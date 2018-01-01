IBM 通过 watsonx 和我们的合作伙伴生态系统来提供端到端的财务咨询服务，从而帮助领导者转变其财务运营，并推动实现组织内部的工作效率提升和发展。我们以客户为中心的方法以及深厚的财务专业知识可帮助领导者重塑基本工作流程，从而为其提供可信数据、AI 驱动的洞察和自动化功能。通过改变工作完成方式，我们可确定从寻源到付款、从记录到分析以及从订单到现金等流程的理想起点和用例。通过将信任和治理纳入我们的方法，我们可帮助您在整个企业内自信地扩展 AI，从而节省企业成本并为营收增长做出贡献。
利用生成式 AI 驱动的洞察分析掌控运营。 了解有关 IBM Concert 的更多信息
IBM 的业务流程运营 (BPO) 方法可帮助全球企业采用新的工作方式，并通过可信数据、AI 驱动的洞察和自动化功能来重塑运营。我们可为员工提供经过业务数据训练的 AI 助手，以便其专注于更具价值的任务，从而提升客户价值并实现基本业务领域的现代化。
我们的财务顾问可将更智能的端到端流程内嵌于财务工作流程，从而释放效率，进而助力企业充分发挥数据威力、强化现有系统、为员工提供支持，并运用领先的技术开展转型。了解过往的财务服务实践和当今的员工需求，以打造富有价值的未来。
IBM® Consulting 可围绕现代数据与 AI 战略将业务和技术利益相关者团结起来。您可在业务影响最大的任务点上解锁洞察分析并部署 AI 驱动的助手。而这一切的基础在于有一套完整的治理方法可确保数据干净、可信和透明。
技术已融入我们的 DNA。我们利用领先技术来进行企业转型，从而助力财务领导者推动实现生成式增长、开展成本和风险管理，并改善所有利益相关者的体验。我们的顾问会精心安排人才与杰出机器功能的适当组合，并利用数据和洞察来实现更明智的决策。
IBM Consulting 和 SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 为财务规划、预算编制、预测和整合提供了统一的端到端解决方案。
凭借长达 36 年的合作关系，IBM 和 Oracle 提供的解决方案能助力财务团队主导数字化转型，支持自动化改造，成为真正的业务合作伙伴，并提高跨越组织边界的敏捷性。
IBM 和 Celonis 通过数据迁移支持和数据驱动的快速流程洞察，确保企业客户能够重新构思运营模式，从而加速数字化转型之路。
与 IBM 和 Microsoft 一起加快生成式 AI 的应用。
我们将云和 AI 技术的力量应用到 Workday 实施中，从而成功实现财务专业服务转型。
我们与 Salesforce 携手合作，不只是创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。
Monica 是 IBM 全球财务转型业务的合伙人和负责人，拥有 20 年的财务转型经验，分别担任过咨询和行业职位，在优化财务运营模式、推动高速增长方面享有盛誉。
作为 IBM 全球财务转型合伙人，Lucas 在全美各地以及布宜诺斯艾利斯拥有 15 年经验，不断开发新客户机会，并采用最佳实践和技术，优化和转变现有客户的流程。