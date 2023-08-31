如今，企业的成功取决于保持领先于市场动态，能够灵活应对宏观经济条件，以及信守为客户、合作伙伴、员工提供高质量体验的承诺。IBM 与 Salesforce 携手合作，所发挥的显著威力是企业兑现这一承诺的关键。



IBM 不仅仅是 Salesforce 实施合作伙伴。作为数字化转型的参与者，我们将与您共创、重塑、构建整个企业的 Salesforce 解决方案。IBM 在 AI 和自动化领域的领导地位，加上我们的行业经验以及以客户为中心的设计方法，交付出可在各行各业提供突破性体验的路线图。

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