加速迈向自主化网络运维管理

IBM Network Intelligence 仪表板，显示环形图与多项统计数据。

人工智能与网络未来：关键市场趋势

为什么选择 IBM Network Intelligence？

加速迈向自主化网络管理新时代。Network Intelligence 旨在通过跨厂商、跨域环境的自主 AI 技术，有效降低成本、提升扩展能力，并实时获取洞察分析。 

网络原生 AI

为电信与企业网络提供专门针对海量遥测数据（非通用数据）训练打造的定制化解决方案。
清晰决策，信心保障

洞悉每项操作背后的逻辑。借助透明化 AI 决策与安全防护机制，筑牢信任根基。
开放互联，无缝集成

兼容您现有的工具、数据以及混合环境（本地、混合云或公有云），无需受制于供应商，也无需推翻重建。
快速实现价值

通过基于真实网络数据预训练的模型与快速生态系统集成，即刻收获成效。

面向网络生命周期管理的自主人工智能

无论您正在进行基础设施现代化升级，还是进行性能优化
IBM Network Intelligence 可在每个阶段提供帮助： 第 0 阶段 规划与设计 

基于意图的网络设计、供应商更换模拟、自配置架构。

 第 1 天 构建与部署

资源预留、可行性核查、实现最大利用率的流量洞察分析。

 第 2 天 运维与优化

语义感知型事件分析与闭环自动化。

面向现代网络的智能架构

智能功能并非纸上谈兵——它们原生内置，开箱即用，并能随您的网络一同演进。通过可解释人工智能、自适应自动化与面向未来的架构设计， IBM® Network Intelligence 专为应对复杂环境而构建，在实现规模化扩展的同时，能有效降低风险、人力投入与成本。
IBM Network Intelligence 数据管道用户界面仪表板
统一流式与历史数据接入
  • 提供可扩展的时序数据实时流处理管道 
  • 实现历史数据的规模化采集 
  • 支持指标、事件及日志的全面摄取
IBM Network Intelligence AI 管道用户界面仪表板
面向网络洞察的检测与实时 AI
  • 基于领域数据训练的时序基础模型
  • 采用时序基础模型实现超低延迟推理
  • 基于遥测数据的预警洞察与异常检测
IBM Network Intelligence 语义网络用户界面仪表板
依托网络上下文生成的洞察分析
  • 通过优先级根本原因假设加速故障排查并实现自动化决策
  • 整合操作规程手册、配置指南及知识库等基础文档， 为分析提供情境信息

 
IBM Network Intelligence 自主框架用户界面仪表板
AI 智能体可协调解决方案执行，同时保留人工介入的选项
  • 自主人工智能通过多重假设推演精准定位问题根源
  • 自主人工智能制定支持人工介入的闭环操作或全自动执行的修正方案
  • 函数调用功能实现与各类工具及 API 的无缝集成
专为卓越交付而设计 显著降低误报率

借助语义理解技术过滤干扰信息，仅呈现可付诸行动的高置信度洞察分析。

 优化平均故障间隔 (MTBI) 与平均修复时间 (MTTR)

通过高效的根因分析，减少重复性故障的发生率，提升问题处置速度，从而减轻整体运营负担。

 AI 防护措施

通过内置的提示词防护机制与 AI 脚手架体系，可信交互体验被深度融入每一次人机协同中，始终聚焦于网络运行效能的最优化。

 从自动化迈向自主化

突破基于规则的操作局限。我们的 AI 智能体能主动检测异常，生成修复方案并推测潜在根源。

 体验升级

在用户受影响前，精准捕捉仪器难以察觉的隐性性能衰减与漏检信号。

 实现规模扩展而不增加成本

扩展网络规模而非团队人数。借助智能自动化与智能体驱动的工作流，轻松满足性能需求。 
采取后续步骤

这是真正理解您网络，并能据此采取行动的 AI。IBM Network Intelligence 提供自适应、可解释、可扩展的 AI 技术——旨在让您的网络不仅具备韧性，更拥有智能。是否已准备就绪，从被动响应转向主动预见？从自动化运营迈向自主化运维？

