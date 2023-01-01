没有人愿意联系支持人员，但当他们这样做时，糟糕的客户服务体验可能会让情况变得更糟。这就是为什么卓越的客户服务不再只是优先事项，而是必备事项。您的客户希望您提供更快、更加个性化和更智能的体验，无论他们是致电、访问网站还是使用您的移动应用程序，都应如此。IBM 可以帮助您利用 AI 的优势来克服传统支持的不便之处，并通过自动执行自助服务操作和答案来提供卓越的客户服务。
开箱即用，提供更准确、一致的客户体验。领先的自然语言理解 (NLU) 与高级澄清和持续学习相结合，帮助 IBM watsonx® Assistant 实现比有竞争力的解决方案更好的理解和更高的准确性。
通过任何数字或语音渠道快速、准确、一致地解决客户最紧迫的问题，满足客户的需求。客户可以告别复杂的流程，转而享受直观的会话式自助服务体验，从而实现流程自动化。
以业务发展的速度重新定义客户服务。支持您的客户服务代理轻松构建和维护 AI 驱动的体验，而无需获得计算机科学学位。
Camping World 在 IBM Consulting 的帮助下，实现了呼叫中心的现代化，从而使客户体验与众不同。
位于德克萨斯州圣安东尼奥市的 VIA Metropolitan Transit 使用 IBM AI、分析和云技术为 Ava 提供支持，Ava 是一个虚拟助理，可以一年 365 天全天候以英语和西班牙语回答客户问题。
银行业巨头 ABN AMRO 选择 IBM Watson 技术来构建会话式 AI 平台和名为 Anna 的虚拟代理，该虚拟代理每年执行 100 万次客户对话。
新泽西州和 IBM Consulting 推出了一个门户和裁决流程，帮助公民获得逾期能源账单援助。
降低成本和客户流失，同时改善客户和员工体验，并在三年内实现 337% 的投资回报率。面向客户服务的智能 AI 可以部署在您想要的任何云或本地环境中。
检测新兴趋势、执行预测性分析并获得运营洞察分析。文本分析和自然语言处理 (NLP) 突破数据孤岛并检索问题的具体答案。
利用 AI 科技理解客户的心声，并将其实时转化为可用、可搜索的文本。实现无缝对话、呼叫转录和快速的实时真人客服呼叫解决。
将书面文本转换为各种语言的自然音频。通过使用用户自己的语言与用户交互、提高具有不同能力的用户的可访问性以及提供音频选项，改善客户体验和参与度。