The Home Depot, Inc. 的经营理念非常简单：顾客至上。为了保证成功的购物体验，需要在幕后进行大量工作。
公司不断与供应商建立关系，确保在众多货架上分销一系列产品，以确保在正确的时间为客户提供正确的产品。
这种关系建立在双方相互信任的基础上：供应商向 Home Depot 运送商品，作为零售商应按时支付货款。但是，如果沟通中断并且没有收到正确的商品怎么办？
美国、加拿大和墨西哥的 Home Depot 商店数量为 2,295 家
每家商店销售约 35,000 种商品
在供应链中，供应商在仓库中存储将向零售商（这里指的是 Home Depot）提供的商品。然后该商品将运送到商店。理想情况下，供应商应了解他们运送了什么，零售商应了解他们收到什么。零售商相信正确的产品已经到货，然后向供应商发放货款。
Home Depot 财务运营总监 Brian Quartel 解释道：“我们必须相信我们的供应链，所有货物都会得到恰当接收。相信供应商告诉我们的信息是准确的。当其中任何一个信息通道关闭时，都会给我们带来问题。”
最终的问题是供应链上存在许多盲点。如果交易链上出现交易纠纷，由于没有实时通信，可能需要数月时间才能查明问题的源头。无论是与人工流程相关的人为错误还是系统问题，这些信任危机都会耗费时间和金钱，并需要双方重要人员的干预才能解决问题。
Quartel 说道：“我们一直在寻找更好的做事方式。我的团队负责向供应商支付进货商品的货款。能够更实时地了解他们所说的发货情况与我们所说的收货情况，有助于我们更好地了解问题所在。”
这家家居装修零售商向 IBM 寻求帮助，实施了 IBM® Blockchain 技术来改善与供应商的沟通。
财务运营高级总监 Dave Richa 说：“与 Home Depot 的供应商关系确实是我们业务顺利开展的关键要素之一。他们提供了我们所需的创新，从而帮助我们兑现了对客户的承诺。”
IBM Blockchain 技术提供了实时可见性，如果供应链上的任何一个节点出现异常，Home Depot 及其供应商都可以立即解决问题。能够快速确定问题从何处开始，使零售商和供应商能够灵活地处理情况。
根据设计，区块链可创建永久、不可更改的实时数据记录，因此任何人都无法更改或删除它。基于角色的访问意味着供应商只能看到他们需要看到的内容。其他供应商不会看到另外供应商的信息。
Quartel 解释道：“我们基本上允许供应商了解我们的收货情况，而他们也允许我们了解他们的发货情况。这几乎就像是每一笔交易都在进行结算，而不是要等到 6 个月、9 个月、12 个月之后。”
Quartel 继续说：“我们开始研究不同的智能合约。这是计量单位的问题吗？是否出现‘我在一个地方收到了，但出于某种原因，我在第二个地方没有收到？’的问题，每一个问题都是一个节点，我们可以在这里判断是供应商的问题还是我们的问题。我们可以实时做出判断。”
加入 Home Depot 新供应链系统后，可以更好地弥合供应商和零售商之的可见性和沟通方面的问题，各实体之间可以实现更加顺畅的合作。新流程极大地提高了供应商和 Home Depot 团队的效率，使零售商能够专注于其他方法来改善其商店内的客户体验。
Richa 表示：“这个系统真正吸引我的是，可以实现与供应商的实时互动，我们都在关注相同的内容。当我们遇到纠纷时，它能让我们真正用同一种语言交流。它让数据触手可及，让我们在一开始就能确定真正导致争议的原因。我们越能以无缝的方式做到这一点，就越能减少我们和供应商的人工干预。”
Richa 说：“到目前为止，反馈非常好。能够实时查看数据、处理数据并尝试找出问题的核心，对我们和我们的供应商都非常有帮助。这是一种双赢。”
这仅仅是 Home Depot 使用区块链之旅的开始，在不久的将来，它还将加入更多的供应商。
Richa 说：“谈到即将加入的供应商，区块链将会为我们的合作关系提供巨大帮助。我们的目的是多方共赢。我们能实实在在地帮助他们解决问题，与此同时我们的问题也将得以解决。”
Home Depot（ibm.com 外部链接）成立于 1978 年，是美国最大的家居装修零售商，拥有 2,200 多家门店。这家零售巨头总部位于佐治亚州亚特兰大，拥有近 40 万名员工，在其每家商店为客户提供超过 35,000 种产品，并在网上提供 100 万种产品。
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美国出品，2021 年 4 月。
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