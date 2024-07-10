IBM 在 AI 的研究可以追溯到 1950 年代，其中包括重要的里程碑，例如超级计算机深蓝击败了国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫。2011 年，IBM Watson 在 Jeopardy 中击败了 Brad Rutter 和 Ken Jennings！ 挑战。为了找到和理解问题中的线索，沃森通过对答案的准确性进行置信度排序来比较可能的答案，并在三秒钟内做出回应。

Watson 引发了大众对“可以思考的机器”的好奇心，并开辟了 AI 如何应用于商业的可能性。从金融服务到零售业，各行各业的客户都在让 Watson 发挥作用，以便解锁新洞察，提高生产力并提供更好的客户体验。现在，凭借核心 Watson 技术领域的进步，IBM 已开发出下一代 AI 和数据平台，以及一套配备 watsonx 的 AI 助手。