IBM Consulting 提供更无缝的政府服务，增加创新速度和规模。

国防与情报 利用以开放安全的混合云平台为基础的行业领先 AI 与自动化，实现任务成果。

网络安全 加速零信任并增强网络安全，保护数据和远程用户；预测、预防并应对现代威胁；改善对风险与合规问题的解决。

会话式 AI 借助 AI 聊天机器人提供全天候支持，改善民众体验。

自动化 采用开放安全的混合云模型实现 IT 基础架构的现代化，大规模实现 AI 和自动化，从而快速适应变化并消除停机。