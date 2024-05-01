Avid Solutions 是一家研发公司，公司使命是帮助政府机构建立地面和太空自给自足的农业系统，实现粮食生产和可持续农业变革。其服务涵盖开展作物生长初步实验、扩大农业系统规模、建立供应链和开发运输系统。

公司的专家团队专注于确定和实施解决方案，支持陆地和太空可持续粮食生产系统的发展。但还要考虑到咨询业务日常运作的后勤问题。“客户导入、项目管理和费用报告是我们的关键任务，但也很耗时且易出错”，Avid Solutions 首席执行官 Malcolm Adams 博士解释道。