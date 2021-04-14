随着企业逐渐适应新的不寻常的常态感，生态系统层面的协作和优化对于持续增长至关重要。
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谁拥有网络？谁拥有数据？我们的顾问协助您为业务网络的成员设计运营模式，保证公平、民主、透明且不断发展。
网络如何赚钱的？区块链网络业务模型的设计包括适当的经济效益和激励措施，刺激成员协作并产生网络效应。
区块链如何帮助人们更智慧、更好地工作？通过人性化体验，激励新数字产品和服务的大规模采用，同时确保隐私、信任和安全。
构建业务网络区块链的最大挑战是业务本身。了解 IBM 行业领先的业务网络构建方法。
随着新冠疫情开始蔓延，IBM 开始采取行动反击这种攻击，发挥 IBM Blockchain 的力量来应对我们这个时代的这场公共卫生危机。了解为什么区块链是应对流行性疾病等紧急情况的一个制胜武器。
IPwe 力求为知识产权世界带来更好的信息和更高的透明度，发挥 Watson AI 的强大力量，为专利所有者实现标记化和多样化。这一切都由 IBM 为您呈现，它也是拥有专利数量最多的公司。
收到什么、没收到什么、谁说的？通过与 IBM Blockchain 密切合作，从发货到收货，Home Depot 在整个流程中都能快速访问共享的可信货物信息，从而实时了解库存情况。这有助于减少供应商争议并加速解决争端。
通过利用 IBM Food Trust™ 和 IBM Blockchain Services，Golden State Foods 正在结合区块链、认知分析和物联网技术，打造全新的新鲜度解决方案。
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为了跟上 5G 的步伐，Syniverse 携手 IBM Blockchain Services 为无线行业开发了一套清算结算解决方案。了解 IBM Blockchain Services 的业务和技术专家如何帮助他们开始使用。
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