能源行业正处于前所未有的转型期，为应对脱碳、去中心化、数字化和普及化这四大挑战，能源行业正在向更加以生态系统为中心的模式转变，成为向净零碳排放过渡的核心。



据国际能源署指出，新冠疫情的影响、全球供应链的中断以及为维持可负担的粮食和燃料价格而挪用财政资源，影响了实现联合国可持续发展目标 (SDG 7) 的步伐，即确保到 2030 年民众能够获得可负担、可靠、可持续的现代能源。

对于能源与公用事业公司来说，现在正是将可持续性发展作为企业核心目标的最关键时刻。具有环保意识的组织能够取得长期成功，而现在正是采取行动的时候。

