意大利领先的电信公司 WINDTRE 与 IBM 继续合作，共同开发基于 AI 和自动化的 “智能自动化”解决方案，以自动分析、丰富和解决索赔问题。
WINDTRE 的目标是精简对有关系统问题的用户投诉的处理，并减少服务台的重复活动。迄今为止，该解决方案已经能够以自动化方式处理超过 200,000 份报告，实现了高度自动化。
两家公司之间的协议始于 2019 年，其基础是将 IBM® Cloud 上可用的 AI 服务与自动化系统相结合。
WINDTRE 依靠 IBM® Consulting 的技术和领域专家来设计、开发和管理该解决方案，该解决方案由 IBM® watsonx Assistant、IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Watson Natural Language Understanding 等技术提供支持。watsonx Assistant 平台对报告进行分类，Watson Knowledge Studio 创建机器学习和基于规则的注释器，以“训练”IBM Watson 了解 WINDTRE 的特定领域主题，Watson Natural Language Understanding 从文本中提取相关信息。这些解决方案应用机器学习功能来理解人类语言、推理、提取信息、提出解释假设、学习、精简和简化工单管理。
分析阶段结束后，通过 WINDTRE 信息系统收集的信息对工单进行充实，并发送至自动化系统进行解决。工单处理阶段现在由机器人流程自动化 (RPA) 处理，以优化流程。此解决方案由两个主要组件组成：“调度程序”获取要处理的工单，并将其置于解决方案内的队列中，“执行程序”执行解析操作。在架构级别，机器人组件在云端的虚拟机上发布，使 IBM 解决方案具有丰富的安全性和可扩展性。
整合工作采用了敏捷工作方法，随后 WINDTRE 和 IBM 管理层进行了分享和交流，对目标、结果和优先事项进行了审查。专用的仪表板和报告系统持续监控性能、数量和预期收益。
如今，得益于该解决方案，每月有超过 10,000 份报告（其中 60% 与服务台无关）通过三种方式得到处理：
整合 IBM Watson 的优点数不胜数，首先是服务台和后台员工对解决方案的赞赏。现在，重复最多的任务正在通过“智能自动化”系统进行管理，从而使公司节省时间并将人们重新集中到更具附加值的任务上。
响应时间比以前快 10 倍，由于及时定义程序而减少了人为错误，并且能够并行激活多个机器人同时处理警报，从而提供了前所未有的可扩展性。
“我们很期待与 WINDTRE 的合作，”IBM Consulting 意大利管理合伙人 Tiziana Tornaghi 说道。“近年来，我们以团结的精神应对与数字化转型相关的挑战，取得了非常重要的成果。得益于云环境提供的灵活性以及生成式 AI 和智能自动化等前沿技术的巨大潜力，未来将更加光明。”
WINDTRE 和 IBM 已决定进一步提高预期的自动化水平，同时通过处理基础架构事件来扩大干预范围。使用 AI 和高级分析算法，目标是确定反复出现问题的主要原因，以预测问题的解决方案。
下一个目标是打造一个多学科团队，共同致力于 AI 和自动化工作。
WINDTRE（ibm.com 外部链接）是一家提供连接、能源和保险产品*的多服务运营商。为要求可靠、便利性和透明的家庭提供参考。凭借被称为“顶级品质网络”的尖端基础架构，WINDTRE 成为意大利第一大电信运营商。
*第三方合作伙伴提供的能源和保险服务。Wind Tre S.p.A. 保险中介机构在 A 部分 – RUI 的代理人中注册，受 IVASS 的监管。
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美国出品。2023 年 12 月。
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