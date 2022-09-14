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利用 AI 重塑连接，并释放新的机遇
电信 2030：抓住十年机遇
电信塔上的工人
利用 AI 解锁收入机会并推动成本领先

电信公司正处于拐点。随着满足不断增长的客户期望、减少座席员工流失率、降低成本和增加收入的压力越来越大，CSP 正在考虑抓住四面八方涌现的商机，包括传统 AI 和生成式 AI。

虽然 AI 可以成为转型的催化剂，有助于提升客户服务，并优化网络自动化，但了解如何以负责任且可信的方式扩展 AI 模型至关重要。

新闻报道：GSMA 与 IBM 合作加速电信行业的 AI 普及并提升相关技能

 
让 AI 服务于电信领域的客户服务

了解为什么负责任的 AI 对于电信行业客户服务的转型至关重要，以及如何通过结合传统 AI 和生成式 AI 的功能来满足以前似乎无法想象的服务愿望。

解决方案

将标准支持转变为卓越关怀
IBM Cloud Pak for Network Automation

建立电信网络保障以及端到端网络运营零接触机制。

 IBM SevOne Network Performance Management

通过系统范围的可见性将原始性能数据转化为切实可行的洞察分析，以管理服务性能。

 IBM Cloud Satellite

在混合云中部署和运行具有低延迟、安全性和数据隐私的应用程序。

 IBM Cloud Pak for Security

保护网络，以获得对企业关键工作负载的信任。

 IBM Cloud Pak for Data

借助 MLOps 和值得信赖的 AI，自动执行数据收集和模型构建、部署和治理，提升整个 AI 生命周期内的信任度。
成功案例 Bharti Airtel

Airtel 和 IBM 携手为印度企业提供安全的边缘云服务。

 Dish Network

释放网络自动化的威力，彻底改变 5G 交付方式。

 Vodafone Idea

Vodafone 和 IBM 联手探索量子安全加密和量子计算技术。
洞察 后量子加密

使用量子安全技术保护网络、设备和系统。

 

 阅读影响评估报告 面向 5G 未来的电信业

随着 5G 技术的发展，电信运营商必须重新思考如何利用连通性，创造商业价值。

 阅读 5G 未来报告 电信业 AIOps

阅读 Appledore 报告“电信运营中的 AIOps”，了解通信服务提供商 (CSP) 如何加快采用 AI/ML。

 下载研究报告 量子时代的安全

开发“量子安全”加密功能对于维护关键应用程序的数据安全性和完整性至关重要。

 阅读 IBV 客户报告
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