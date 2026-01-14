Bell 借助 SAP S/4HANA 和 IBM® Consulting 为敏捷性和业务增长奠定基础
根据总收入和客户连接等数据，Bell 是加拿大规模最大的通信公司。该公司在高级光纤和无线网络、企业服务和数字媒体领域处于领先地位。
该公司需要部署定制化 SAP 环境以支持横跨多个业务部门、数百个接口和 TB 级历史数据的财务、供应链和运营流程。这一复杂性使其越发难以适应不断变化的业务需求。Bell 需要协调其 SAP 系统的大规模转型进程，不仅要实现基础设施现代化，还要为未来的创新、敏捷性和云优先运营奠定基础。
Bell 与 IBM Consulting 密切合作，在短短 16 个月内交付符合预算的下一代平台。Bell 的 SAP ERP Central Component (ECC) 已迁移到 SAP S/4HANA 和 Google Cloud，并将数据量从 18 TB 降至 10 TB，同时优化 SAP Fiori 的用户体验。作为该项目的组成部分，Business Objects Data Services (BODS)、Taulia、Adaptive Processing Server Services (APSS) 以及 Business Planning and Consolidation (BPC) 等多个 SAP 相关系统也已迁移到 Google Cloud。
IBM 负责组建相应团队以推进项目，其中包括 IBM 业务合作伙伴 SNP 和 smartShift。SNP 的软件驱动型选择性数据转换平台能够快速洞察 Bell 复杂的 SAP 环境，并高效迁移海量数据。smartShift 则负责引入人工智能驱动的代码修复功能，对超过 25,000 个自定义 Advanced Business Application Programming (ABAP) 对象进行现代化改造并面向未来做好准备，从而降低过渡风险，同时确保长期可维护性。
借助 IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA，该团队已简化 700 多个接口的迁移流程，并确保关键业务线的业务连续性。IBM 应用程序现代化服务和IBM 财务咨询服务帮助 Bell 进一步提升其运营能力——加速报告编制、缩短结算周期，并制定更快速、更具战略性的数据驱动型决策。
Bell 目前采用基于云的精简 SAP S/4HANA 环境，为多个业务线的 15,000 多名用户提供支持。新系统的性能更快、可扩展性更强、弹性更高，可支持团队高效协作，并灵活响应业务需求。
部分主要成果包括：
IBM 将继续作为战略合作伙伴，为 Bell 提供支持，助其拓展 IT 和财务能力。
Bell 是加拿大规模最大的通信公司，在高级光纤和无线网络、企业服务和数字媒体领域处于领先地位。通过提供基于云和 AI 驱动型解决方案的下一代技术，高公司专注于帮助客户实现无缝互联、及时掌握信息并享受丰富娱乐，同时确保企业能够在全球舞台中竞争。
