IBM 通过 watsonx 和我们的合作伙伴生态系统来提供端到端的财务咨询服务，从而帮助领导者转变其财务运营，并推动实现组织内部的工作效率提升和发展。我们以客户为中心的方法以及深厚的财务专业知识可帮助领导者重塑基本工作流程，从而为其提供可信数据、AI 驱动的洞察和自动化功能。通过改变工作完成方式，我们可确定从寻源到付款、从记录到分析以及从订单到现金等流程的理想起点和用例。通过将信任和治理纳入我们的方法，我们可帮助您在整个企业内自信地扩展 AI，从而节省企业成本并为营收增长做出贡献。