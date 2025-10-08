加速迈向自主化网络运维管理
加速迈向自主化网络管理新时代。Network Intelligence 旨在通过跨厂商、跨域环境的自主 AI 技术，有效降低成本、提升扩展能力，并实时获取洞察分析。
为电信与企业网络提供专门针对海量遥测数据（非通用数据）训练打造的定制化解决方案。
洞悉每项操作背后的逻辑。借助透明化 AI 决策与安全防护机制，筑牢信任根基。
兼容您现有的工具、数据以及混合环境（本地、混合云或公有云），无需受制于供应商，也无需推翻重建。
通过基于真实网络数据预训练的模型与快速生态系统集成，即刻收获成效。
无论您正在进行基础设施现代化升级，还是进行性能优化
基于意图的网络设计、供应商更换模拟、自配置架构。
资源预留、可行性核查、实现最大利用率的流量洞察分析。
语义感知型事件分析与闭环自动化。
智能功能并非纸上谈兵——它们原生内置，开箱即用，并能随您的网络一同演进。通过可解释人工智能、自适应自动化与面向未来的架构设计， IBM® Network Intelligence 专为应对复杂环境而构建，在实现规模化扩展的同时，能有效降低风险、人力投入与成本。
借助语义理解技术过滤干扰信息，仅呈现可付诸行动的高置信度洞察分析。
通过高效的根因分析，减少重复性故障的发生率，提升问题处置速度，从而减轻整体运营负担。
通过内置的提示词防护机制与 AI 脚手架体系，可信交互体验被深度融入每一次人机协同中，始终聚焦于网络运行效能的最优化。
突破基于规则的操作局限。我们的 AI 智能体能主动检测异常，生成修复方案并推测潜在根源。
在用户受影响前，精准捕捉仪器难以察觉的隐性性能衰减与漏检信号。
扩展网络规模而非团队人数。借助智能自动化与智能体驱动的工作流，轻松满足性能需求。
这是真正理解您网络，并能据此采取行动的 AI。IBM Network Intelligence 提供自适应、可解释、可扩展的 AI 技术——旨在让您的网络不仅具备韧性，更拥有智能。是否已准备就绪，从被动响应转向主动预见？从自动化运营迈向自主化运维？