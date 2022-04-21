IBM 及其业务合作伙伴生态系统构建和协调开放、安全的混合云环境、改进数据整合、开发负责任且值得信赖的 AI，从而助推政府数字化转型。
Octo 加强 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的优势。
提供更无缝的政府服务，增加创新速度和规模。
利用以开放安全的混合云平台为基础的行业领先 AI 与自动化，实现任务成果。
加速零信任并增强网络安全，保护数据和远程用户；预测、预防并应对现代威胁；改善对风险与合规问题的解决。
借助 AI 聊天机器人提供全天候支持，改善民众体验。
采用开放安全的混合云模型实现 IT 基础架构的现代化，大规模实现 AI 和自动化，从而快速适应变化并消除停机。
将端到端数据管理功能与 data fabric 架构整合，实现数据发现、治理和使用的自动化。
通过 AI 支持的 IT 现代化，提高流程的速度和质量。
运用相关计划，减少管理负担、缩短实现价值的时间，同时保持安全系统完整性。
整合数据、采用开放的混合云技术、实现运营现代化、降低复杂性。
更有效地发现和分析相关数据，将更多时间用于战略性增值任务。
这艘无人驾驶船采用 IBM 人工智能、自动化、云和边缘技术的精华，为有人驾驶船提供更安全、更实惠的替代方案。
了解安全可扩展的云解决方案如何转变政府的工作方式。
以道德方式设计并负责地推向市场的 AI 将带来前所未有的机遇，造福政府、企业和整个社会。
有关 IBM 及其业务合作伙伴助力政府数字化转型的公告、新闻和故事。
IBM 拥有以技术为依托、以结果为导向的强大战略合作伙伴网络。
提高政府效率的新研究和方法。