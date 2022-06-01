为什么 ISO 现代化对金融机构至关重要

这一转型为优化支付运作模式提供了绝佳契机。当前，实时支付普及的同时，数字支付领域的欺诈风险也在不断攀升。我们必须抓住这一机遇，减少欺诈事件、强化合规管理，打造更完善、更稳健的支付基础设施。理想的解决方案应能确保不同 ISO 标准合规支付网络之间的持续互通。

由于 ISO 20022 标准本身及其落地应用仍在持续发展，对应的解决方案也必须具备前瞻性，能够灵活应对标准后续的各项更新。原生支持 ISO 标准的解决方案，可帮助企业在新要求发布后快速完成适配。企业也能借此将支付环节融入 “订单到付款” 的完整业务流程中，无需再通过独立流程分别处理开票、收款及对账工作。这种整合优化实现了业务流程的全链路简化。

相较于以往的标准，基于 ISO 原生标准的报文可承载更多数据信息。金融机构借助这些额外数据，能够大幅提升打击金融犯罪、反洗钱（AML）及制裁合规工作的水平。企业则可通过加速资金到账流程，更高效地管理现金流及流动性风险，企业与金融机构双方也能更精准地预测现金流走向。

依托便捷获取的标准化数据集，金融机构能够更快开展数据分析工作，并借助支付流数据，挖掘以往其他支付渠道无法提供的商业洞察。

搭建基于 ISO API 的转型层，有助于金融机构制定清晰的业务战略，明确自身差异化的客户体验与产品服务定位。通过持续深耕 ISO API 相关技术，金融机构还能与自身生态系统实现对接，将差异化的体验与产品服务落到实处。

借助基于 ISO 20022 报文的 API 转型层解决方案，金融机构可将传统支付系统的报文，转换为下游系统所需的 ISO 20022 专用格式。对于许多暂未实现系统原生支持 ISO 20022 标准的金融机构而言，这几乎是实现新旧系统衔接的必备前提。