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通过会话式 AI 随时随地为客户提供即时、准确的定制服务，将标准支持转变为卓越的服务
利用 AI 重新思考客户服务 了解 watsonx Assistant
表示多个客户服务会话的语音气球
您的客户不只是想聊天。他们想要操作和答案。

没有人愿意联系支持人员，但当他们这样做时，糟糕的客户服务体验可能会让情况变得更糟。这就是为什么卓越的客户服务不再只是优先事项，而是必备事项。您的客户希望您提供更快、更加个性化和更智能的体验，无论他们是致电、访问网站还是使用您的移动应用程序，都应如此。IBM 可以帮助您利用 AI 的优势来克服传统支持的不便之处，并通过自动执行自助服务操作和答案来提供卓越的客户服务。
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通过 IBM Consulting 和 watsonx Assistant 为您的业务构建 AI 策略，为您的客服人员提供支持并满足客户的需求。
卓越的客户服务需要专业的战略合作伙伴 IBM 将市场领先的技术与经验和专业知识相结合，帮助您提供卓越的客户服务。 了解您的客户及其需求

开箱即用，提供更准确、一致的客户体验。领先的自然语言理解 (NLU) 与高级澄清和持续学习相结合，帮助 IBM watsonx® Assistant 实现比有竞争力的解决方案更好的理解和更高的准确性。

 如何利用 AI 自动执行自助服务操作和答案

通过任何数字或语音渠道快速、准确、一致地解决客户最紧迫的问题，满足客户的需求。客户可以告别复杂的流程，转而享受直观的会话式自助服务体验，从而实现流程自动化。

 查看集成选项 加速开发 AI 驱动的体验

以业务发展的速度重新定义客户服务。支持您的客户服务代理轻松构建和维护 AI 驱动的体验，而无需获得计算机科学学位。

 如何构建 AI
IBM 荣获 2023 年企业会话式 AI 平台魔力象限™ 领导者的称号

AI 在客户服务中的用例

改变您的数字体验 在所有客户参与点提供最佳的自助服务支持体验，并将 AI 驱动的代理与运行业务的系统和流程无缝集成，而无需迁移技术堆栈。 深入了解自助服务
利用 AI 实现呼叫中心现代化 通过与现有呼叫中心解决方案配合使用的会话式 AI 平台，提高客户和客服满意度、提高呼叫解决率并降低运营成本。 深入了解联络中心洞察
打造卓越的员工体验 从 HR 到 IT，IBM 拥有专家和专业知识，可帮助您为员工提供与客户需求同等水平的支持和自助服务。 深入了解员工支持
成功案例 通过 AI 驱动的虚拟助手推动重新构筑的客户体验

Camping World 在 IBM Consulting 的帮助下，实现了呼叫中心的现代化，从而使客户体验与众不同。

 阅读更多 数字客服 Ava 为圣安东尼奥公交乘客提供乘车指引

位于德克萨斯州圣安东尼奥市的 VIA Metropolitan Transit 使用 IBM AI、分析和云技术为 Ava 提供支持，Ava 是一个虚拟助理，可以一年 365 天全天候以英语和西班牙语回答客户问题。

 阅读更多 问问 Anna 就行了

银行业巨头 ABN AMRO 选择 IBM Watson 技术来构建会话式 AI 平台和名为 Anna 的虚拟代理，该虚拟代理每年执行 100 万次客户对话。

 阅读更多 冬季很冷，但政府应该雪中送炭。

新泽西州和 IBM Consulting 推出了一个门户和裁决流程，帮助公民获得逾期能源账单援助。

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相关产品 IBM watsonx Assistant

降低成本和客户流失，同时改善客户和员工体验，并在三年内实现 337% 的投资回报率。面向客户服务的智能 AI 可以部署在您想要的任何云或本地环境中。

 IBM Watson Discovery

检测新兴趋势、执行预测性分析并获得运营洞察分析。文本分析和自然语言处理 (NLP) 突破数据孤岛并检索问题的具体答案。

 IBM Watson Speech to Text

利用 AI 科技理解客户的心声，并将其实时转化为可用、可搜索的文本。实现无缝对话、呼叫转录和快速的实时真人客服呼叫解决。

IBM Watson Text to Speech

将书面文本转换为各种语言的自然音频。通过使用用户自己的语言与用户交互、提高具有不同能力的用户的可访问性以及提供音频选项，改善客户体验和参与度。

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