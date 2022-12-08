能源行业正处于前所未有的转型期，为应对脱碳、去中心化、数字化和普及化这四大挑战，能源行业正在向更加以生态系统为中心的模式转变，成为向净零碳排放过渡的核心。
据国际能源署指出，新冠疫情的影响、全球供应链的中断以及为维持可负担的粮食和燃料价格而挪用财政资源，影响了实现联合国可持续发展目标 (SDG 7) 的步伐，即确保到 2030 年民众能够获得可负担、可靠、可持续的现代能源。
对于能源与公用事业公司来说，现在正是将可持续性发展作为企业核心目标的最关键时刻。具有环保意识的组织能够取得长期成功，而现在正是采取行动的时候。
通过本报告了解如何利用 ESG 数据实现盈利，以及 IBM 解决方案如何提供帮助。
用于清洁公用事业运营的数字化基础架构可以实现电网运营现代化，以提高弹性、支持实时响应并实现更有效的预测和网络规划。
能源转型为行动敏捷的公司带来了全新的商机，这些公司提供新的解决方案和服务，包括电动汽车、分布式能源 (DER) 协调、低碳技术以及改良的客户平台。
识别并预防破坏业务运营的严重威胁和漏洞。
通过 ESG 报告积极改变运营方式，获取气候洞察分析，以便管理风险并构建可持续运营体系。
使用混合云方法设计、部署和管理节能基础架构和创新。
澳大利亚墨尔本水务公司利用 IoT 技术的威力，通过 IBM Maximo 解决方案改善雨洪管理。
Downer 依靠 IBM Envizi ESG Suite 来捕获和管理可持续性发展数据，包括产生的能源消耗、废物和温室气体 (GHG)，以努力实现公司的可持续性发展目标。
通过这篇 IBM 博客文章，了解互联建筑如何为电网注入新鲜活力，进一步推动脱碳趋势。
基于边缘的分析推动更智能的运营。引领机器人技术发展的 Boston Dynamics 使用配备 AI 的移动机器人来拓展员工队伍。
IBM 解决方案助力可再生能源运动，加快采用清洁和可持续的能源。
Bruce Power 与 IBM 携手共创，使用 IBM Maximo for Nuclear Power 企业资产管理平台替换传统系统，从而获得提高运营可靠性、效率和安全性的能力。
公用事业的可持续资产管理：公用事业的新需求，新的分配方法。
公用事业企业如何在下一阶段的能源转型中蓬勃发展？转向清洁电力是一个重要的起点。
推动电动汽车的普及和发展需要各方协作，并注重可持续性。
了解 IBM 能为全球面临环境风险的社区提供哪些支持。
行业中坚力量关于能源和公用事业重要主题的洞察分析。