供应链数据并非始终可见、可用或可信。 IBM Blockchain 通过许可的区块链解决方案，帮助供应链合作伙伴共享可信数据。
在颠覆时期，这比以往任何时候都更加重要。 企业和消费者希望品牌能够确保产品的真实性，而供应链参与者则要求负责任的采购和更好的可视性，从而最大限度地减少争议。
供应链区块链解决方案可以帮助供应链领导者使用数据来应对当今的颠覆，并构建安全永续性来备战未来。
是否具备领先的可视性会对供应链网络带来约束。 通过分布式账本技术，提供共享的单一版本事实，IBM Blockchain 供应链解决方案在所有供应链活动中为许可的参与者提供更高的可视性。
一个意外事件就可能会产生连锁反应，导致一系列的供应链中断现象。 IBM Blockchain 供应链解决方案使用智能合约，可在满足预定义业务条件时自动触发这些合约。 这带来了近乎实时的操作可视性，并且可在发生异常时及早采取措施。
不论是对于供应链中的买方还是卖方，新供应商加入流程都十分耗时，且需要手动操作。 IBM Blockchain 供应链解决方案可通过业务网络参与者值得信赖且不可篡改的新供应商详细信息记录，让这一流程提速。
利用人工智能 (AI) 的力量和自动化速度，加强供应链管理，提升其安全永续性和可持续性。
智能的直观应用套件，可以根据您的业务需求进行扩展。
基于领先网络创建自己的区块链生态系统，利用 IBM Blockchain Transparent Supply 与可信的供应链合作伙伴共享数据。 通过不可篡改的共享账本，获得端到端的实时可视性，从而加快交易速度。
为帮助提高食品安全性和新鲜度，并提升供应链效率，IBM® Food Trust 将各类种植者、分销商和零售商聚集在一起。 他们的合作将带来切实的业务成果，并增强人们对全球食品供应的信心。
为了帮助加速供应商加入流程和生命周期管理，Trust Your Supplier 为供应商创建了一个可信的数字身份，可用来与多个买方建立合作关系。 这可帮助他们避免重复提交相同信息，从而缩短首次交易的时间。
Renault Group 已将其供应链记录转移到区块链，并邀请其他汽车公司加入进来。 分布式账本技术支持共享和跟踪各类用户的信息。
Home Depot 使用区块链提高了供应链可视性，从而加快了供应商纠纷的解决速度，加强了与供应商的关系，并腾出更多时间来完成创新活动。
突发事件经常会导致供应链陷入混乱。 Vertrax Blockchain 为石油和天然气供应链参与者提高了透明度，因此他们可以应对因恶劣天气和其他突发事件而导致的需求激增 - 所有这些都在他们选择的计算环境中进行。
要想在新冠疫情肆虐期间在全球市场斩获成功，组织就需要知道何时以及如何共享数据。 在 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的这份报告中，您将了解区块链通过在互联互通的网络中提供可信数据，可为全球贸易带来哪些优势。
在一些国家或地区，假冒药品占供应链中所有药品的 70%。 毕马威、默克、沃尔玛和 IBM 最近进行了一个试点，利用区块链将追踪处方药的时间从 16 周缩短到仅 2 秒，让整个供应链重获公众信任。
值得信赖的可靠供应链网络对于让客户满意和实现财务目标至关重要。 (2.3 MB)
阅读这十个案例，了解客户如何使用 IBM Blockchain 实现组织变革。
借助 IBM Services® 创建更智能的工作流程。 我们将帮助您找到新方法来揭示隐藏的效率，促进更好的执行和交付，集成新兴技术并发现价值链中的新商机。
构建安全永续的智能供应链，面临中断时能够轻松调整。 它们可以随着客户需求的变化而扩展，进而能够满足新需求。 它们更可靠，可在您与客户之间建立信任。
更深入地了解供应链数据后，您便会知道自己的供应链如何才能更高效地运作。 探索 IBM 供应链专家得出的洞察、IBM Sterling Supply Chain 全系列应用等等。