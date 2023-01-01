没有人愿意联系支持人员，但当他们这样做时，糟糕的客户服务体验可能会让情况变得更糟。这就是为什么卓越的客户服务不再只是优先事项，而是必备事项。您的客户希望您提供更快、更加个性化和更智能的体验，无论他们是致电、访问网站还是使用您的移动应用程序，都应如此。IBM 可以帮助您利用 AI 的优势来克服传统支持的不便之处，并通过自动执行自助服务操作和答案来提供卓越的客户服务。