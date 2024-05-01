Avid Solutions 是一家研发公司，公司使命是帮助政府机构建立地面和太空自给自足的农业系统，实现粮食生产和可持续农业变革。其服务涵盖开展作物生长初步实验、扩大农业系统规模、建立供应链和开发运输系统。
公司的专家团队专注于确定和实施解决方案，支持陆地和太空可持续粮食生产系统的发展。但还要考虑到咨询业务日常运作的后勤问题。“客户导入、项目管理和费用报告是我们的关键任务，但也很耗时且易出错”，Avid Solutions 首席执行官 Malcolm Adams 博士解释道。
为了帮助减少错误并减轻运营负担，Adams 博士及其团队开始使用 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案自动执行以往由客户服务代表、项目经理和会计师等员工开展的重复性任务。已开始优化的工作流包括客户导入、项目管理和费用报告。Watsonx Orchestrate 帮助团队自动执行冗长且易错流程中对业务非常关键的步骤。Adams 补充道，“使用 Orchestrate 自动执行繁琐的工作流程后，员工可以聚焦更具战略性的工作和自身发展，同时提高了公司整体运营效率。”
文档交付和处理是 Adams 及其团队在 Avid Solutions 实施的一些早期用例。“对于文件处理工作流程，watsonx 会监控收到的电子邮件。它会寻找具有特定标准（例如标题行和附件）的电子邮件，然后将文档发送到我们的云归档系统中的特定存储库，”Adams 解释道。这个用例只是一个开始。
缩短新客户导入时间
减少手动项目管理流程造成的错误
Adams 及其团队已经观察到实施 watsonx Orchestrate 带来的有意义的改进。他们不仅将项目管理流程中发生的错误数量减少了 10%，还将新客户加入所需的时间减少了 25%。“Orchestrate 还有很多定性优势。员工不再被重复性任务所困扰，因而对工作更加满意。同时，因为我们能够更快速、更高效地响应客户询问，因此客户满意度也有效提高。”Adams 谈道。
展望未来，该团队实施 watsonx Orchestrate 的目标是将新客户导入时间减少 50%，将项目管理流程中的错误数量减少 20%，将客户满意度提高 10%，并将员工流失率降低 5%。Adams 补充说：“我们相信这些目标是可以实现的，我们坚定利用 Orchestrate 实现这些目标。”
Avid Solutions（ibm.com 外部链接）是一家研发公司，公司使命是帮助政府机构建立地面和太空自给自足的农业系统，实现粮食生产和可持续农业变革。团队成员背景多样，包括航空航天工程、农业、机器人和可持续发展领域的专家，可以帮助政府机构在太空中开发和部署可持续的食品生产系统。
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2023 年 10 月在美国制作。
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