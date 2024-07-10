IBM 在 AI 的研究可以追溯到 1950 年代，其中包括重要的里程碑，例如超级计算机深蓝击败了国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫。2011 年，IBM Watson 在 Jeopardy 中击败了 Brad Rutter 和 Ken Jennings！ 挑战。为了找到和理解问题中的线索，沃森通过对答案的准确性进行置信度排序来比较可能的答案，并在三秒钟内做出回应。
Watson 引发了大众对“可以思考的机器”的好奇心，并开辟了 AI 如何应用于商业的可能性。从金融服务到零售业，各行各业的客户都在让 Watson 发挥作用，以便解锁新洞察，提高生产力并提供更好的客户体验。现在，凭借核心 Watson 技术领域的进步，IBM 已开发出下一代 AI 和数据平台，以及一套配备 watsonx 的 AI 助手。
为生成式 AI 和机器学习模型加速可信任、透明和可解释的 AI 工作流
轻松培训、验证、调整和部署基础和机器学习模型。
随时随地调整所有数据的 AI 工作负载。
启用可信任、透明且可解释的数据和 AI 工作流程。
赋能组织中的每个人构建和部署人工智能驱动虚拟代理，而无需编写代码。
使员工快速摆脱耗时的工作，从而集中精力处理只有他们能做的工作。
赋能各种经验水平的开发者都可以利用 AI 生成的建议编写代码。