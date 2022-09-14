电信公司正处于拐点。随着满足不断增长的客户期望、减少座席员工流失率、降低成本和增加收入的压力越来越大，CSP 正在考虑抓住四面八方涌现的商机，包括传统 AI 和生成式 AI。
虽然 AI 可以成为转型的催化剂，有助于提升客户服务，并优化网络自动化，但了解如何以负责任且可信的方式扩展 AI 模型至关重要。
新闻报道：GSMA 与 IBM 合作加速电信行业的 AI 普及并提升相关技能
了解为什么负责任的 AI 对于电信行业客户服务的转型至关重要，以及如何通过结合传统 AI 和生成式 AI 的功能来满足以前似乎无法想象的服务愿望。
建立电信网络保障以及端到端网络运营零接触机制。
通过系统范围的可见性将原始性能数据转化为切实可行的洞察分析，以管理服务性能。
在混合云中部署和运行具有低延迟、安全性和数据隐私的应用程序。
保护网络，以获得对企业关键工作负载的信任。
借助 MLOps 和值得信赖的 AI，自动执行数据收集和模型构建、部署和治理，提升整个 AI 生命周期内的信任度。
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释放网络自动化的威力，彻底改变 5G 交付方式。
Vodafone 和 IBM 联手探索量子安全加密和量子计算技术。