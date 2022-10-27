行业专用云服务，旨在支持独特的现代化和 AI 转型需求
IBM® Cloud for Financial Services 是同类首创的云服务，旨在保护您最敏感的数据和 AI 工作负载。IBM Cloud for Financial Services 借助由行业提供信息的内置安全和控制措施，可帮助您优化基础架构并证明合规性，以便您可以专注于最重要的任务：为客户创造价值。
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重新考量核心银行应用程序的现代化之旅
BPER Banca Group 与 IBM 携手实现核心银行系统的现代化改造
旨在帮助受监管行业的企业安全部署由 AI 驱动的创新，并过渡到新的运营模式。
借助 IBM 以平台为中心的开放、安全且灵活的方法，在混合多云架构中提供一致的性能。
专门构建的云可利用 IBM Cloud Framework for Financial Services（由行业提供信息），通过行业最高的监管与合规标准来降低风险。
借助 IBM Cloud Security and Compliance Center，为您的任务关键型数据和应用程序提供持续的边缘到边缘云保护，并将监管合规置于首位。
借助 IBM Cloud for Financial Services 上 IBM® Payments Center 的支付即服务解决方案，利用最新的认知和 AI 技术提高支付服务的效率和价值。
采用行业特定的平台策略，并经过优化，可通过 IBM Connected Trade Platform 实现整个贸易生态系统的增长，并降低贸易风险。
借助 IBM Cloud HPC 应对大规模计算密集型挑战，并加速获取洞察。
在 IBM Cloud 上构建您的金融服务 DaaS 环境，获得突破性收益，并与现有环境混合集成。
使用 IBM 的下一代 AI 技术 watsonx.ai、watsonx.governance 和 watsonx Orchestrate，通过负责任、透明且可解释的 AI 释放工作效率，此类技术旨在支持受监管行业所需的可信 AI 工作流。
了解这家匈牙利金融科技公司如何利用 IBM 公有云来支持其创新业务，同时保持合规所需的安全性。
这家金融技术提供商与 IBM 携手合作，帮助小型企业实现现金流。
IBM 与这家欧洲支付处理公司合作，通过将关键服务迁移到 IBM Cloud，来优化安全性、稳定性与合规性。
利用 IBM® Consulting 实现银行和保险核心系统的现代化改造；荣膺《福布斯》2023 年美国最佳管理咨询公司之一，并因与金融机构的合作而获得五星评级（最高评级）。
利用 IBM 成熟且不断壮大的技术合作伙伴和金融科技公司生态系统，加速实现价值。这些合作伙伴和金融科技公司已证实符合 IBM Cloud Framework for Financial Services 的最高标准。
了解业务合作伙伴如何与 IBM 合作，以加速客户的现代化之旅。