为什么 ISO 现代化对金融机构至关重要

随着 ISO 20022 金融报文标准的逐步推广，全球支付报文体系正朝着统一标准化的方向迈进。SWIFT 自 2022 年 8 月起，开始支持基于 ISO 20022 标准的跨境支付业务，这一变革将为各类金融机构（FIs）带来显著效益。但与此同时，金融机构在落地该标准的过程中，也可能面临重重挑战。想要成功推行这一新标准，金融机构需要一套完备的解决方案，实现传统报文格式与 ISO 20022 格式的双向转换。
这一转型为优化支付运作模式提供了绝佳契机。当前，实时支付普及的同时，数字支付领域的欺诈风险也在不断攀升。我们必须抓住这一机遇，减少欺诈事件、强化合规管理，打造更完善、更稳健的支付基础设施。理想的解决方案应能确保不同 ISO 标准合规支付网络之间的持续互通。
由于 ISO 20022 标准本身及其落地应用仍在持续发展，对应的解决方案也必须具备前瞻性，能够灵活应对标准后续的各项更新。原生支持 ISO 标准的解决方案，可帮助企业在新要求发布后快速完成适配。企业也能借此将支付环节融入 “订单到付款” 的完整业务流程中，无需再通过独立流程分别处理开票、收款及对账工作。这种整合优化实现了业务流程的全链路简化。
相较于以往的标准，基于 ISO 原生标准的报文可承载更多数据信息。金融机构借助这些额外数据，能够大幅提升打击金融犯罪、反洗钱（AML）及制裁合规工作的水平。企业则可通过加速资金到账流程，更高效地管理现金流及流动性风险，企业与金融机构双方也能更精准地预测现金流走向。
依托便捷获取的标准化数据集，金融机构能够更快开展数据分析工作，并借助支付流数据，挖掘以往其他支付渠道无法提供的商业洞察。
搭建基于 ISO API 的转型层，有助于金融机构制定清晰的业务战略，明确自身差异化的客户体验与产品服务定位。通过持续深耕 ISO API 相关技术，金融机构还能与自身生态系统实现对接，将差异化的体验与产品服务落到实处。
借助基于 ISO 20022 报文的 API 转型层解决方案，金融机构可将传统支付系统的报文，转换为下游系统所需的 ISO 20022 专用格式。对于许多暂未实现系统原生支持 ISO 20022 标准的金融机构而言，这几乎是实现新旧系统衔接的必备前提。
像 SWIFT MT 这样的传统专有格式，早已在业内深入人心并得到广泛应用，因此市场需要一定时间来适应 ISO 20022 标准。这是一个战略性机遇 —— 我们可以规划传统标准与 ISO 标准并行共存数年。但在此期间，至关重要的一点是，要为终端用户提供清晰明确的界面，同步展示原始报文与转换后的报文，同时通过相关功能，充分发挥 ISO 标准报文字段丰富的价值优势。
成功落地 ISO 20022 标准，需要达成多项目标：降低信息技术架构复杂度、提升业务灵活性、赋能合作方、实现无缝集成，以及满足监管合规要求。这些目标听起来或许并不陌生，因为它们本就是大多数金融机构信息技术系统的通用目标。但在打造以 ISO 20022 标准为核心的系统时，这些目标的重要性尤为凸显。
其中，降低信息技术架构复杂度这一目标的重要性更是不言而喻。如果仅仅是在现有复杂系统上叠加一个 ISO 20022 适配层，以此作为权宜之计来填补当下的技术缺口，或许能解决燃眉之急，却无法实现降低复杂度的长期战略目标。事实上，当企业朝着原生 ISO 20022 架构与处理模式转型时，这类权宜性解决方案很可能会被淘汰，甚至会成为实现战略目标的阻碍。
围绕 ISO 20022 标准，金融报文领域的未来蓝图仍在不断绘制中，但长期战略规划刻不容缓。当下就主动转型的机构，将能更好地应对未来的变革。
