主页 Consulting 财务 财务咨询服务
通过可跨核心流程来融入数据、AI 和自动化的端到端服务，释放财务绩效和业务价值
浏览《财务事务 AI》指南 阅读《面向 CEO 的财务事务生成式 AI 指南》
商务女士在门窗上涂写，同时有旁人在会议室内观看
重塑 AI 优先的财务事务

IBM 通过 watsonx 和我们的合作伙伴生态系统来提供端到端的财务咨询服务，从而帮助领导者转变其财务运营，并推动实现组织内部的工作效率提升和发展。我们以客户为中心的方法以及深厚的财务专业知识可帮助领导者重塑基本工作流程，从而为其提供可信数据、AI 驱动的洞察和自动化功能。通过改变工作完成方式，我们可确定从寻源到付款、从记录到分析以及从订单到现金等流程的理想起点和用例。通过将信任和治理纳入我们的方法，我们可帮助您在整个企业内自信地扩展 AI，从而节省企业成本并为营收增长做出贡献。

 凭借 AI 优先式财务运营为未来做好准备
利用 AI 优化财务与会计运营。
最新消息 宣布推出 IBM Concert

利用生成式 AI 驱动的洞察分析掌控运营。 了解有关 IBM Concert 的更多信息
IBM 在“2024 年 Gartner 财务和会计 BPO 魔力象限”中被评为领导者 Gartner 根据 IBM 的执行能力和愿景完整性，将 IBM 评为领导者。IBM 拥有数字业务模型和客户框架，可加速 BPO 客户的发展，增加其优势。 了解如何实现这一目标
功能 业务流程运营的现代方法

IBM 的业务流程运营 (BPO) 方法可帮助全球企业采用新的工作方式，并通过可信数据、AI 驱动的洞察和自动化功能来重塑运营。我们可为员工提供经过业务数据训练的 AI 助手，以便其专注于更具价值的任务，从而提升客户价值并实现基本业务领域的现代化。

 打造业务连续性，实现组织转型 将洞察和自动化融入财务工作流程

我们的财务顾问可将更智能的端到端流程内嵌于财务工作流程，从而释放效率，进而助力企业充分发挥数据威力、强化现有系统、为员工提供支持，并运用领先的技术开展转型。了解过往的财务服务实践和当今的员工需求，以打造富有价值的未来。

 了解首席财务官变革管理的五大关键因素 触手可及的准确洞察

IBM® Consulting 可围绕现代数据与 AI 战略将业务和技术利益相关者团结起来。您可在业务影响最大的任务点上解锁洞察分析并部署 AI 驱动的助手。而这一切的基础在于有一套完整的治理方法可确保数据干净、可信和透明。

 了解我们的数据咨询服务 利用 AI 推动增长

技术已融入我们的 DNA。我们利用领先技术来进行企业转型，从而助力财务领导者推动实现生成式增长、开展成本和风险管理，并改善所有利益相关者的体验。我们的顾问会精心安排人才与杰出机器功能的适当组合，并利用数据和洞察来实现更明智的决策。
IBM Garage
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
战略伙伴关系 SAP

IBM Consulting 和 SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 为财务规划、预算编制、预测和整合提供了统一的端到端解决方案。

 了解我们的 SAP 合作关系 阅读 SAP 洞察报告 Oracle

凭借长达 36 年的合作关系，IBM 和 Oracle 提供的解决方案能助力财务团队主导数字化转型，支持自动化改造，成为真正的业务合作伙伴，并提高跨越组织边界的敏捷性。

 了解我们面向 Oracle 的服务 Celonis

IBM 和 Celonis 通过数据迁移支持和数据驱动的快速流程洞察，确保企业客户能够重新构思运营模式，从而加速数字化转型之路。

 了解我们与 Celonis 的合作关系 Microsoft

与 IBM 和 Microsoft 一起加快生成式 AI 的应用。

 深入了解我们的 Microsoft 服务 Workday

我们将云和 AI 技术的力量应用到 Workday 实施中，从而成功实现财务专业服务转型。

 深入了解我们的 Workday 服务 Salesforce

我们与 Salesforce 携手合作，不只是创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。

 浏览我们的 Salesforce 服务

Insights

面向 CEO 的生成式 AI 指南：财务事务 阅读新报告
战略财务领导者

基于 AI 的财务转型如何推动实现业务价值。

 AI 对财务事务产生的量化影响

财务领导者如何使用 AI 来改进流程质量、成本和效率。

 凭借 AI 优先的财务运营实现现代化

生成式 AI 如何加快以财务为主导的转型。
专家团队 Monica Proothi

Monica 是 IBM 全球财务转型业务的合伙人和负责人，拥有 20 年的财务转型经验，分别担任过咨询和行业职位，在优化财务运营模式、推动高速增长方面享有盛誉。

 Lucas Juarez

作为 IBM 全球财务转型合伙人，Lucas 在全美各地以及布宜诺斯艾利斯拥有 15 年经验，不断开发新客户机会，并采用最佳实践和技术，优化和转变现有客户的流程。
资源 生成式 AI 如何帮助财务与会计专业人员

无论您是首席财务官、会计师、财务分析师还是商业伙伴，人工智能 (AI) 均可帮助您改进财务战略、提高工作效率并加速实现业务成果。

 如何利用生成式 AI 增强关键 F&A 职能

了解如何通过简化任务并彻底改变 F&amp;A 专业人员的未来工作方式，从而利用该技术在核心财务流程中施加富有意义的影响。

 如何利用生成式 AI 提高财务运营效率

了解生成式人工智能 (AI) 在业务流程中的应用对财务和会计 (F&amp;A) 的未来发展意味着什么。
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