原因，IBM 最近宣布撤销 Blockchain Platform 的 SaaS 和 SW 版本。
请注意：如果没有 IBM Blockchain Platform，则须通过 Fabric Operations Console 和 IBM Blockchain Kubernetes Operator 获取支持，IBM Support for Hyperledger Fabric 均包含在内，无需支付额外费用。
至少 12 个月的承诺使用期限，按月计费。IBM 专家会对映像进行安全扫描和测试，以便发现最新威胁，解决新漏洞，从而确保可靠性和最长正常运行时间。通过 Kubernetes Operator 部署映像（无需额外费用），可节省授权验证的时间和精力，并确保映像设置正确。包含 Fabric Operations Console（无需额外费用），可帮助用户避免部署和运营问题。
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1 Hyperledger Fabric 是 Linux 基金会的一个开放源代码项目。
² IBM 开放式源代码支持的商业价值“，IDC，2021 年 1 月