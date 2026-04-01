IBM watsonx Orchestrate 如何将复杂的采购情报转化为小型政府承包商的发展机遇

许多 AI 采购工具都具备文档汇总功能。但 GovPulse.io 旨在应对一项更为艰巨也更为关键的挑战：全面识别各类相关信息——包括监管政策变动、资金投向调整、政府机构重点工作以及竞争态势信号——这些信息能够切实助力政府承包商实现业务增长。GovPulse.io 通过将联邦和市级来源的实时数据聚合与 AI 驱动的优先级排序相结合来实现这一目标，因此用户不仅可以发现机会，还可以了解哪些机会值得追求。
GovPulse.io 平台由 IBM 合作伙伴 Avid Solutions Inc. 开发，可以实时跟踪快速变化的联邦法规环境、采购机会和政策变化，并通过自然语言交互将其呈现给客户。它还能帮助用户评估哪些项目值得跟进，并支持基于机构内部自有文档（如能力说明、白皮书等）进行文稿撰写。
这一过程对 GovPulse.io 至关重要核心用户，如中小型政府承包商 (GovCon)、咨询顾问和公共部门组织，这些用户在没有大型业务开发团队或专用分析师的情况下工作。
借助 IBM® watsonx Orchestrate 和 watsonx.ai，Avid 估计，用户可早地发现商机，并将手动研究时间缩短大约 70%。
对于在公共部门机遇领域开展业务的小型承包商和机构而言，真正的瓶颈不只是撰写投标方案。真正的瓶颈在于：需要持续不断地筛选信息来源、判断信息相关性，并决定如何分配有限的业务开拓与投标时间。风险很高：错过采购窗口期或监管变化可能会让小型承包商损失数十万美元的收入或面临合规风险。
GovPulse.io 整合海量数据源，其中包括 data.gov、Grants.gov、research.gov 和 SAM.gov；同时，该平台还为全美 50 个州的 13,662 个州级、县级及市级政府域名建立了索引。用户可上传能力说明、白皮书、风格指南及其他专业领域资料，让智能系统能够基于机构自身的专业表述与业务经验开展工作。这使得该系统与仅把招标需求 (RFP) 丢给通用聊天机器人来生成初稿的模式有着本质区别。
最终效果是：实现高度匹配的商机对接，并基于用户自身文档生成质量更高的首轮成果文件。
IBM watsonx Orchestrate 为 GovPulse.io 提供核心智能层支持，负责工作流程编排、文档分析、内容摘要以及最终成果文件生成。与此同时，IBM watsonx.ai 生成对话式回复，将原始采购数据转化为投标建议、合规性分析和可操作的见解。该平台采用API 优先架构构建，并部署在 IBM® Cloud Code Engine 之上。
从整体流程来看，工作流始于用户查询进入兼容 OpenAI 的聊天接口，随后依次经过 API 验证、流式传输设置和智能代理处理环节。然后，系统会分析意图、路由请求、丰富数据，并将响应流式传输回给用户。
下面的架构工作流直观地展示了这一过程。用户请求位于最上层，第二层为 API 服务校验，中间层则是 AI 智能体分析与请求类型判定。响应渲染显示在最后（右上角），以表格、聊天回复或仪表板的形式呈现。
数据采集端围绕一系列核心政府数据源构建：用于获取实时联邦合同商机的 SAM.gov 商机 API v2、用于机构支出与授标分析的 USAspending.gov API v2，以及一套可解析各市政域名下采购链接的地方政府搜索服务。
在以下架构图中，中间部分（绿色）是 IBM 组件的展示位置：LLM 推理层在 IBM watsonx.ai 上运行（基础版是一款即用即付的 watsonx.ai 运行时计划），同时使用元-llama 或 llama-3-3-70b-instruct 模型。在其下方，查询处理引擎处理自然语言处理 (NLP) 和意图解析任务，例如位置提取、缩写消歧、代理路由和基于等级的功能解析。
该查询处理引擎是一个定制化的 Node.js (govpulse-ai-agent.js)，该模块会在调用任何模型之前，先执行结构化信息提取与路由分发操作。它可以处理：
NLP 工作（对原始用户查询进行解释和分类）由 IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct) 完成。然后，定制引擎会根据这些分类进行操作，以丰富并路由请求。
随后，智能聚合模块将生成的响应内容与结构化政府数据相结合，整合形成最终输出，其中包括生成 HTML 表格，并支持导出为 Excel、CSV 及 PDF 文件。
编排层和运行时层同样重要。IBM watsonx Orchestrate 提供智能体和编排界面，用于协调工具调用并管理从查询到输出的响应管道。
此外，当通过情报聚合层将 watsonx.ai 模型输出与用户自己的组织文件相结合时，系统会生成提案草稿和其他文件资产。能力说明与白皮书为初稿提供依据，而 Orchestrate 则负责协调内容合成的时机与方式。无服务器架构的运行时环境运行在 IBM Cloud Code Engine 上，具有自动扩展功能，并支持流式和批处理行为。
所有这些模块协同运作，专门解决采购领域在商机发掘、数据标准化、领域感知路由、应答合成及文档生成等环节面临的各类难题。
结果令人印象深刻。小型政府承包企业预计将人工调研时间减少了 70%，能更早发现项目渠道中的商机，并提升项目立项/放弃决策的质量。此外，非技术类用户无需分析师协助，即可跟踪政府机构重点方向的变化，让小型机构以远低于直接聘请专职人员的成本，高效获得情报分析能力。
从体验的演变过程中，我们还可以从中汲取一个重要的产品经验：更好的模型输出固然重要，但交互模型同样重要。Avid 团队的最初假设是用户需要更多数据。
然而，真正的需求是更相关的更少数据。这一发现将设计推向了智能优先级引擎，而非简单的聚合工具。当平台改为每周推送简报，而非强制用户频繁主动查询系统后，用户使用率得到了提升。
GovPulse.io 架构旨在扩大系统可以监控和生成的内容范围。其发展规划包括：扩大州、地方与教育 (SLED) 领域的采购覆盖范围，新增针对即将推出的合同工具及支出优先级的预测分析功能，并深化与 watsonx Orchestrate 的集成。通过这种方式，平台可以从呈现情报转向起草战略和机会简报。这一过程需要更多的源代码、更深入的工作流和更多的输出，而不必取代核心架构。
Avid Solutions 基于 IBM 技术栈构建了 GovPulse.io，将公共部门原本繁杂的调研与提案难题，转化为一套平台化的工作流。对于终端用户而言，这意味着规模较小的政府承包团队能够在单一系统中，从零散的政务信息信号，升级到获取优先级排序的商机、可复用的情报以及可直接用于起草的成果文件。对于开发者而言，IBM 为该解决方案在更多机构、更多数据集及更多终端用户工作流中的扩展部署，提供了切实可行的基础支撑。