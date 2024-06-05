O2 决定聘请来自 IBM 和 AddAI.Life 的 AI 专家，后者是一家捷克公司，专注于使用高级自然语言处理技术创建会话式 AI。他们共同使用 IBM® watsonx Assistant 创建了一个虚拟助理，并命名为“Eva”，可以帮助回答客户提出的问题和请求。然后，他们训练 Eva 了解客户的各种问询，并为客户提供相应的帮助。他们还在 O2 移动应用中内置了虚拟助理技术，现在该应用问候用户时会说：“您好！我是您的虚拟助理 Eva。请问您需要什么帮助？”此外，如果无法在移动应用中完全解决用户请求，虚拟助理会自动将请求重定向到公司网站上的相关页面，或将其与专门负责特定领域的操作员匹配。

“我们与 O2 团队密切合作，对 Eva 进行训练和改进，使她在技术和客户体验 (CX) 方面都能跟上时代的步伐。我们开发的用于分析客户旅程和常见问题的工具对我们有很大帮助，我们可以将这些工具纳入解决方案中，以便它始终保持相关性和更新。我希望 Eva 能够拥有尽可能多的满意客户，”AddAI.Life 的联合创始人兼首席执行官 Jindřich Cromý 说。

与市场上的许多其他助理不同，Eva 可直接与 O2 客户支持系统通信，这使该虚拟助理能够更有效、更有针对性地回答问题。“可以说，在 IBM Cloud 上运行的 watsonx Assistant 是 Eva 的大脑，它负责推动与用户的整个交互。Eva 经过训练，可以解读各种用户意图并为他们提供答案或引导他们完成所需的操作。通过与其他组件进行通信和交换数据，该软件可以立即通知客户有关计费、订单状态或漫游数据的信息，”IBM 副总裁兼北欧、中欧和东欧首席技术官 Martin Švík 说。