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端到端咨询有助于实施 SAP S/4HANA，以转变任务关键型业务系统。
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航空维护设施中的工人
概述

我们拥有超过 19,000 名全球 IBM 顾问接受过 SAP S/4HANA 培训，随时准备通过制定最佳实践和组建专用 SAP ERP 团队来帮助您最大限度地提高业务优势和 IT 优势。降低风险，同时加快实现价值的时间。
IBM SAP S/4HANA - HANA 影响评估工具

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优势 IBM Rapid Discovery

制定路线图并就战略转型计划达成一致。

 快速、高效地进行迁移

加快升级、消除冗余并减少数据覆盖区。

 确定影响 - 降低迁移风险

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功能 SAP 数字化转型服务

与我们的 SAP S/4HANA 顾问交流，了解 SAP 如何转变您的业务运营方式。
IBM Garage
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 Galp Energia

Galp 借助 IBM、SAP S/4HANA 以及混合云，构建能源创新集成平台，从而实现统一运营，助力可持续发展。

 巨型超市

为了实现快速实施，荷兰第二大连锁超市与 IBM® Services® 合作部署了 SAP S4/HANA 解决方案，并构建起新的 ERP 环境。

 PT ABM Investama Tbk

PT ABM 和 IBM 使用 Amazon Web Services 上的 SAP S/4HANA 来扩充数据。
资源 借助 SAP S/4HANA 云为慈善事业赋能

该 SAP ERP 系统每天可处理 50 多万笔捐款，从而为慈善事业筹集到数亿美元。

 PayPal 捐赠基金

PayPal 捐赠基金使用 PayPal 技术为慈善机构筹集资金，而无需向捐赠者或慈善机构收取服务费用。

 SAP 洞察

阅读有关 SAP 及其生态系统受到新冠疫情危机多大影响的 IBM 洞察分析。(4.1 MB)

 Rise With Sap

IBM 将 RISE 和 SAP 用作基础系统，从而提供端到端的业务转型服务。
相关解决方案 IBM Cloud 上的 SAP

IBM Cloud® 平台十分灵活、安全，并具备可部署 SAP S/4HANA 的执行功能。

 了解更多信息 面向 SAP 解决方案的 IBM 中心

面向 SAP 解决方案的 IBM 中心与 SAP 用户开展密切合作，使用最新方法和技术来提供定制解决方案。

 了解更多信息 受管 SAP 服务

帮助加速 S/4HANA 的云采用，提高敏捷性并加快上市时间。

 了解更多信息 供应链服务

利用敏捷策略和智能工作流程来构建供应链弹性。

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