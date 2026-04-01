IBM watsonx Orchestrate 如何将复杂的采购情报转化为小型政府承包商的发展机遇

许多 AI 采购工具都具备文档汇总功能。但 GovPulse.io 旨在应对一项更为艰巨也更为关键的挑战：全面识别各类相关信息——包括监管政策变动、资金投向调整、政府机构重点工作以及竞争态势信号——这些信息能够切实助力政府承包商实现业务增长。GovPulse.io 通过将联邦和市级来源的实时数据聚合与 AI 驱动的优先级排序相结合来实现这一目标，因此用户不仅可以发现机会，还可以了解哪些机会值得追求。

GovPulse.io 平台由 IBM 合作伙伴 Avid Solutions Inc. 开发，可以实时跟踪快速变化的联邦法规环境、采购机会和政策变化，并通过自然语言交互将其呈现给客户。它还能帮助用户评估哪些项目值得跟进，并支持基于机构内部自有文档（如能力说明、白皮书等）进行文稿撰写。

这一过程对 GovPulse.io 至关重要核心用户，如中小型政府承包商 (GovCon)、咨询顾问和公共部门组织，这些用户在没有大型业务开发团队或专用分析师的情况下工作。

借助 IBM® watsonx Orchestrate 和 watsonx.ai，Avid 估计，用户可早地发现商机，并将手动研究时间缩短大约 70%。