IBM 和 stc 集团共同创造动态混合云基础，实现运营自动化、应用程序云化并加速整个企业的数字化转型
作为领先的数字化推动者，stc Group 已着手推行云现代化计划，以支持其快速扩张的数字服务组合。为奠定更可扩展、高效且经济的基础，stc 计划通过整合其私有云能力与公有云解决方案的灵活性，提升其云成熟度。这一战略方针旨在构建面向未来的统一架构，从而在所有环境中实现高性能。
stc 已实现超越传统灵活迁移的战略飞跃，同时重新定义其运营模式以充分释放云的潜力。此次转型强调通过云原生工具实现企业级支持，并利用强大的治理框架来管理安全性、合规性和可扩展性。该计划以前瞻性多云战略为基础，旨在加速价值实现、促进持续创新并在瞬息万变的市场环境中增强组织敏捷度。
这需要跨人员、流程和技术实施全面策略，同时结合运用明确的标准和可复用的自动化模式。基于对地区法规和快速增长企业独特需求的考量，stc 致力于规划融合敏捷度、自动化、完善治理举措与安全合规管理的蓝图。
为了推进其数字化目标，stc 与 IBM® Consulting 合作设计了一个混合云目标架构，该架构以平台工程原则为基础，提供可扩展性和弹性。IBM 动员了一支由架构师、顾问、项目经理和专注于电信的 SME 组成的跨职能团队来领导关键工作流的转型。转型包括混合云平台设计、云应用现代化、基础设施成本优化和增强灾难恢复 (DR) 能力。
混合云平台的参与始于一个共同创造研讨会，在此期间，团队对当前的云态势进行了评估，包括私有云及其底层基础设施。他们发现了一些差距和挑战，并根据业务需求对这些差距和挑战进行了优先排序。利用这些洞察分析以及全球趋势和行业最佳实践，一同定义了目标状态和转型路线图。
目标架构的关键组件是控制平面，它是根据平台工程原理构建的。这种方法支持统一的策略、自动化的基础设施配置和标准化的运营治理。
作为混合云目标架构的一部分，提出了新的技术能力，包括多云管理平台 (MCMP)、FinOps、DevSecOps、AIOps、云基础、可持续性和 DR。
应用程序云化项目以合作探索的过程为切入点，双方团队则借此深度洞察 stc 的 IT 环境。所有应用程序均采用 BlueCat 和 ICCA 工具进行评估，以制定量身定制的路线图（包括云处置）和可扩展的目标架构，从而平衡性能、合规性和增长。
为了减少资本支出 (CapEx) 和运营支出 (OpEx)，stc 和 IBM 采取了一项全面的基础架构成本优化计划。这揭示了与硬件维护、供应商锁定、对专有数据库的依赖、虚拟化效率低下和可扩展性有限相关的长期压力。为了解决这些问题，stc 和 IBM 开发了一个治理框架和多项可执行计划。
弹性与规模、效率同等重要。为了实现这一目标，IBM 和 stc 共同制定了目标 DR 蓝图，其中包括对 DR 功能和指南的全面研究，以及为 stc 应用程序提供 DR 和业务连续性计划的治理框架。跨应用程序、基础设施和网络层开展架构评估，以提升准则遵从性和监管合规性。借助定义明确的测试场景和架构验证，stc 加强了保护关键业务服务的能力，同时实现企业级连续性和就绪度。
IBM 和 stc 营造了一种共同创造的文化，确保了领导层的一致性、无缝的知识转移和跨工作流的持续势头。这种协作方法显著增强了任务关键型应用程序的业务连续性，并实现了更有效、更及时的响应战略。
stc 的混合云平台已经在推动敏捷性、弹性和成本效率的提高。通过引入 MCMP、DevSecOps、AIOps、FinOps、混合云互联和升级后的私有云基础等新功能，进一步增强了其流程。这些新增特性为更智能、自动化和可扩展的数字环境奠定了基础。
为了进一步提高运营效率，stc 升级了其私有云功能，加入了自动扩展、自动退役、自动断电等特性。
通过实施 MCMP，stc 实现了跨三个领先超大规模云服务商的无缝多云连接。这种增强的架构灵活性使团队能够在针对性能、可扩展性和合规性进行优化的环境中部署工作负载。
其中一些关键举措实现了可衡量的财务和运营效率提升。
总体而言，这些举措体现了stc 致力于打造面向未来的数字化企业的承诺，即敏捷、弹性且完成长期价值优化的企业。
stc 集团是一家领先的数字推动者，总部位于沙特阿拉伯利雅得。stc 成立于 1998 年，为中东、北非和欧洲的数百万客户提供电信、数字服务和企业解决方案。作为沙特阿拉伯王国最大的电信运营商，stc 在推动该地区的数字化转型方面发挥着至关重要的作用。stc 拥有约 20,000 名员工，在主要地区市场占有重要地位，预计 2024 年收入将超过 758.9 亿沙特里亚尔。
