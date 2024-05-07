两家公司之间的协议始于 2019 年，其基础是将 IBM® Cloud 上可用的 AI 服务与自动化系统相结合。

WINDTRE 依靠 IBM® Consulting 的技术和领域专家来设计、开发和管理该解决方案，该解决方案由 IBM® watsonx Assistant、IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Watson Natural Language Understanding 等技术提供支持。watsonx Assistant 平台对报告进行分类，Watson Knowledge Studio 创建机器学习和基于规则的注释器，以“训练”IBM Watson 了解 WINDTRE 的特定领域主题，Watson Natural Language Understanding 从文本中提取相关信息。这些解决方案应用机器学习功能来理解人类语言、推理、提取信息、提出解释假设、学习、精简和简化工单管理。

分析阶段结束后，通过 WINDTRE 信息系统收集的信息对工单进行充实，并发送至自动化系统进行解决。工单处理阶段现在由机器人流程自动化 (RPA) 处理，以优化流程。此解决方案由两个主要组件组成：“调度程序”获取要处理的工单，并将其置于解决方案内的队列中，“执行程序”执行解析操作。在架构级别，机器人组件在云端的虚拟机上发布，使 IBM 解决方案具有丰富的安全性和可扩展性。

整合工作采用了敏捷工作方法，随后 WINDTRE 和 IBM 管理层进行了分享和交流，对目标、结果和优先事项进行了审查。专用的仪表板和报告系统持续监控性能、数量和预期收益。