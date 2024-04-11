主页 资产管理 Support for Hyperledger Fabric IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric¹ 支持版本
为领先的商业区块链开放式源代码提供企业支持，包含 SLA 和 24x7 全天候支持，旨在帮助客户开发基于 Hyperledger Fabric 的解决方案。
为何选择 Hyperledger Fabric？
一名年轻男性客户服务中心代表在办公室工作的画面
取决于 IBM Support for Hyperledger Fabric

当您在创建新的高级企业区块链解决方案时，将 Hyperledger Fabric 开放式源代码作为您的首选工具，您将获得最“安心”的支持。这正是 IBM 的用武之地。作为 Hyperledger 开放式源代码社区的创始人和主要成员，我们将 Hyperledger Fabric 应用到我们自己的解决方案中，并代表您与社区展开更改或修复方面的合作。IBM 拥有独一无二的专业知识。

为何选择 IBM Support for Hyperledger Fabric²：

  • 开发人员工作效率提升 18%
  • 三年运营成本降低 30%
  • 解决意外停机的速度提高 44%
优势 24x7 全天候故障修复支持

针对严重级别为 1 的问题提供 24x7 全天候 Hyperledger Fabric 支持，让生产环境保持正常运行。

 减少安全威胁

IBM Support for Hyperledger Fabric 通过定期漏洞扫描提供主动式安全性和合规性，有助于防止恶意软件和勒索软件攻击。

 深厚的专业知识

IBM Support for Hyperledger Fabric 社区更新中包含最新修复程序，用于查找问题并自动执行功能回归测试。

 满足业务和技术需求

IBM Blockchain Platform 最新版本以大型企业客户参与的反馈为基础。

 享受多云的灵活性

我们的开放式源代码协议可以在任何计算基础架构中运行，还可以在本地和云中跨环境运行。

 利用我们的区块链领导地位

IBM 是 Hyperledger 的创始人和主要成员，Hyperledger 是用于许可区块链解决方案的领先区块链开放式源代码框架。
包含 IBM 认证的 Hyperledger Fabric 映像
定期安全扫描

IBM 认证的 Hyperledger Fabric 映像会定期接收安全扫描，以防范最新的威胁和漏洞。
轻松部署映像

IBM 认证的 Hyperledger Fabric 映像包括：Fabric Operations Console 和 Kubernetes Operator，用于简化映像部署。
映像更新、错误修复、测试

IBM 认证的 Hyperledger Fabric 映像社区更新包含最新修复程序，用于查找问题并自动执行功能回归测试。
客户迁移 IBM Blockchain Platform 现有版本的用户也可使用相同的核心区块链功能，但成本要低得多。出于此原因，IBM 最近宣布撤销 Blockchain Platform 的 SaaS 和 SW 版本。 IBM Cloud 客户自迁移实用技巧

了解如何以 IBM Blockchain Platform on IBM Cloud (SaaS) 客户的身份迁移到 IBM Support for Hyperledger Fabric。

 IBM Cloud 文档 软件客户自迁移实用技巧

了解如何以 IBM Blockchain Platform 版客户的身份迁移到 IBM Support for Hyperledger Fabric。

 软件文档 借助 IBM Consulting 进行迁移

提供收费的迁移帮助。向 IBM 销售人员索取信息。
成功案例 家得宝建立更加牢固且可持续的供应商关系

从发货到收货，家得宝在整个流程中都能快速访问共享的可信信息，从而实时了解库存情况。

 Lygon 通过流程现代化提升客户服务

澳新银行与财团合作利用 IBM Blockchain 进行金融担保转型。

 Vertrax 利用多云区块链防止供应链中断

Vertrax Blockchain 首次将 IBM Blockchain Platform 部署在多云环境中，以此重塑油气供应链
购买方式

IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric 支持版本允许 IBM Blockchain Platform 现有版本的用户使用相同的核心区块链功能，但成本要低得多。出于此原因，IBM 最近宣布撤销 Blockchain Platform 的 SaaS 和 SW 版本。

请注意：如果没有 IBM Blockchain Platform，则须通过 Fabric Operations Console 和 IBM Blockchain Kubernetes Operator 获取支持，IBM Support for Hyperledger Fabric 均包含在内，无需支付额外费用。
{每个分配的虚拟处理器核心 (VPC) 需每月支付 180 美元} IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric 支持版本

至少 12 个月的承诺使用期限，按月计费。IBM 专家会对映像进行安全扫描和测试，以便发现最新威胁，解决新漏洞，从而确保可靠性和最长正常运行时间。通过 Kubernetes Operator 部署映像（无需额外费用），可节省授权验证的时间和精力，并确保映像设置正确。包含 Fabric Operations Console（无需额外费用），可帮助用户避免部署和运营问题。

 {联系我们了解迁移协助定价} 借助 IBM Consulting 进行迁移

提供收费的迁移帮助。向 IBM 销售人员索取信息。
资源 IBM 加强对 Hyperledger Fabric 的承诺

阅读有关 IBM 代码贡献的信息，详细了解 Hyperledger Fabric 的支持服务。

 什么是区块链？

了解为什么世界各地的企业都在采用区块链——一种不可更改的共享分类帐，用于记录交易、跟踪资产和建立信任。

什么是 Hyperledger Fabric？

了解 IBM Blockchain Platform 背后的灵活区块链框架，该框架正在协助创新者推动全球业务转型。
采取下一步行动

预约 IBM 专家咨询或联系美国或加拿大以外的代表，一起探讨 IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric 支持版本如何帮助您满足特定的业务需求。
更多探索方式 文档 支持 合作伙伴 社区
脚注

1 Hyperledger Fabric 是 Linux 基金会的一个开放源代码项目。

² IBM 开放式源代码支持的商业价值“，IDC，2021 年 1 月