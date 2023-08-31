如今，企业的成功取决于保持领先于市场动态，能够灵活应对宏观经济条件，以及信守为客户、合作伙伴、员工提供高质量体验的承诺。IBM 与 Salesforce 携手合作，所发挥的显著威力是企业兑现这一承诺的关键。
IBM 不仅仅是 Salesforce 实施合作伙伴。作为数字化转型的参与者，我们将与您共创、重塑、构建整个企业的 Salesforce 解决方案。IBM 在 AI 和自动化领域的领导地位，加上我们的行业经验以及以客户为中心的设计方法，交付出可在各行各业提供突破性体验的路线图。
我们帮助企业寻求增长机会，实现投资回报和业务目标，并从 Salesforce 获得更高价值。
了解 IBM 和 Salesforce 如何帮助企业加速采用值得信赖的 AI
观看世界经济论坛上的 IBM + Salesforce 对话
50% 的顶级 Salesforce 客户正在利用生成式 AI 革新客户服务。借助一流选手的 5 大洞察，了解如何比竞争对手创造更多的价值。
我们的团队由值得信赖的顾问、设计师和工程师组成，运用深厚的行业专业知识改变工作方式。您的 IBM 和 Salesforce 之旅将推动特定行业的自动化体验，让您的企业更深入透彻地了解其业务，应对当今时代的复杂挑战。
在整个客户体验过程中提供卓越的服务，并建立以成果为基础的业务模式，从被动服务提供商转型成为值得信赖的顾问。IBM 和 Salesforce 的服务将携手帮助企业增强员工能力、提升客户满意度，并开辟新的收入来源。
IBM 的 Salesforce 咨询服务可帮助企业在从潜在客户到实现收入的整个流程中，增强销售和收入运营，包括建立新的收入渠道和可扩展的销售模式，优化运营并使用数据、AI 和一流平台为员工提供支持。
根据统一数据策略，促成实时洞察，相应采取行动，提供个性化客户体验。IBM 和 Salesforce Marketing Cloud 可帮助您在整个企业中传播客户关系管理 (CRM) 洞察，并赢得客户转化、忠诚度和信任。
强大的全渠道商务体验，已成为企业实现增长的关键动力。我们的专业服务可帮助您利用数据、AI 和深厚行业专业知识的威力，推动以洞察力为主导、以结果为导向的客户体验，从而建立信任，并在盈利的前提下增强企业的影响力和相关性。
了解全新 IBM Consulting Advantage（一款 AI 服务平台和助手库）如何帮助顾问为客户实现一致性、可重复性和高速性。
我们利用设计思维快速确定人员、工作流程和技术方面的运营生产力和增长机会，然后借助 Salesforce 的优势，循序渐进，逐步引入体验方案，重新设计企业的业务。
利用 MuleSoft 集成功能开发统一的客户记录，将员工与前台和后台业务流程以及系统中的客户数据紧密联系起来。
IBM 是主要的 Salesforce 合作伙伴，并荣获数十个全球、地区和客户奖项。
2023 年 Salesforce 杰出互联生态系统合作伙伴：UKI
IBM Consulting 和美国国家录音艺术科学学院联手，借助 Salesforce 的力量为其会员打造独特的格莱美体验。
如果希望快速实现彻底改造，请参阅我们如何利用 Salesforce 和 Slack 实现自身转型，从而打造 360 度全方位客户体验的相关内容。
欧洲石油和天然气公司 MOL Group 借助数据驱动的力量，积极推动客户深度参与活动，重塑加油站体验并促成业务增长。
卫生服务执行局 (HSE) 为一个远程团队建立了一个自助服务门户网站和服务平台，以提供快速响应服务。
Camping World 转向以人为本的解决方案，以扩大运营规模，更好地服务客户并为员工提供帮助。
CaixaBank 通过将 AI（包括面向客服的 IBM Watson 聊天机器人）融入全渠道运营，实现了呼叫中心体验的现代化转型。
企业的期望正在演变，希望能更快地从 Salesforce 投资中获得投资回报。阅读报告，了解 IBM 如何满足这些业务需求，以及我们成为领导者的原因。
查看 IBM 在 Dreamforce 2023 的各种亮点，包括主题演讲重播、网络研讨会以及如何最大化投资回报率。
了解为什么连接 Salesforce Clouds 的公司可以释放巨大的价值，并将每个许可证的平均收入提高 40%。