在当今时代，即时满足已成为一种期望，消费者要求他们的问题和疑虑得到快速（甚至是立即）答复，而企业深知卓越的客户服务对于长期成功至关重要。幸运的是，技术在与时俱进，数字革命和人工智能正在帮助企业彻底重新构想呼叫中心。
Camping World 是全球排名第一的房车 (RV) 零售商，深知提供卓越的客户服务对于在竞争中保持领先地位至关重要。该企业在很大程度上依赖其呼叫中心来提供无与伦比的客户服务，但在新冠疫情之后，客户数量的激增暴露了其现有基础架构的一些问题。随着数量和流量的增加，客服代理管理和响应时间方面的缺口愈发突出。
“我们是一家独特的企业，为三类截然不同的喜欢房车生活方式（在路上的生活）的客户提供服务。第一是零售客户，第二是金融服务（如保险）或商品客户，第三是经销商客户，”Camping World 首席数字官 (CDO) 和首席信息官 (CIO) Saurabh Shah 解释道。“我们有一个规模不错的呼叫中心，但无法让一位客服代理来满足三个不同业务部门的需求。这给我们呼叫中心的人员配备带来了极大的复杂性。”
Shah 还解释说，将客服代理从业务的一个领域抽调到另一个领域需要培训，而 Camping World 在季节性激增到来之前，没有时间进行此类培训，尤其是在疫情的劳动力短缺期间。即使在淡季，没有 24x7 全天候呼叫中心也是一个长期存在的问题。当客户无法联系到人工客服代理时，他们的问题和疑问要么被忽视，要么被推迟到第二天客服代表可以回复的时候，要么被意外地完全丢失。这使得 Camping World 的销售团队无法了解非工作时间积累的潜在客户数量。
“我们的响应时间令人担忧。客户等了很长时间，这与几件事有关。” Camping World销售和客户体验高级副总裁 (SVP) Brenda Wintrow 说。“这显然是数量问题，但无法清楚地了解他们的性能和响应时间，以及他们可以最大化的聊天数量，也是一个问题。”
由于客户无法在呼叫中心下班时间联系到现场人工客服代理，这家零售企业被迫重新考虑其基础架构、可见性的缺乏和功能缺陷。以客户互动为焦点，Camping World 寻求 IBM® Consulting 对其呼叫中心进行现代化改造，并投资新的基础架构来改进流程和工作流程自动化。
截至 2022 年 3 月，所有平台上客户的参与度增加了 40%
客服代理效率提高了 33%，总体等待时间缩短至 33 秒
Camping World 需要一个以人为本的解决方案，使其运营能够伸缩，并应对寻求快速帮助的客户数量的增加。在寻找最适合的呼叫中心现代化路线后，该零售商选择了 IBM 开发的认知 AI 工具。
“我们总是需要以不同的方式思考，并确定为客户提供服务的下一个最佳解决方案。IBM 为我们带来了先前技术所没有的选择，”Wintrow 解释说。“IBM 为我们提供了不同的场景，包括构建技术的路线图，最终使我们能够简化流程、提高客服代理效率，最重要的是极大地改善整体客户体验。”
该解决方案由 IBM watsonx Assistant 提供支持，无缝集成了对话云平台 LivePerson（链接位于 ibm.com 以外），并在所有网络属性中进行了部署，增加了问题和电话功能的覆盖范围。它将 Camping World 客户与虚拟客服代理连接起来，使现场客服代理能够接管更复杂的对话。虚拟客服代理名为 Arvee，通过动态路由和容量管理功能，确保更快、更高效的响应时间。Arvee 的潜在客户开发功能（尤其是在工作时间之后）是该团队以前没有的功能，可以让现场客服代理轻松跟踪并主动跟进客户询问。
Camping World 团队一开始有 75-100 个意图，此后能够根据客户发现障碍的领域，进行调整并多次迭代改进。IBM 添加了手机短信等新功能，使客户能够在拨打电话时从语音切换到短信。最新的增强功能还包括手机短信出站营销活动，旨在触达客户、提升销售。
两个团队更进一步，在后端集成了更多增强功能，扩展了虚拟客服代理处理客户场景的能力，提高了现场客服代理的效率和客户满意度。除了提供 30 多个常见问题解答外，虚拟客服代理还与 Oracle 和 Salesforce 平台集成，可以快速高效地解决客户的疑问，并查找客户信息。
“客服代理喜欢使用 IBM watsonx Assistant 与客户轻松互动；Arvee 发起并向客服代理转交有希望的潜在客户，”Shah 说。“此外，能在仪表板上访问客户参与度统计数据和指标，可以极大地帮助客服代理保持井井有条；这非常直观。”
实施过程分阶段完成，以免影响日常业务。“我们在迁移过程中没有遇到技术挑战，我相信这证明了 IBM 团队与我们技术资源之间的紧密合作关系，”Wintrow 补充道。“他们做得非常出色，深入理解了有时支离破碎的团队所面临的不同复杂性和挑战。我们感觉得到了非常有力的支持。”
尽管 AI 能力的进步可能导致比以往更少的人与人之间的接触，但这并不意味着电话已经消失，人们很快就会失业。客服代理仍然大量参与销售过程，并且在有限的时间内，可以为客户提供更高质量的服务。IBM watsonx Assistant 可以识别客户的意图，并能将呼叫者转接至有空的现场客服代理以开展对话。
实施后，客户参与率呈显著上升趋势，中断的对话数量有所减少。客户的等待时间越来越短，响应速度越来越快，客服代理的效率也得到了显著提高。借助客服代理桌面集成，以及 Arvee 在处理互联网和手机短信时主动收集客户数据的帮助，现场客服代理可以同时处理多个聊天，从而将整体效率提高 33%。截至 2022 年 3 月，客户参与度增加了 40%，Camping World 的等待时间降至 33 秒。
“查看聊天对话的总数时（零售业务有 13,999 条聊天对话，而只需将 6,000 条对话转移给现场客服代理），这真是令人难以置信。近 8,000 个对话要么通过 Arvee 进行答复，要么通过集成增强和改进的意图得到答复，”Wintrow 解释道。“当对话到达客服代理时，就提供了更多创造收入和追加销售机会的机会。”
Camping World 已在其运营的各个部分实施了 AI 技术，那么下一步是什么？
“过去几周我们所做的——这将改变我们的游戏规则——是我们主动进行网络聊天，并能够提示客户与我们交谈，并参与房车销售，”Wintrow 说。 “我们还没有把这一功能用于我们的零售业务，我们最终会实现这一目标，但事实证明，它对于我们的房车销售网站来说非常成功。我们对这个机会感到非常兴奋，因为我们即将进入历史上最繁忙的季节。”
自 1966 年以来，Camping World（链接位于 ibm.com 之外）一直专门为车主和露营者提供产品和服务。最初是肯塔基州鲍灵格林的一家门店，现已发展成为美国最大的房车和房车相关产品和服务零售商，拥有 160 多个 Camping World SuperCenter。自 2009 年以来，该企业一直是 NASCAR 的官方房车和户外用品零售商。此外，Camping World 还与美国职业棒球大联盟建立了多年的合作伙伴关系。
© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, IBM Consulting, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2022 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 IBM Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。