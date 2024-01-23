Camping World 是全球排名第一的房车 (RV) 零售商，深知提供卓越的客户服务对于在竞争中保持领先地位至关重要。该企业在很大程度上依赖其呼叫中心来提供无与伦比的客户服务，但在新冠疫情之后，客户数量的激增暴露了其现有基础架构的一些问题。随着数量和流量的增加，客服代理管理和响应时间方面的缺口愈发突出。

“我们是一家独特的企业，为三类截然不同的喜欢房车生活方式（在路上的生活）的客户提供服务。第一是零售客户，第二是金融服务（如保险）或商品客户，第三是经销商客户，”Camping World 首席数字官 (CDO) 和首席信息官 (CIO) Saurabh Shah 解释道。“我们有一个规模不错的呼叫中心，但无法让一位客服代理来满足三个不同业务部门的需求。这给我们呼叫中心的人员配备带来了极大的复杂性。”

Shah 还解释说，将客服代理从业务的一个领域抽调到另一个领域需要培训，而 Camping World 在季节性激增到来之前，没有时间进行此类培训，尤其是在疫情的劳动力短缺期间。即使在淡季，没有 24x7 全天候呼叫中心也是一个长期存在的问题。当客户无法联系到人工客服代理时，他们的问题和疑问要么被忽视，要么被推迟到第二天客服代表可以回复的时候，要么被意外地完全丢失。这使得 Camping World 的销售团队无法了解非工作时间积累的潜在客户数量。

“我们的响应时间令人担忧。客户等了很长时间，这与几件事有关。” Camping World销售和客户体验高级副总裁 (SVP) Brenda Wintrow 说。“这显然是数量问题，但无法清楚地了解他们的性能和响应时间，以及他们可以最大化的聊天数量，也是一个问题。”

由于客户无法在呼叫中心下班时间联系到现场人工客服代理，这家零售企业被迫重新考虑其基础架构、可见性的缺乏和功能缺陷。以客户互动为焦点，Camping World 寻求 IBM® Consulting 对其呼叫中心进行现代化改造，并投资新的基础架构来改进流程和工作流程自动化。