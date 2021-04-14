主页 Consulting 区块链 IBM Blockchain Services 和 Consulting
实现区块链的成功需要的不仅仅是一个创新的想法。还需利用经验证的设计方法和可组合的功能，加速取得积极的业务结果。
为什么 IBM 是区块链服务的领导者
在白板上的即时贴上写字的人
概述

随着企业逐渐适应新的不寻常的常态感，生态系统层面的协作和优化对于持续增长至关重要。

我们的区块链咨询服务通过为您构建可扩展的、企业级分布式系统来实现这一目标，使用经验证的网络设计框架来推动运营敏捷度，同时开拓新收入来源。
优势
运营敏捷度和价值实现速度
围绕可信数据优化多方工作流程，增强整个价值链的绩效。
降低成本和风险
简化共享流程，提高可计帐性，最大限度减少争议，自动执行协调任务。
实现经济效益的新机会
通过产品真实性提高品牌信任度和销售额，并通过资产标记化开拓新市场。
功能 IBM Blockchain Services 秉持基于设计的原则，在市场、行业和生态系统层面实现业务转型。引导客户完成旅程的支柱阶段，实现结果导向的网络设计。 治理设计

谁拥有网络？谁拥有数据？我们的顾问协助您为业务网络的成员设计运营模式，保证公平、民主、透明且不断发展。

 商业价值设计

网络如何赚钱的？区块链网络业务模型的设计包括适当的经济效益和激励措施，刺激成员协作并产生网络效应。

 技术设计

区块链如何帮助人们更智慧、更好地工作？通过人性化体验，激励新数字产品和服务的大规模采用，同时确保隐私、信任和安全。

 为什么设计很重要

构建业务网络区块链的最大挑战是业务本身。了解 IBM 行业领先的业务网络构建方法。

 了解 IBM 如何帮助公司构建有效的业务网络
IBM 结合其他新兴技术，部署区块链驱动的解决方案，协助客户应对独特挑战。 – Saurabh Gupta, President – Research and Advisory Services, HFS 下载 HFS 报告
成功案例 疫苗分发

随着新冠疫情开始蔓延，IBM 开始采取行动反击这种攻击，发挥 IBM Blockchain 的力量来应对我们这个时代的这场公共卫生危机。了解为什么区块链是应对流行性疾病等紧急情况的一个制胜武器。

 了解 IBM Blockchain 如何简化疫苗分发 IPwe

IPwe 力求为知识产权世界带来更好的信息和更高的透明度，发挥 Watson AI 的强大力量，为专利所有者实现标记化和多样化。这一切都由 IBM 为您呈现，它也是拥有专利数量最多的公司。

 观看视频 (03:00) 阅读 IPwe 成功案例 Home Depot

收到什么、没收到什么、谁说的？通过与 IBM Blockchain 密切合作，从发货到收货，Home Depot 在整个流程中都能快速访问共享的可信货物信息，从而实时了解库存情况。这有助于减少供应商争议并加速解决争端。

 观看：Home Depot 视频 (02:57) 阅读 Home Depot 的成功案例 Golden State Foods

通过利用 IBM Food Trust™ 和 IBM Blockchain Services，Golden State Foods 正在结合区块链、认知分析和物联网技术，打造全新的新鲜度解决方案。

观看 Food Trust 视频 (02:30) 阅读 Golden State Foods 区块链案例 we.trade

we.trade 和七家欧洲银行委托 IBM Blockchain Services 协助打造基于区块链的贸易融资试点项目。该网络已扩展到 15 家银行，为中小企业带来新的贸易机会，也提高了银行自身的运营效率。

 观看区块链贸易融资视频 (03:39) Syniverse

为了跟上 5G 的步伐，Syniverse 携手 IBM Blockchain Services 为无线行业开发了一套清算结算解决方案。了解 IBM Blockchain Services 的业务和技术专家如何帮助他们开始使用。

观看区块链服务视频 (02:45)
行业

行业领导者使用 IBM Blockchain 的专业应用程序，在各行各业和全球消除摩擦，建立信任，释放新的价值。选择细分市场，了解如何克服当今面临的挑战。
供应链 媒体和广告 金融服务 医疗保健 石油和天然气行业 制造业 政府 电信业 旅行和运输行业 零售业 保险业
资源 什么是区块链技术？

了解区块链基础知识、定义、关键要素、优点、网络类型、用例、常见问题及解答、资源等。

 区块链用例

通过 4 篇深度文章和 8 个行业的 29 个用例，了解可以在 IBM Blockchain Platform 上构建的所有内容。

 区块链资源

获取名副其实的信息库，包含网络研讨会、概述、解决方案简介、指南和交互式会话。
相关解决方案 IBM Blockchain Platform

它是实至名归的领先区块链平台，可以为企业提供如下帮助。

 了解更多信息 面向业务合作伙伴的 IBM Blockchain 生态系统

我们知道许多可以助力业务增长的方法，还为您的区块链之旅提供特别试用优惠。

 了解更多信息 IBM Blockchain Transparent Supply

能提高可见性并帮助建立品牌信任度的供应链透明度解决方案。

 了解更多信息 IBM Blockchain 解决方案

了解具体行业的潜在优势以及如何最大化区块链投资。

 了解更多信息 供应链咨询服务

了解具有前瞻性思维的组织如何通过智能工作流程实现业务转型。

 了解更多信息 IBM Digital Health Pass

IBM 的健康护照应用程序，专为这个复杂时代而设计，可在帮助人们重返工作的同时确保隐私。

 了解更多信息
后续步骤
咨询专家

与 IBM 专家一对一讨论企业的区块链需求、顾虑和问题。

 深入了解 IBM Blockchain 解决方案

了解具体行业的潜在优势以及如何最大化区块链投资。

 探索 深入了解客户成功案例

通过鼓舞人心的客户案例，进一步发现 IBM Blockchain Platform 的力量。

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