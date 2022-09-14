电信公司正处于拐点。随着满足不断增长的客户期望、减少座席员工流失率、降低成本和增加收入的压力越来越大，CSP 正在考虑抓住四面八方涌现的商机，包括传统 AI 和生成式 AI。

虽然 AI 可以成为转型的催化剂，有助于提升客户服务，并优化网络自动化，但了解如何以负责任且可信的方式扩展 AI 模型至关重要。

新闻报道：GSMA 与 IBM 合作加速电信行业的 AI 普及并提升相关技能