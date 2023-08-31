主页 Consulting Salesforce Salesforce 咨询服务
借助 IBM 和 Salesforce 的联合优势，实现业务转型并释放创新潜力
2023-24 年 Salesforce 现状报告 利用 AI 实现清洁能源转型
代表同心和线性堆栈的灰色方块的插图
我们不只是创造商业价值，还致力于打造进步成果

如今，企业的成功取决于保持领先于市场动态，能够灵活应对宏观经济条件，以及信守为客户、合作伙伴、员工提供高质量体验的承诺。IBM 与 Salesforce 携手合作，所发挥的显著威力是企业兑现这一承诺的关键。

IBM 不仅仅是 Salesforce 实施合作伙伴。作为数字化转型的参与者，我们将与您共创、重塑、构建整个企业的 Salesforce 解决方案。IBM 在 AI 和自动化领域的领导地位，加上我们的行业经验以及以客户为中心的设计方法，交付出可在各行各业提供突破性体验的路线图。

我们帮助企业寻求增长机会，实现投资回报和业务目标，并从 Salesforce 获得更高价值。

了解 IBM 和 Salesforce 如何帮助企业加速采用值得信赖的 AI

观看世界经济论坛上的 IBM + Salesforce 对话
2023–24 年 Salesforce 现状报告

50% 的顶级 Salesforce 客户正在利用生成式 AI 革新客户服务。借助一流选手的 5 大洞察，了解如何比竞争对手创造更多的价值。

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借助 IBM 和 Salesforce 的 AI 驱动体验

我们的团队由值得信赖的顾问、设计师和工程师组成，运用深厚的行业专业知识改变工作方式。您的 IBM 和 Salesforce 之旅将推动特定行业的自动化体验，让您的企业更深入透彻地了解其业务，应对当今时代的复杂挑战。

 服务转型

在整个客户体验过程中提供卓越的服务，并建立以成果为基础的业务模式，从被动服务提供商转型成为值得信赖的顾问。IBM 和 Salesforce 的服务将携手帮助企业增强员工能力、提升客户满意度，并开辟新的收入来源。

 了解更多信息 阅读我们的观点 销售转型

IBM 的 Salesforce 咨询服务可帮助企业在从潜在客户到实现收入的整个流程中，增强销售和收入运营，包括建立新的收入渠道和可扩展的销售模式，优化运营并使用数据、AI 和一流平台为员工提供支持。

 了解更多信息 了解订阅模式如何风靡市场 市场营销转型

根据统一数据策略，促成实时洞察，相应采取行动，提供个性化客户体验。IBM 和 Salesforce Marketing Cloud 可帮助您在整个企业中传播客户关系管理 (CRM) 洞察，并赢得客户转化、忠诚度和信任。

 了解更多信息 面向营销的生成式 AI 商业转型

强大的全渠道商务体验，已成为企业实现增长的关键动力。我们的专业服务可帮助您利用数据、AI 和深厚行业专业知识的威力，推动以洞察力为主导、以结果为导向的客户体验，从而建立信任，并在盈利的前提下增强企业的影响力和相关性。

 

 了解更多信息 了解如何利用组合式商务打造灵活且适应性强的店面
我们如何实施方案 IBM Consulting Advantage

了解全新 IBM Consulting Advantage（一款 AI 服务平台和助手库）如何帮助顾问为客户实现一致性、可重复性和高速性。

 了解更多信息 提高运营效率

我们利用设计思维快速确定人员、工作流程和技术方面的运营生产力和增长机会，然后借助 Salesforce 的优势，循序渐进，逐步引入体验方案，重新设计企业的业务。

 了解如何设计面向未来的体验 与 MuleSoft 的协调和集成

利用 MuleSoft 集成功能开发统一的客户记录，将员工与前台和后台业务流程以及系统中的客户数据紧密联系起来。

 IBM Z Digital Integration Hub + MuleSoft
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
奖项

IBM 是主要的 Salesforce 合作伙伴，并荣获数十个全球、地区和客户奖项。

  • 2023 年 Salesforce 杰出互联生态系统合作伙伴：UKI

  • 2023 年 MuleSoft 年度最佳合作伙伴：美洲
  • 2023 年 Salesforce 亚太地区年度合作伙伴奖：日本，金融服务
  • 2022 年 Salesforce 合作伙伴创新奖：Slack 创新
  • 2022 年 Slack 聚光灯奖：卓越数字总部
  • 2022 年 Salesforce 欧洲、中东和非洲年度合作伙伴：UKI
  • 2022 年 Tableau 合作伙伴奖：数据公益
成功案例 IBM 鼎力支持 2023 年 GRAMMY 颁奖典礼

IBM Consulting 和美国国家录音艺术科学学院联手，借助 Salesforce 的力量为其会员打造独特的格莱美体验。

 IBM 自身的转型

如果希望快速实现彻底改造，请参阅我们如何利用 Salesforce 和 Slack 实现自身转型，从而打造 360 度全方位客户体验的相关内容。

 MOL Group 通过数字营销平台推动营收增长

欧洲石油和天然气公司 MOL Group 借助数据驱动的力量，积极推动客户深度参与活动，重塑加油站体验并促成业务增长。

 爱尔兰在数周内加快推进全国性应对方案

卫生服务执行局 (HSE) 为一个远程团队建立了一个自助服务门户网站和服务平台，以提供快速响应服务。

 借助 AI 驱动的虚拟助手重塑客户体验

Camping World 转向以人为本的解决方案，以扩大运营规模，更好地服务客户并为员工提供帮助。

 创建可靠和易于访问的数字服务渠道

CaixaBank 通过将 AI（包括面向客服的 IBM Watson 聊天机器人）融入全渠道运营，实现了呼叫中心体验的现代化转型。

洞察

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Salesforce 和 IBM 正通过生成式 AI 彻底革新体验 收听节目
Salesforce 行业云服务的领先提供商

企业的期望正在演变，希望能更快地从 Salesforce 投资中获得投资回报。阅读报告，了解 IBM 如何满足这些业务需求，以及我们成为领导者的原因。

IBM 在 Dreamforce 2023 的关键要点和会议回顾

查看 IBM 在 Dreamforce 2023 的各种亮点，包括主题演讲重播、网络研讨会以及如何最大化投资回报率。

在整个企业中集成 Salesforce Clouds

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