供应链数据并非始终可见、可用或可信。 IBM Blockchain 通过许可的区块链解决方案，帮助供应链合作伙伴共享可信数据。

在颠覆时期，这比以往任何时候都更加重要。 企业和消费者希望品牌能够确保产品的真实性，而供应链参与者则要求负责任的采购和更好的可视性，从而最大限度地减少争议。

供应链区块链解决方案可以帮助供应链领导者使用数据来应对当今的颠覆，并构建安全永续性来备战未来。