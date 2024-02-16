在供应链中，供应商在仓库中存储将向零售商（这里指的是 Home Depot）提供的商品。然后该商品将运送到商店。理想情况下，供应商应了解他们运送了什么，零售商应了解他们收到什么。零售商相信正确的产品已经到货，然后向供应商发放货款。

Home Depot 财务运营总监 Brian Quartel 解释道：“我们必须相信我们的供应链，所有货物都会得到恰当接收。相信供应商告诉我们的信息是准确的。当其中任何一个信息通道关闭时，都会给我们带来问题。”

最终的问题是供应链上存在许多盲点。如果交易链上出现交易纠纷，由于没有实时通信，可能需要数月时间才能查明问题的源头。无论是与人工流程相关的人为错误还是系统问题，这些信任危机都会耗费时间和金钱，并需要双方重要人员的干预才能解决问题。

Quartel 说道：“我们一直在寻找更好的做事方式。我的团队负责向供应商支付进货商品的货款。能够更实时地了解他们所说的发货情况与我们所说的收货情况，有助于我们更好地了解问题所在。”

这家家居装修零售商向 IBM 寻求帮助，实施了 IBM® Blockchain 技术来改善与供应商的沟通。

财务运营高级总监 Dave Richa 说：“与 Home Depot 的供应商关系确实是我们业务顺利开展的关键要素之一。他们提供了我们所需的创新，从而帮助我们兑现了对客户的承诺。”