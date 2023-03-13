过去，金融机构之间的竞争围绕后台效率展开，而如今，前台客户体验成为了新的竞争力。IBM 金融服务咨询致力于帮助行业客户顺应而非对抗这场传统业务模式的颠覆性变化。

凭借银行数字核心系统现代化方面的专业知识，我们帮助客户将成本收入比 (C/I) 提高了 14% 以上，总运营成本 (TCO) 平均节省了 20-30%。为了帮助客户实现良好的财务绩效，IBM Consulting 利用深厚的行业和技术专业知识完成了多项重要成果，重点关注客户的三个核心需求：增长、效率和合规性。

我们的 IBM Payments Center 世界一流，可提供端到端支付解决方案，其敏捷性、安全性和可扩展性可满足不断增长的、以合作伙伴为中心的支付生态系统的需求，这对于金融机构完成现代化转型至关重要。