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根植于信任，由您安全管理。 凭借 IBM 区块链自信满满地在数字世界中遨游
商务女士的肖像
概述

如果身份证明和证书能够实现数字化，例如以疫苗接种卡、学历证明、职业许可证、工作证等形式出现，那么人人都能更加轻松地使用。 但这种高度私人的信息必须保持隐私和安全。 

政府，企业和教育机构正在转向区块链，将其视为一种久经考验的方式，能够实现安全可信的基础架构，并且改善服务。
去中心化身份方面的洞察：下载 Gartner 报告
加速和促进信任

通过区块链技术，身份信息在几秒钟内即可审计、跟踪和验证。 个人可以策划个人档案，控制数据共享。 发行方可以轻松地与他人连接，并提供几乎即时的凭证验证。 所有参加者通过信任平台进行授权。

私密且安全

基于区块链的平台控制基础架构和安全，无需暴露任何用于生成证书的数据。 只有获得许可的网络参与者才能访问，并且所有的操作和业务流程都防篡改，永久捕获为区块链交易。

灵活且敏捷

基于开放标准和互操作性的指导原则，IBM 基于区块链的随时可用产品与全球范围内的凭证解决方案一同效力。 这简化了证书共享，构建了从钱包到钱包，再到企业系统的信任链。 创建解决方案或连接现有网络。 使用您选择的工具自定义网络。

IBM 数字凭证

与 IBM 合作，充分利用此安全可信的基于区块链的平台，构建您需要发布、管理和验证数字凭证的独特功能。 IBM 数字证书为个人和企业提供了安全性极高的中心，可以保存一生中积累的证书。

一位女性在玻璃墙上贴的便利贴上记录下了新的想法
区块链咨询和服务

要实现区块链的成功，您需要的不仅仅是一个优秀的创意。 了解如何利用成果驱动的网络设计原则来实现业务流程转型，凭借数字证书改善服务。

播客：数字证书和未来保护

网络身份“易被摧毁”是一个可以避免的问题。 请收听关于欺诈预防、ID 的可验证形式和区块链用例的讨论。

 区块链资源

研究、活动、互动和网络研讨会可帮助您了解区块链的更多相关信息，并充分利用您的区块链投资。

 区块链用例

受到通过区块链转型业务的创新者的启发。 您可以加入现有区块链网络，也可以与我们合作创建您自己的区块链网络。
后续步骤
了解如何开始

无论您处于区块链之旅的哪个阶段，IBM 都可以帮助您迈出正确的下一步。 了解如何开始使用 IBM Blockchain。

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利用行业领先的专业知识并找到更短的创新路径。  受益于加入已建立的网络或与专家一起建立和扩展您自己的网络。

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