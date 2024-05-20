对很多人来说，拥有自己的房子是一个梦想成真的时刻。而要实现这个梦想，银行发放的按揭贷款通常是必不可少的成功因素。

但随着法规、产品和流程的演变，发放和获取抵押贷款可能会十分复杂。在整个购房过程中，银行需要获取并运用准确的政策信息，以实时满足每位客户的特定需求。

NatWest Group 正与 IBM 开展合作，以期通过数字抵押贷款支持计划来解决此问题。