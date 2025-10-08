这是真正理解您网络，并能据此采取行动的 AI。IBM Network Intelligence 提供自适应、可解释、可扩展的 AI 技术——旨在让您的网络不仅具备韧性，更拥有智能。是否已准备就绪，从被动响应转向主动预见？从自动化运营迈向自主化运维？