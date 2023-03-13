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实现核心银行业务和支付服务现代化转型，建立可承受中断的弹性数字基础
阅读《2023 年银行业与金融市场展望》
面带微笑的店主使用数字平板电脑与顾客进行信用卡交易
银行业正在发生翻天覆地的变化

过去，金融机构之间的竞争围绕后台效率展开，而如今，前台客户体验成为了新的竞争力。IBM 金融服务咨询致力于帮助行业客户顺应而非对抗这场传统业务模式的颠覆性变化。

凭借银行数字核心系统现代化方面的专业知识，我们帮助客户将成本收入比 (C/I) 提高了 14% 以上，总运营成本 (TCO) 平均节省了 20-30%。为了帮助客户实现良好的财务绩效，IBM Consulting 利用深厚的行业和技术专业知识完成了多项重要成果，重点关注客户的三个核心需求：增长、效率和合规性。

我们的 IBM Payments Center 世界一流，可提供端到端支付解决方案，其敏捷性、安全性和可扩展性可满足不断增长的、以合作伙伴为中心的支付生态系统的需求，这对于金融机构完成现代化转型至关重要。
前往 2023 年 Sibos 年会与 IBM 共同释放 AI 价值 | 9 月 18 日至 21 日

敬请莅临 #B20 号展位，见证 AI 会如何彻底改变金融服务，了解如何使用生成式 AI 来解决业务挑战，并与此技术范式转变背后的 IBM 专家会面。
重塑利用 AI 开展业务的方式

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IBM Consulting 在福布斯排名中高居榜首

我们被评为 2023 年美国最佳管理咨询公司之一，与金融机构的合作为我们赢得了五颗星（最高评级）。

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借助 IBM 实现 Temenos 核心系统现代化

IBM Consulting 和 Temenos 展开合作，通过在 IBM Power 基础架构上部署 Red Hat OpenShift，实现了类似 SaaS 的核心银行现代化。

 了解更多信息
优势 40%

数据驱动型混合云应用的价值实现时间缩短了¹

 90%

的客户需求可由领先银行的虚拟代理和会话式 AI 平台响应²

 20%

通过提供新的数字抵押贷款支持工具和优化客户体验，可将净推荐值提高³
功能 核心银行业务

通过核心系统、应用程序、流程和生态系统现代化，加速您的云之旅，拥抱银行业的数字化转型。

 深入了解如何加快推进您的战略 支付

IBM® Payments Center (IPC) 提供最新的认知和人工智能技术，通过提高支付服务效率创造更多价值。我们的 ISO 20022 专业知识可帮助您创造差异化体验，利用更好的数据挖掘全新洞察。

 深入了解我们的支付服务 云银行

IBM Cloud for Financial Services 可打造差异化客户体验，为银行创造新的收入来源，加快实现云银行最具变革性的功能，同时确保安全性和合规性。

 深入了解云银行
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
对于像我们这样的传统银行来说，开始尝试这种数字化转型是件天大的事。一想到刚开始的时候，我还是会起鸡皮疙瘩。 Amit Saxena 全球副首席技术官 印度国家银行 了解印度国家银行的转型
成功案例 SBI 重新思考银行业

印度 60% 的人口年龄不超过 35 岁，印度国家银行与 IBM Consulting 合作，重新思考要如何提供金融服务等，以便与这一重要客户群体建立关系。

 PNC 重新构想零售银行业务的未来

PNC 需要一种灵活敏捷的方法来赢得新客户，通过与 IBM 合作，他们重新思考了如何从人员、流程和技术层面提供差异化体验和产品，让客户能够掌控自己的财务。

 CaixaBank 的 CloudNow 项目

西班牙 CaixaBank 的目标是发展核心应用程序、提高效率并强化创新金融服务理念。“在 CaixaBank 发展数字化能力的过程中，IBM 成为了我们不可或缺的合作伙伴，”CaixaBank 首席执行官表示。
战略合作伙伴关系 AWS 年度全球创新合作伙伴

Amazon Web Services 的银行客户正在寻求 IBM Consulting 的帮助，他们希望在加速创新的同时，能够优化支出并保护其云环境。

 深入了解我们的 AWS 功能 成为金牌合作伙伴，帮助客户实现绿色管理

作为 Microsoft 的金牌合作伙伴，IBM Consulting 拥有深厚的金融行业专业知识，能够利用不同渠道、产品和服务打造差异化客户体验。

 深入了解我们在 Microsoft 产品方面的能力 从服务提供商转变为财务合作伙伴

提供统一洞察和自动化体验，从而更好地了解您的客户，成为他们的新 BFF（最佳财务伙伴）。

 详细了解此案例以及我们的 Salesforce 功能 打造真正个性化的银行服务体验

作为数字化转型领域的合作伙伴，IBM Consulting 和 Adobe 提供大规模个性化解决方案，帮您打造出让客户难忘的安全体验，并将客户变成回头客。

 详细了解我们的 Adobe 功能 ERP 在新的银行模式中可以发挥什么作用

确保从 SAP 投资中获得最大收益，以实现合规性、财务绩效管理和成本控制。

 深入了解我们的 SAP 功能

洞察

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来自 2,000 位银行首席信息官和首席技术官的建议

一项新研究对银行业领导者展开了数千次采访调查，并从中总结了一套可加速数字化转型的核心实践。

 在公共云上重建 SWIFT 连接

云采用过程需要考虑一些重要因素，确保您的迁移能够利用新功能来实现创新和客户利益。

 新支付标准的优势

新标准与旧版平台之间的连接为改进支付操作方式提供了绝佳的机会。
相关解决方案 Finacle + IBM

Finacle 和 IBM 提供业界领先的核心银行业务解决方案，可以提高性能、可靠性和弹性。

 了解更多信息 Temenos + IBM

IBM 和 Temenos 的规模足以降低交付风险，并为大型计划提供融资支持，从而加快银行业务转型。

 了解更多信息 Thought Machine + IBM

IBM Consulting 通过优化 Thought Machine 的 Vault Core 和 Vault Payments 产品，帮助银行降低了技术和运营复杂性。

 了解更多信息 Finastra + IBM

IBM Consulting 是 Finastra 的全球实施合作伙伴，Finastra 已经将 IBM 的技术嵌入到众多核心解决方案中。

 了解更多信息 SunTec + IBM

使用 IBM Consulting 和 SunTec 的产品套件实时处理客户数据和交易数据，以便快速做出运营决策。

 了解更多信息 FIS + IBM

与 FIS 合作，利用 AI 反欺诈技术让支付转型变得更加安全，从而提高客户信任度。

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