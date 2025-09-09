为了推进其数字化目标，stc 与 IBM® Consulting 合作设计了一个混合云目标架构，该架构以平台工程原则为基础，提供可扩展性和弹性。IBM 动员了一支由架构师、顾问、项目经理和专注于电信的 SME 组成的跨职能团队来领导关键工作流的转型。转型包括混合云平台设计、云应用现代化、基础设施成本优化和增强灾难恢复 (DR) 能力。

混合云平台的参与始于一个共同创造研讨会，在此期间，团队对当前的云态势进行了评估，包括私有云及其底层基础设施。他们发现了一些差距和挑战，并根据业务需求对这些差距和挑战进行了优先排序。利用这些洞察分析以及全球趋势和行业最佳实践，一同定义了目标状态和转型路线图。

目标架构的关键组件是控制平面，它是根据平台工程原理构建的。这种方法支持统一的策略、自动化的基础设施配置和标准化的运营治理。

作为混合云目标架构的一部分，提出了新的技术能力，包括多云管理平台 (MCMP)、FinOps、DevSecOps、AIOps、云基础、可持续性和 DR。

应用程序云化项目以合作探索的过程为切入点，双方团队则借此深度洞察 stc 的 IT 环境。所有应用程序均采用 BlueCat 和 ICCA 工具进行评估，以制定量身定制的路线图（包括云处置）和可扩展的目标架构，从而平衡性能、合规性和增长。

为了减少资本支出 (CapEx) 和运营支出 (OpEx)，stc 和 IBM 采取了一项全面的基础架构成本优化计划。这揭示了与硬件维护、供应商锁定、对专有数据库的依赖、虚拟化效率低下和可扩展性有限相关的长期压力。为了解决这些问题，stc 和 IBM 开发了一个治理框架和多项可执行计划。

弹性与规模、效率同等重要。为了实现这一目标，IBM 和 stc 共同制定了目标 DR 蓝图，其中包括对 DR 功能和指南的全面研究，以及为 stc 应用程序提供 DR 和业务连续性计划的治理框架。跨应用程序、基础设施和网络层开展架构评估，以提升准则遵从性和监管合规性。借助定义明确的测试场景和架构验证，stc 加强了保护关键业务服务的能力，同时实现企业级连续性和就绪度。

IBM 和 stc 营造了一种共同创造的文化，确保了领导层的一致性、无缝的知识转移和跨工作流的持续势头。这种协作方法显著增强了任务关键型应用程序的业务连续性，并实现了更有效、更及时的响应战略。