过去，金融机构之间的竞争围绕后台效率展开，而如今，前台客户体验成为了新的竞争力。IBM 金融服务咨询致力于帮助行业客户顺应而非对抗这场传统业务模式的颠覆性变化。
凭借银行数字核心系统现代化方面的专业知识，我们帮助客户将成本收入比 (C/I) 提高了 14% 以上，总运营成本 (TCO) 平均节省了 20-30%。为了帮助客户实现良好的财务绩效，IBM Consulting 利用深厚的行业和技术专业知识完成了多项重要成果，重点关注客户的三个核心需求：增长、效率和合规性。
我们的 IBM Payments Center 世界一流，可提供端到端支付解决方案，其敏捷性、安全性和可扩展性可满足不断增长的、以合作伙伴为中心的支付生态系统的需求，这对于金融机构完成现代化转型至关重要。
敬请莅临 #B20 号展位，见证 AI 会如何彻底改变金融服务，了解如何使用生成式 AI 来解决业务挑战，并与此技术范式转变背后的 IBM 专家会面。
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我们被评为 2023 年美国最佳管理咨询公司之一，与金融机构的合作为我们赢得了五颗星（最高评级）。
IBM Consulting 和 Temenos 展开合作，通过在 IBM Power 基础架构上部署 Red Hat OpenShift，实现了类似 SaaS 的核心银行现代化。
数据驱动型混合云应用的价值实现时间缩短了¹
的客户需求可由领先银行的虚拟代理和会话式 AI 平台响应²
通过提供新的数字抵押贷款支持工具和优化客户体验，可将净推荐值提高³
通过核心系统、应用程序、流程和生态系统现代化，加速您的云之旅，拥抱银行业的数字化转型。
IBM® Payments Center (IPC) 提供最新的认知和人工智能技术，通过提高支付服务效率创造更多价值。我们的 ISO 20022 专业知识可帮助您创造差异化体验，利用更好的数据挖掘全新洞察。
IBM Cloud for Financial Services 可打造差异化客户体验，为银行创造新的收入来源，加快实现云银行最具变革性的功能，同时确保安全性和合规性。
印度 60% 的人口年龄不超过 35 岁，印度国家银行与 IBM Consulting 合作，重新思考要如何提供金融服务等，以便与这一重要客户群体建立关系。
PNC 需要一种灵活敏捷的方法来赢得新客户，通过与 IBM 合作，他们重新思考了如何从人员、流程和技术层面提供差异化体验和产品，让客户能够掌控自己的财务。
西班牙 CaixaBank 的目标是发展核心应用程序、提高效率并强化创新金融服务理念。“在 CaixaBank 发展数字化能力的过程中，IBM 成为了我们不可或缺的合作伙伴，”CaixaBank 首席执行官表示。
Amazon Web Services 的银行客户正在寻求 IBM Consulting 的帮助，他们希望在加速创新的同时，能够优化支出并保护其云环境。
作为 Microsoft 的金牌合作伙伴，IBM Consulting 拥有深厚的金融行业专业知识，能够利用不同渠道、产品和服务打造差异化客户体验。
提供统一洞察和自动化体验，从而更好地了解您的客户，成为他们的新 BFF（最佳财务伙伴）。
作为数字化转型领域的合作伙伴，IBM Consulting 和 Adobe 提供大规模个性化解决方案，帮您打造出让客户难忘的安全体验，并将客户变成回头客。
确保从 SAP 投资中获得最大收益，以实现合规性、财务绩效管理和成本控制。
Finacle 和 IBM 提供业界领先的核心银行业务解决方案，可以提高性能、可靠性和弹性。
IBM 和 Temenos 的规模足以降低交付风险，并为大型计划提供融资支持，从而加快银行业务转型。
IBM Consulting 通过优化 Thought Machine 的 Vault Core 和 Vault Payments 产品，帮助银行降低了技术和运营复杂性。
IBM Consulting 是 Finastra 的全球实施合作伙伴，Finastra 已经将 IBM 的技术嵌入到众多核心解决方案中。
使用 IBM Consulting 和 SunTec 的产品套件实时处理客户数据和交易数据，以便快速做出运营决策。
与 FIS 合作，利用 AI 反欺诈技术让支付转型变得更加安全，从而提高客户信任度。