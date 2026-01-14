根据总收入和客户连接等数据，Bell 是加拿大规模最大的通信公司。该公司在高级光纤和无线网络、企业服务和数字媒体领域处于领先地位。

该公司需要部署定制化 SAP 环境以支持横跨多个业务部门、数百个接口和 TB 级历史数据的财务、供应链和运营流程。这一复杂性使其越发难以适应不断变化的业务需求。Bell 需要协调其 SAP 系统的大规模转型进程，不仅要实现基础设施现代化，还要为未来的创新、敏捷性和云优先运营奠定基础。